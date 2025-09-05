Slovenska vojska na strelišču na osrednjem vadišču Postojna danes med 9. in 17. uro pripravlja dan odprtih vrat. Na dogodku, ki je odprt širši javnosti, se bodo obiskovalci med drugim lahko preizkusili na trenažerjih pehotne in protioklepne oborožitve, si ogledali predstavitev oklepnega vozila in se zapeljali s terenskimi vozili.

Kot so zapisali v vabilu, se bodo obiskovalci med drugim lahko preizkusili v streljanju s simulatorjem protioklepnega orožja, streljanjem z avtomatsko puško na simulatorju in z avtomatsko puško.

Ogledali si bodo lahko predstavitev različne vojaške in bojne opreme, oklepnega vozila 8x8 Svarun, minometa in havbice z vlečnim vozilom ter se zapeljali s terenskimi vozili hummer in toyota land cruiser.

Območje osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna ima v sistemu obrambe države strateški pomen. Je edino območje v Sloveniji, na katerem se izvajajo zahtevnejše oblike usposabljanja, še poroča STA.