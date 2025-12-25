Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Četrtek,
25. 12. 2025,
11.20

Osveženo pred

55 minut

mama dojenček voditeljica

Priljubljena voditeljica RTV Irena Shyama Hlebš na božični dan sporočila veselo novico

Avtor:
K. M.

Irena-Shyama Hlebš | Irena Shyama Hlebš na Televiziji Slovenija vodi športna poročila, pripravlja športne prispevke in vodi turistično oddajo Na lepše.  | Foto FB/Irena-Shyama Hlebš

Irena Shyama Hlebš na Televiziji Slovenija vodi športna poročila, pripravlja športne prispevke in vodi turistično oddajo Na lepše. 

Foto: FB/Irena-Shyama Hlebš

Priljubljena voditeljica Televizije Slovenija Irena Shyama Hlebš je na družbenem omrežju Facebook na božični dan sporočila veselo novico: kmalu bo postala mama.

"Čakanje ni vedno odsotnost. Včasih je nežna prisotnost nečesa, kar že pripada. Ta božič vem, zakaj je svetloba še mehkejša. Naj bo ta praznični čas lep in vesel. Merry Xmass!" je zapisala priljubljena voditeljica pod objavo svoje fotografije z zaobljenim trebuščkom. 

Irena Shyama Hlebš na Televiziji Slovenija vodi športna poročila, pripravlja športne prispevke in vodi turistično oddajo Na lepše. 

mama dojenček voditeljica
