Priljubljena voditeljica Televizije Slovenija Irena Shyama Hlebš je na družbenem omrežju Facebook na božični dan sporočila veselo novico: kmalu bo postala mama.

"Čakanje ni vedno odsotnost. Včasih je nežna prisotnost nečesa, kar že pripada. Ta božič vem, zakaj je svetloba še mehkejša. Naj bo ta praznični čas lep in vesel. Merry Xmass!" je zapisala priljubljena voditeljica pod objavo svoje fotografije z zaobljenim trebuščkom.

Irena Shyama Hlebš na Televiziji Slovenija vodi športna poročila, pripravlja športne prispevke in vodi turistično oddajo Na lepše.