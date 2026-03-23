Na ministrstvu za finance so se odločili za dvig letne obrestne mere za tretjo izdajo t. i. ljudskih obveznic, namenjenih fizičnim osebam s prebivališčem v Sloveniji, in sicer z 2,6 odstotka na 3,0 odstotka. Odločitev so pripisali "spremenjenim razmeram na dolžniških kapitalskih trgih". Vpis obveznic je mogoč še do konca tega tedna.

Vlagatelji, ki so že oddali naloge za vpis obveznic za državljane, imajo tako do izteka roka za vpis, to je 27. marca do 12. ure, pravico umakniti oziroma spremeniti svoje že vložene naloge za vpis obveznic, sicer se bodo ti šteli za veljavne, so sporočili z ministrstva za finance.

Obveznica bo imela še naprej triletno ročnost, obseg izdaje pa ni vnaprej določen in bo odvisen od interesa vlagateljev.

Kje je mogoč nakup obveznic?

Vpis je mogoč v 68 poslovalnicah Nove Ljubljanske banke, 71 poslovalnicah OTP banke, osmih poslovalnicah BKS Bank ter prek borznoposredniške hiše Ilirika v 14 lastnih poslovalnicah in 288 poslovalnicah Pošte Slovenije.

Izdaja obveznice je namenjena fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Minimalni znesek vpisa je tisoč evrov, maksimalni pa 250 tisoč evrov.

Država bi lahko izdala manj obveznic

Država tokrat ni omejila skupnega nominalnega zneska izdaje, vendar si pridržuje pravico, da bo izdala manjše število obveznic, kot jih bodo vlagatelji vpisali.

Obveznice lahko tokrat vpišejo tudi mladoletne fizične osebe. Vpis obveznic je mogoč prek individualnih naložbenih računov za finančne instrumente, ki so zaživeli v začetku meseca.

Obveznice bo mogoče kupiti ali prodati na borzi

Obveznice bodo po izdaji uvrščene na Ljubljansko borzo, kjer jih bo mogoče kadarkoli prodati ali kupiti.

Gre za tretjo izdajo ljudskih obveznic. V prvi izdaji februarja 2024 jih je vpisalo 9.427 vlagateljev v skupnem obsegu 261 milijonov evrov, v drugi marca lani pa 6.640 v skupnem obsegu 250 milijonov evrov. V obeh primerih so imele triletno ročnost, v prvi izdaji je bila obrestna mera določena pri 3,40 odstotka, v drugi pa pri 2,75 odstotka.