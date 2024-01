Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najstniško rusko umetnostno drsalko Kamilo Valijevo je danes Mednarodno športno razsodišče (Cas) suspendiralo s štiriletno prepovedjo nastopanja zaradi pozitivnega dopinškega testa pred zimskimi olimpijskimi igrami leta 2022 v Pekingu. Cas je po dolgem postopku danes odločil tudi, da bo zlato na ekipni tekmi pripadlo ZDA, ki so prvotno zasedle drugo mesto. Ruske oblasti se z odločitvijo Casa ne strinjajo. "Z našega vidika je odločitev spolitizirana," pravijo.

"Kamila Valijeva je bila spoznana za kršiteljico protidopinških pravil in je kaznovana s štiriletno prepovedjo nastopanja, ki se je začela 25. decembra 2021," je zapisano v sodbi tričlanske komisije na najvišjem športnem sodišču.

Takrat komaj 15-letna Valijeva je v Pekingu pomagala Rusiji osvojiti ekipno zlato, vendar do podelitve medalj ni prišlo, saj se je takoj zatem izkazalo, da je bila 25. decembra 2021 na ruskem prvenstvu pozitivna na testu za prepovedano snov trimetazidin, zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje angine pektoris, vendar je za športnike prepovedano.

V svojo obrambi je Valijeva krivila kontaminacijo jedilnega pribora, ki si ga je delila z dedkom. Ta se je zdravil s trimetazidinom po prejemu umetnega srca, drsalko pa je vsak dan vozil na treninge.

Rusko protidopinško sodišče je Valijevo kasneje oprostilo, vendar sta Svetovna protidopinška agencija (Wada) in Mednarodna drsalna zveza (Isu) to odločitev izpodbijali in od Cas zahtevali štiriletno prepoved ter diskvalifikacijo z vseh tekmovanj po pozitivnem testu.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Zlato na ekipni tekmi za ameriške drsalce

Cas je po dolgem postopku danes odločil, da bo zdaj 17-letna drsalka dobila prepoved, zlato na ekipni tekmi pa bo pripadlo ZDA, ki so prvotno zasedle drugo mesto. Srebro bo dobila Japonska, bron pa Kanada.

Pod pritiskom sumničenj in pozornosti se je nato Valijeva na posamični tekmi v Pekingu zlomila. V dolgem programu je štirikrat izgubila ravnotežje oziroma padla in v solzah s prvega mesta po prostem programu zdrsnila na četrto.

Zveza dvignila starostno mejo, Wada: Doping za otroke je nedopustljiv

Isu je po tem incidentu zvišal spodnjo starostno mejo za člansko kategorijo s 15 na 17 let, pri čemer se je skliceval na fizično, duševno in čustveno zdravje tekmovalcev.

Wada je danes pozdravila odločitev Casa. "Doping za otroke je nedopustljiv," je agencija zapisala v izjavi. Pozvala je k ukrepanju v skladu s kodeksom proti zdravnikom, trenerjem in drugemu podpornemu osebju, za katere se ugotovi, da so mladoletnikom dajali snovi za izboljšanje zmogljivosti, piše AFP.

Kremelj oziroma ruske oblasti se z odločitvijo Casa ne strinjajo. "Z našega vidika je odločitev spolitizirana," je za ruske tiskovne agencije dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.