Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
11. 12. 2025,
6.25

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
predsedniška palača načelnik generalštaba Slovenske vojske mandati vlada imenovanje Slovenska vojska

Četrtek, 11. 12. 2025, 6.25

41 minut

Imenovanje načelnika Generalštaba Slovenske vojske

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Slovenska vojska, predstavitev kontingenta pred odhodom na misijo na Baltik. Poček. | Vlada skladno z zakonom o obrambi načelnika Generalštaba SV imenuje in razrešuje na formacijsko dolžnost brez interne in javne objave na podlagi službenih potreb. | Foto Bojan Puhek

Vlada skladno z zakonom o obrambi načelnika Generalštaba SV imenuje in razrešuje na formacijsko dolžnost brez interne in javne objave na podlagi službenih potreb.

Foto: Bojan Puhek

Vlada bo danes imenovala novega načelnika Generalštaba Slovenske vojske (SV). Naslednik generalpodpolkovnika Roberta Glavaša, ki se bo z novim letom upokojil, bo deseti na čelu SV. Glavaša in novoimenovanega načelnika bo popoldan v predsedniški palači sprejela vrhovna poveljnica obrambnih sil in predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Ime bo vladi v imenovanje predlagal minister za obrambo Borut Sajovic

Zdajšnji načelnik Robert Glavaš, ki ga je vlada na to funkcijo kot devetega na čelu SV imenovala aprila 2020, je letos namreč izpolnil pogoje za upokojitev.

Robert Glavaš in Borut Sajovic | Foto: Gaja Hanuna Robert Glavaš in Borut Sajovic Foto: Gaja Hanuna

Tudi njegov naslednik bo moral namenjati pozornost pridobivanju in zadrževanju pripadnikov v SV, razvoju vojaškega voditeljstva ter odzivanju na spreminjajoče se nestabilno varnostno okolje.

Zadnja ocena pripravljenosti SV za leto 2024 je pokazala izboljšanje na vseh področjih ocenjevanja. Povečanje sredstev in delo s kadri kažejo trend navzgor, še vedno pa so določena neskladja med zahtevano in potrebno pripravljenostjo ter dejanskim stanjem pripravljenosti SV. Gre predvsem za izpopolnjenost enot s kadri, pomanjkanje nekatere vojaške opreme in finančnih sredstev.

valuk
Novice Vzrok nesreče oklepnika še ni znan
Slovenska vojska, predstavitev kontingenta pred odhodom na misijo na Baltik. Poček.
Novice Člani odbora za obrambo pritrdili predlogu novele zakona o službi v SV
Dan Slovenske vojske 2025, slovenska vojska
Novice Pri varovanju državne meje bo od zdaj sodelovala Slovenska vojska
Dan Slovenske vojske 2025, slovenska vojska
Novice Na vadišču Slovenske vojske Postojna pripravljajo dan odprtih vrat
predsedniška palača načelnik generalštaba Slovenske vojske mandati vlada imenovanje Slovenska vojska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.