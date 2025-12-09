Vladna ekipa na obisku v Zasavju

Vladna ekipa bo v okviru delovnih obiskov v regijah danes obiskala Zasavje. Obisk bo začela z vladno sejo v Hrastniku. Na dnevnem redu bosta med drugim predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku in informacija o dolgotrajni oskrbi. Med obiskom si bodo ministri ogledali ključne projekte in prisluhnili potrebam prebivalcev zasavske regije.

Župani opozarjajo na zapostavljenost Zasavja, od vlade pričakujejo napredek pri gradnji infrastrukture in pri skladu za pravični prehod, da bi nekdaj premogovniška regija zmanjšala razvojni zaostanek.

Premier Robert Golob bo med drugim obiskal podjetje Dewesoft v Trbovljah, kjer se mu bo pridružil finančni minister Klemen Boštjančič. Imel bo tudi delovno kosilo z zasavskimi župani, navzoči bodo še infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, minister za naravne vire in prostor Jože Novak, minister za javno upravo Franc Props ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Popoldne se bo Golob v Zagorju srečal s predstavniki gospodarstva in v družbi ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca obiskal Dom starejših Izlake. Minister za gospodarstvo Matjaž Han se bo udeležil foruma o priložnostih in prihodnosti regije, ki bo popoldne potekal v Zagorju ob Savi.

Medtem bo ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel obiskala trboveljsko bolnišnico, kjer imajo že dalj časa težave v urgentnem centru. Ta se spopada s pomanjkanjem kadra, potem ko je julija lani ekipa Zdravstvenega doma Trbovlje zapustila njegove prostore in dejavnost hitrih pregledov preselila drugam. Rešitve kljub pogovorom za zdaj še niso našli.