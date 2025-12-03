Anamaria Goltes, zaročenka slovenskega košarkarskega asa Luke Dončića, je visoko noseča in priznava, da še vedno doji dvoletno hčerko Gabrielo. Svoje sledilke je tik pred porodom in prihodom drugega otroka prosila za nasvete za tandemsko dojenje malčka in novorojenčka.

Anamaria Goltes in Luka Dončić sta v veselem pričakovanju. Družina Dončić se namreč pripravlja na prihod drugega otroka, ki bo popestril družinsko dinamiko. Več kot očitno se na zahtevno obdobje z dvema otrokoma v hiši pripravlja tudi Anamaria, ki je svoje sledilke prosila za nasvete, izkušnje in trike za tandemsko dojenje malčka in novorojenčka. Dodala je tudi, da bo vesela vsakega nasveta in da je v zadnjem obdobju naredila kar nekaj raziskav na tovrstno tematiko, sledilkam pa se je za nasvete in pomoč že vnaprej zahvalila.

Kaj je tandemsko dojenje?

Tandemsko dojenje je dojenje dveh ali več otrok, ki niso rojeni istočasno. Lahko govorimo o sorojencih, lahko pa se dojijo tudi posvojeni ali rejniški otroci. Tematika je še vedno tabu, ker zdravstveni delavci o njej niso dobro podučeni, saj so tudi znanstvene raziskave skope. Prav tako je tandemsko dojenje precej slabo poznan koncept, je zapisano na spletni strani Inštituta Umbilica.

"Pri tandemskem dojenju je zelo pomembno, da ima prednost pri dojenju novorojenček – on se podoji prvi in tako dobi zanj zelo pomemben kolostrum, potem se doji še starejši otrok. Kolostrum deluje blago odvajalno in njegove učinke lahko opazimo tudi pri starejšem otroku. Zaradi vpliva na motorični razvoj je smiselno, da se novorojenček doji na obeh dojkah. Nekatere mame se odločijo za dojenje obeh otrok istočasno, nekatere ne – odvisno tudi od tega, koliko se starejši otrok še doji," je zapisano na spletni strani, namenjeni nosečim in doječim ženskam.

Dodajajo še, da mora mama, če starejši otrok izkazuje povečano potrebo po dojenju, še bolj pozorno spremljati pleničke novorojenčka in njegovo napredovanje v razvoju.

Anamaria Goltes se je obrnila na sledilke in jih prosila za pomoč in koristne nasvete. Foto: Instagram/Anamaria Goltes

Gabrieli, hčerki Anamarie in Luke Dončića, ki je nedavno dopolnila dve leti, se bo tako kmalu v družini pridružil še bratec ali sestrica.

Še ena izmed znanih Slovenk, ki je odkrito spregovorila o tandemskem dojenju, je žena manekena in športnika Alena Kobilice Maja Prašnikar, ki je povedala, da najprej podoji mlajšo hčerko Inti Auroro, nato pa še starejšega sina Vala. Ob tem je dodala, da bo tako ostalo še naprej, dokler se starejši sin sam ne odstavi.

