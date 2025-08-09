Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
9. 8. 2025,
22.15

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
umetnostno drsanje Nathan Chen

Sobota, 9. 8. 2025, 22.15

1 ura, 5 minut

Nathan Chen

Olimpijski prvak bo raje delal kot zdravnik kot pa branil zlato

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Nathan Chen | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Branilec olimpijskega zlata v umetnostnem drsanju, ameriški zvezdnik Nathan Chen, je v pogovoru za Los Angeles Times povedal, da ne bo branil zlata na zimskih olimpijskih igrah prihodnje leto v Italiji.

Nathan Chen je pojasnil, da se bo raje kot na drsalno osredotočil na svojo zdravniško kariero. "Rad bi odprl vrata in videl, kaj je najboljše zame. Če sem povsem iskren, sem v umetnostnem drsanju dosegel dovolj in sem zadovoljen s kariero," je dejal Chen, sicer šestkratni ameriški prvak, trikratni svetovni in tudi ekipno zlat na olimpijskih igrah 2022 v Pekingu.

Šestindvajsetletnik je lani diplomiral na univerzi Yale in si želi kariero v zdravstvu, zanimata ga kardiologija in onkologija. Tekmovalec, znan kot kralj četvornih skokov, drži tudi svetovni rekord s 335,30 točke iz finala velike nagrade leta 2019 v Torinu. "Temelj tega, da si zdravnik, je pomagati ljudem. To pa je nekaj, česar niti nisem povsem zares čutil v športu," je še povedal Chen.

umetnostno drsanje Nathan Chen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.