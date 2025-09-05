Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
5. 9. 2025,
6.20

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
urjenje vojakov Postojna obiskovalec oprema Dan odprtih vrat Slovenska vojska

Petek, 5. 9. 2025, 6.20

35 minut

Na vadišču Slovenske vojske Postojna pripravljajo dan odprtih vrat

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Dan Slovenske vojske 2025, slovenska vojska | Kot priložnost, da doživijo enega od vidikov življenja vojakinj in vojakov na terenu, bo prvim obiskovalkam in obiskovalcem na voljo tudi vojaška malica. | Foto Gaja Hanuna

Kot priložnost, da doživijo enega od vidikov življenja vojakinj in vojakov na terenu, bo prvim obiskovalkam in obiskovalcem na voljo tudi vojaška malica.

Foto: Gaja Hanuna

Slovenska vojska na strelišču na osrednjem vadišču Postojna danes med 9. in 17. uro pripravlja dan odprtih vrat. Na dogodku, ki je odprt širši javnosti, se bodo obiskovalci med drugim lahko preizkusili na trenažerjih pehotne in protioklepne oborožitve, si ogledali predstavitev oklepnega vozila in se zapeljali s terenskimi vozili.

Kot so zapisali v vabilu, se bodo obiskovalci med drugim lahko preizkusili v streljanju s simulatorjem protioklepnega orožja, streljanjem z avtomatsko puško na simulatorju in z avtomatsko puško.

Ogledali si bodo lahko predstavitev različne vojaške in bojne opreme, oklepnega vozila 8x8 Svarun, minometa in havbice z vlečnim vozilom ter se zapeljali s terenskimi vozili hummer in toyota land cruiser.

Območje osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna ima v sistemu obrambe države strateški pomen. Je edino območje v Sloveniji, na katerem se izvajajo zahtevnejše oblike usposabljanja, še poroča STA.

polet letalo Spartan
Novice Ogromni paketi na krovu, Spartan jih je odpeljal 2.500 kilometrov stran #video
Slovenska vojska, predstavitev kontingenta pred odhodom na misijo na Baltik. Poček.
Novice Na Vrhniki slovesno preoblikovanje enot Slovenske vojske
Robert Golob, vojska
Novice Golob vojakom v mednarodnih misijah čestital ob dnevu državnosti
urjenje vojakov Postojna obiskovalec oprema Dan odprtih vrat Slovenska vojska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.