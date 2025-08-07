Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
7. 8. 2025,
7.44

Osveženo pred

4 minute

Četrtek, 7. 8. 2025, 7.44

4 minute

Trump afero Epstein znova označil za neumnost in demokratsko prevaro

Avtorji:
Na. R., STA

Jeffrey Epstein | Trump je bil dolgoletni prijatelj Epsteina in Maxwell. Ko je bila Maxwell obsojena na 20 let zapora zaradi sodelovanja pri spolnih zlorabah, ji je Trump zaželel vse dobro. | Foto Getty Images

Trump je bil dolgoletni prijatelj Epsteina in Maxwell. Ko je bila Maxwell obsojena na 20 let zapora zaradi sodelovanja pri spolnih zlorabah, ji je Trump zaželel vse dobro.

Foto: Getty Images

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo afero s pokojnim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom znova označil za popolno neumnost in demokratsko prevaro. Ob tem je zanikal, da bi ga njegov odvetnik Todd Blanche seznanil z vsebino pogovora z zaprto nekdanjo Epsteinovo sodelavko Ghislaine Maxwell, poročajo ameriški mediji.

Blanche, ki ga je Trump imenoval za namestnika pravosodne ministrice ZDA, je v poskusu umirjanja afere, ki jo žene naprej Trumpova volilna baza, julija na Floridi več ur zasliševal Maxwell. Pred kratkim pa so jo brez pojasnila preselili v zvezni zapor v Teksasu, kar je sprožilo dodatna vprašanja o tem, kaj Trump in njegova vlada prikrivata.

Številni ameriški mediji so poročali, da je Trump večkrat omenjen v Epsteinovih dosjejih, demokratski člani kongresa pa trdijo, da so agenti FBI dobili navodilo, da dosjeje preiščejo in posebej označijo omembe Trumpa za morebitne popravke.

"Vse skupaj je ena velika neumnost in demokratska prevara, s katero želijo odvrniti pozornost od najuspešnejših šestih mesecev v ameriški zgodovini," je po poročanju televizije NBC novinarjem v Beli hiši dejal Trump.

Večerja za pripravo strategije

Podpredsednik ZDA J. D. Vance je medtem zavrnil navedbe medijev o načrtovani večerji z Blanchem, pravosodno ministrico Pam Bondi, vodjo kabineta Bele hiše Susie Wiles in direktorjem FBI Kashem Patelom, kjer naj bi izdelali strategijo odgovora na afero, zaradi katere so izbruhnila nesoglasja tudi znotraj vlade.

NBC, CNN, ABC in drugi mediji so poročali, da nameravajo na večerji razpravljati o tem, kako v prizadevanja za umiritev afere vključiti priljubljenega podkasterja Joeja Rogana in ali objaviti tonske posnetke pogovora med Blancheom in Maxwell. Po poročanju NBC je Maxwell zatrdila, da Trump v njeni prisotnosti nikoli ni storil nič skrb vzbujajočega.

Ghislaine Maxwell in Jeffrey Epstein | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Ghislaine Maxwell in Jeffrey Epstein Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Ena od Epsteinovih žrtev, igralka Alicia Arden, je na sredini novinarski konferenci pozvala vlado, naj objavi vse, kar je obljubila. Ob navedbah, da Trump ne izključuje možnosti pomilostitve Maxwell, pa se je zjokala. Skupaj z drugimi žrtvami je namreč povedala, da je Maxwell novačila dekleta za Epsteina in pri zlorabah aktivno sodelovala.

Epstein je po aretaciji v času prve Trumpove vlade leta 2019 v zaporu naredil samomor, Trump pa je lani med kampanjo za ponovno izvolitev zagotavljal, da bo objavil vse. Bondi je februarja dejala, da ima na mizi seznam Epsteinovih strank, julija pa se je podpisala pod poročilo vlade, ki pravi, da seznama ni.

Epsteina so že pred desetletji preganjali zaradi spolnih zlorab mladoletnic, vendar je bil takrat obsojen na le nekaj mesecev zaporne kazni, potem ko je priznal kršenje zakona o prostituciji. Leta 2019 je bil aretiran in obtožen spolne trgovine z mladoletnicami, mesec dni za tem pa je v zaporu storil samomor. | Foto: Reuters Epsteina so že pred desetletji preganjali zaradi spolnih zlorab mladoletnic, vendar je bil takrat obsojen na le nekaj mesecev zaporne kazni, potem ko je priznal kršenje zakona o prostituciji. Leta 2019 je bil aretiran in obtožen spolne trgovine z mladoletnicami, mesec dni za tem pa je v zaporu storil samomor. Foto: Reuters

Donald Trump, Jeffrey Epstein
vlada sodišče ZDA mladoletnik spolne zlorabe Jeffrey Epstein Donald Trump
