Vladni urad v krepitev kibernetske varnosti tudi z novim zakonom

Vladni urad za informacijsko varnost je danes v javno obravnavo poslal predlog zakona o spodbujanju kibernetske varnosti in odpornosti, ki med drugim ureja vire in način financiranja ukrepov na tem področju ter postopke za dodeljevanje finančnih spodbud. Javnost ima za posredovanje pripomb in predlogov prek portala eDemokracija na voljo 30 dni.

Med cilji predlaganega zakona sta krepitev ozaveščenosti o pomenu kibernetske varnosti ter spodbujanje zaupanja v varno uporabo digitalnih proizvodov, informacijsko-komunikacijske tehnologije ter storitve in postopke na tem področju. Usmerjen je tudi v spodbujanje zanimanja otrok in mladih za tehniške vede, zlasti kibernetsko varnost, vključno s kibernetsko obrambo, šifriranjem in varovanjem podatkov, je razvidno iz besedila predloga, objavljenega na eUpravi.

Povečati želijo razumevanje kibernetskih groženj

Urad želi s spremembami zakonodaje povečati interdisciplinarno razumevanje kibernetskih groženj in varnostnih tveganj ter spodbujati odgovorno in varno uporabo digitalnih tehnologij. Izboljšati želi tehnično in strokovno usposobljenost za obvladovanje kibernetskih tveganj ter spodbujati razvoj digitalnih znanj in kompetenc s področja varnosti s poudarkom na dobrih praksah na področju kibernetske varnosti.

Med cilji predloga so tudi povečanje števila strokovnjakov s področja kibernetske varnosti, krepitev kadrovskega potenciala v subjektih javnega in zasebnega prava, povečanje zanimanja za srednješolske, višješolske in visokošolske programe s področja kibernetske varnosti, zmanjševanje razlik med spoloma na tem področju ter spodbujanje podjetništva in inovacij, temelječih na varnih digitalnih rešitvah.

Zakon omogoča usklajeno uporabo nacionalnih in evropskih proračunskih virov

To bi uresničili z dodeljevanjem finančnih in drugih spodbud. Finančne spodbude so predvidene v obliki nepovratnih in povratnih sredstev ter vavčerjev, gmotne spodbude pa v obliki programske opreme, dostopa do infrastrukture, usposabljanj, svetovanj, mentorstva in zagotavljanja ustreznih prostorov.

Predlagani zakon poleg tega določa pristojnosti vladnega urada za informacijsko varnost kot organa upravljanja, s čimer po njegovih pojasnilih zapolnjuje obstoječo normativno vrzel na področju razvojne in podporne politike. Omogoča tudi usklajeno uporabo nacionalnih in evropskih proračunskih virov ob polni skladnosti s pravili javnih financ, državnih pomoči in pravnim redom EU.

Vlada bo predlog zakona predvidoma obravnavala v tretjem četrtletju 2026, v tem obdobju naj bi tudi že začel veljati.