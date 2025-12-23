Minister za obrambo Borut Sajovic je v nedeljo in ponedeljek skupaj z načelnikom generalštaba Slovenske vojske Boštjanom Močnikom obiskal pripadnike 52. slovenskega kontingenta, ki delujejo v Natovi misiji na Kosovu (Kfor). Srečal se je tudi s poveljnikom mednarodnih sil Kfor Özkanom Ulutasom in se seznanil s trenutnimi razmerami na Kosovu.

Minister je pripadnikom Slovenske vojske in civilnim strokovnjakom pred prihajajočimi prazniki izrekel podporo in zahvalo za opravljanje nalog daleč od domovine. Seznanil se je z varnostnimi razmerami na območju delovanja kontingenta ter z nalogami in izzivi, s katerimi se soočajo, so sporočili z ministrstva.

Sajovic in načelnik generalštaba SV Močnik sta vojakom med drugim zaželela lepe in mirne božične praznike ter prijeten vstop v novo leto. "Najprej smo vsi Slovenci. Ko stopimo skupaj, smo močnejši, varnejši in boljši, saj nas povezujejo skupne vrednote, odgovornost drug do drugega in jasna vizija skupne prihodnosti," je poudaril minister.

Slovenija v operaciji Kfor trenutno sodeluje s 109 pripadniki, med katerimi so tudi pripadnik misije ZN na Kosovu (Unmik) in trije civilni funkcionalni strokovnjaki. Med slednjimi dva delujeta v Natovi svetovalno-povezovalni skupini (NALT) na področju pravnih zadev ter pogodb in javnih naročil, tretji pa opravlja naloge posebnega političnega svetovalca v poveljstvu Kfor.

Poveljnik 52. slovenskega kontingenta Kfor Viktor Potočnik, ki ga bo vodil do naslednje rotacije aprila 2026, je hkrati tudi poveljnik mednarodnega nekinetičnega bataljona Vzhod. Slovenska vojska v okviru kontingenta zagotavlja pet skupin za povezavo in nadzor v Leposaviću, Vučitrnu, Srbici, Glogovcu in Gračanici, poleg tega pa sodeluje v obveščevalnih strukturah ter v poveljniških strukturah Kfor in NALT.

Kfor ostaja ena od prednostnih mednarodnih operacij Slovenske vojske, saj je vanjo vključena približno tretjina vseh pripadnikov, napotenih v mednarodne operacije in misije, so še sporočili z ministrstva za obrambo.