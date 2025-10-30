Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Rusinja ne bo mogla nastopiti na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini 2026

Kamila Valijeva izgubila pritožbo na dopinško kazen

Kamila Valijeva | Kamila Valijeva ne bo smela nastopiti na prihodnjih olimpijskih igrah. | Foto Guliverimage

Kamila Valijeva ne bo smela nastopiti na prihodnjih olimpijskih igrah.

Foto: Guliverimage

Ruska umetnostna drsalka Kamila Valijeva je izgubila pritožbo na dopinško kazen, po kateri ni smela tekmovati štiri leta, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Rusinja je bila neuspešna s pritožbo na švicarskem zveznem sodišču, kjer je skušala izpodbijati kazen, ki jo je januarja lani izreklo športno razsodišče Cas v Lozani.

Kamila Valijeva
Sportal Šok za rusko umetnostno drsalko in rusko drsanje, zlato na ekipni tekmi za ZDA

Valijevo je januarja lani Cas suspendiral za štiri leta zaradi pozitivnega dopinškega testa pred zimskimi olimpijskimi igrami leta 2022 v Pekingu. Kazen je začela veljati decembra 2021, iztekla se bo decembra letos.

A kljub koncu kazni Valijeva ne bo mogla nastopiti na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini 2026, saj je zamudila zadnjo možnost kvalifikacij za ruske in beloruske športnike, ki je bila septembra v Pekingu.

Na OI v Pekingu 2022 je takrat komaj 15-letna Valijeva pomagala Rusiji osvojiti ekipno zlato, vendar do podelitve medalj ni prišlo, saj se je takoj zatem izkazalo, da je bila 25. decembra 2021 na ruskem prvenstvu pozitivna na testu za prepovedano snov trimetazidin, zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje angine pektoris, vendar je za športnike prepovedano.

Valijeva pa ni izgubila le pritožbe, ampak bo morala plačati še sodne stroške v višini 7500 evrov ter po 8000 evrov zvezi Isu in Wadi. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Valijeva pa ni izgubila le pritožbe, ampak bo morala plačati še sodne stroške v višini 7500 evrov ter po 8000 evrov zvezi Isu in Wadi. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Rusko protidopinško sodišče je Valijevo oprostilo, vendar sta Svetovna protidopinška agencija (Wada) in Mednarodna drsalna zveza (Isu) to odločitev izpodbijali in od Casa zahtevali štiriletno prepoved ter diskvalifikacijo z vseh tekmovanj po pozitivnem testu.

Cas se je po dolgem postopku januarja lani odločil za potrditev prepovedi nastopanja. Na to odločitev se je športnica pritožila na civilnih sodiščih v Švici, dolgotrajni postopki so se končali šele zdaj, poroča dpa.

Valijeva pa ni izgubila le pritožbe, ampak bo morala plačati še sodne stroške v višini 7500 evrov ter po 8000 evrov zvezi Isu in Wadi.

Njen primer je pred leti poskrbel tudi za spremembo starostne meje na tekmovanjih, saj je Isu omejila spodnjo starostno mejo na 17 namesto na dotlej dovoljenih 15 let.

