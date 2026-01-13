Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

13. 1. 2026,
6.57

1 ura, 19 minut

državni proračun Natalija Gorščak proračun RTV Slovenija

Torek, 13. 1. 2026, 6.57

1 ura, 19 minut

RTVS do 15 milijonov evrov iz proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo

Avtorji:
Sa. B., STA

RTV Slovenija | Glasbeno produkcijo, ki vključuje Simfonični orkester, Big band ter otroški in mladinski pevski zbor RTVS, novela uvršča med javno službo. | Foto Anže Malovrh/STA

Glasbeno produkcijo, ki vključuje Simfonični orkester, Big band ter otroški in mladinski pevski zbor RTVS, novela uvršča med javno službo.

Foto: Anže Malovrh/STA

Po noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki velja od danes, je višina sredstev za narodnostne programe in glasbeno produkcijo iz državnega proračuna določena sistemsko. Za obe postavki bo javni zavod letos prejel 15,2 milijona evrov proračunskih sredstev.

Glasbeno produkcijo, ki vključuje Simfonični orkester, Big band ter otroški in mladinski pevski zbor RTVS, novela uvršča med javno službo. Iz državnega proračuna bo sofinancirana v višini štirih odstotkov od vrednosti zbranega RTV-prispevka letno. Programe narodnostnih skupnosti pa bodo iz državnega proračuna letno sofinancirali v višini desetih odstotkov od vrednosti zbranega RTV-prispevka. To po pojasnilu RTVS pomeni, da bo javni zavod letos za manjšine prejel 10,88 milijona evrov, za glasbeno produkcijo pa 4,35 milijona evrov, kar skupaj znese 15,23 milijona evrov.

Gorščak: Dokument ni idealen, je pa uresničljiv

Poleg tega bo šlo za manjšinske programe še 3,72 milijona evrov iz RTV-prispevka.

Novela poleg tega določa, da bo finančni odbor pri obravnavi ključnih dokumentov, povezanih s finančnim in produkcijskim načrtovanjem, dal soglasja ali mnenja še pred njihovo obravnavo na seji sveta zavoda. Tako bo dal tudi soglasje k predlogoma finančnega načrta in letnega poročila RTVS.

Poslovni načrt RTVS za leto 2026, ki ga je svet zavoda sprejel na izredni seji 29. decembra, predvideva izravnane prihodke in odhodke v višini nekaj manj kot 162,9 milijona evrov. Dokument, ki vključuje programsko-produkcijski in finančni načrt, ni idealen, je pa uresničljiv, je tedaj ocenila direktorica uprave Natalija Gorščak.

državni proračun Natalija Gorščak proračun RTV Slovenija
