Imenovanje načelnika Generalštaba Slovenske vojske

Vlada bo danes imenovala novega načelnika Generalštaba Slovenske vojske (SV). Naslednik generalpodpolkovnika Roberta Glavaša, ki se bo z novim letom upokojil, bo deseti na čelu SV. Glavaša in novoimenovanega načelnika bo popoldan v predsedniški palači sprejela vrhovna poveljnica obrambnih sil in predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Ime bo vladi v imenovanje predlagal minister za obrambo Borut Sajovic.

Zdajšnji načelnik Robert Glavaš, ki ga je vlada na to funkcijo kot devetega na čelu SV imenovala aprila 2020, je letos namreč izpolnil pogoje za upokojitev.

Robert Glavaš in Borut Sajovic Foto: Gaja Hanuna

Tudi njegov naslednik bo moral namenjati pozornost pridobivanju in zadrževanju pripadnikov v SV, razvoju vojaškega voditeljstva ter odzivanju na spreminjajoče se nestabilno varnostno okolje.

Zadnja ocena pripravljenosti SV za leto 2024 je pokazala izboljšanje na vseh področjih ocenjevanja. Povečanje sredstev in delo s kadri kažejo trend navzgor, še vedno pa so določena neskladja med zahtevano in potrebno pripravljenostjo ter dejanskim stanjem pripravljenosti SV. Gre predvsem za izpopolnjenost enot s kadri, pomanjkanje nekatere vojaške opreme in finančnih sredstev.