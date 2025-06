Sajovic je dejal, da SV ni in nikoli ne bo velika po številu, lahko pa je največja po srcu pod uniformo, po pameti in znanju, visoki motiviranosti in tehnični opremljenosti. To je tisto, kar lahko skupaj naredimo v naslednjih letih, pri čemer so po njegovih navedbah politiki s sprejetjem obrambne resolucije s predvidenim dvigom obrambnih izdatkov opravili prvi del naloge, prav tako smo se pridružili haaški zavezi Nata, saj varnostne razmere zahtevajo enotnost zavezništva.

Slovenska vojska bo s tem po ministrovi oceni dobila sredstva, ki jih potrebuje, jih zna absorbirati in uporabiti, potrebuje pa ljudi, ki bodo znali sodobno tehniko vzdrževati, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Na slovesnosti so ukinili enoto za komunikacijske in informacijske sisteme, rodovska bataljona 1. in 72. brigade, v okviru poveljstva logistične brigade pa enoto za varovanje objektov. 157. logistični polk je preoblikovan v 157. logistični bataljon, 670. logistični polk pa v 670. bataljon za logistično podporo. Specializirana enota vojaške policije je zdaj podrejena 17. bataljonu vojaške policije, enota za elektronsko bojevanje pa 5. obveščevalno-izvidniški enoti. 45. center goseničnih bojnih vozil je preoblikovan v 45. tankovsko četo v okviru 1. brigade. V vseh teritorialnih polkih je zdaj ustanovljen po en jurišni odred.

Borut Sajovic Foto: Ana Kovač Na enega glavnih očitkov obrambni resoluciji, in sicer da do leta 2040 ob 10 tisoč pripadnikih redne sestave ne zmoremo uvesti 30 tisoč dopolnilnih rezervnih sil, je Sajovic dejal, da je takšno razmišljanje podcenjujoče. "30 tisoč pomeni, da se nam v posebnih trenutkih pridruži vsak 60. državljan v tej državi. Če ga nimamo, potem si svoje države, za katero so se borile že generacije, ne zaslužimo," je ocenil.

Kot primer je navedel, da je na območju Gasilske zveze Gornja Radgona, ki je pretekli konec tedna praznovala 70-letnico delovanja, 12 tisoč ljudi, v zvezi pa je dejavnih dva tisoč prostovoljnih gasilcev, kar pomeni vsak šesti prebivalec. Sajovic je poudaril nujnost zavedanja, da resne države brez vojske ni. Skrbeti pa moramo, da bo vojaški poklic cenjen in ustrezno nagrajen.

Vzpostavljeni so 17. bataljon vojaške policije, 76. protioklepna četa v okviru 72. brigade ter 11. polk za komunikacije, informatiko in kibernetsko obrambo s podrejenimi enotami, 104. bataljon za zveze in 1. četa za zveze, 72. četa za zveze, 52. četa za zveze, 22. enota za kibernetsko obrambo, 111. vod za podporo, 5. obveščevalno-izvidniška enota, v katero sta združeni obe obveščevalno-izvidniški četi in enota za elektronsko bojevanje, ter 155. eskadrilja bojnih brezpilotnih zrakoplovov. Bateriji za ognjeno podporo 1. in 72. brigade sta po novem podrejeni poveljstvu obeh brigad, prepodredili so tudi enote vojašnic, verifikacijski center pa vključili v sestavo generalštaba.