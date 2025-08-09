Olimpijski prvak bo raje delal kot zdravnik kot pa branil zlato

Branilec olimpijskega zlata v umetnostnem drsanju, ameriški zvezdnik Nathan Chen, je v pogovoru za Los Angeles Times povedal, da ne bo branil zlata na zimskih olimpijskih igrah prihodnje leto v Italiji.

Nathan Chen je pojasnil, da se bo raje kot na drsalno osredotočil na svojo zdravniško kariero. "Rad bi odprl vrata in videl, kaj je najboljše zame. Če sem povsem iskren, sem v umetnostnem drsanju dosegel dovolj in sem zadovoljen s kariero," je dejal Chen, sicer šestkratni ameriški prvak, trikratni svetovni in tudi ekipno zlat na olimpijskih igrah 2022 v Pekingu.

Šestindvajsetletnik je lani diplomiral na univerzi Yale in si želi kariero v zdravstvu, zanimata ga kardiologija in onkologija. Tekmovalec, znan kot kralj četvornih skokov, drži tudi svetovni rekord s 335,30 točke iz finala velike nagrade leta 2019 v Torinu. "Temelj tega, da si zdravnik, je pomagati ljudem. To pa je nekaj, česar niti nisem povsem zares čutil v športu," je še povedal Chen.