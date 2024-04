Najboljša slovenska umetnostna drsalka Daša Grm je pred tedni na domačem ledu v Celju uradno sklenila svojo športno pot, danes pa novico delila preko družbenih omrežij. "Škoda, da tega ne morem početi do konca življenja," je med drugim zapisala 32-letna diplomantka Fakultete za šport v Ljubljani, ki bo svoje drugo življenjsko poglavje namenila delu z mladimi. Na koncu ne gre za medalje in največje dosežke, gre za pot, za ljudi, ki ste jih srečali in ljudi, ki ste se jih dotaknili," je sporočila svojim sledilcem.

"Dovolj dolgo sem odlašala, a zdaj je končno napočil čas za uradno slovo," je najboljša slovenska drsalka Daša Grm začela svoje poslovilno pismo na družbenih omrežjih. "Škoda, da ne morem drsati do konca življenja, ker se mi zdi, da sem rojena za to, da sem na ledu, da izrazim svoja čustva in s svojimi potezami pokažem vsem vam, kako zelo obožujem ta šport, kako zelo rada drsim po ledu in se počutim svobodno in udobno v tem, kar počnem.

Umetnostno drsanje me je marsičesa naučilo, oblikovalo me je kot osebo, kakršna sem danes, ... Morala sem se naučiti, kako vztrajati, ko nič ne steče in kako se soočiti z največjimi strahovi. Spoznala sem tudi, kakšen je občutek, ko je ves vložen trud poplačan in ko so vsi tako ponosni nate. Ti občutki so nenadomestljivi in si jih bom zapomnila za vedno. Imam ogromno lepih spominov, spoznala sem toliko čudovitih ljudi, ki bodo za vedno ostali v mojem življenju in tako hvaležna sem za priložnost, da svet doživljam kot športnica in sem del evropskih in svetovnih prvenstev v družbi najboljših drsalcev na svetu. Prav nadrealistično je pomisliti na to.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V ta šport sem se zaljubila že kot majhna deklica in ga imam še vedno rada, zato brez njega ne morem živeti in ga ne bom izpustila iz rok. Svojo ljubezen, strast, izkušnje in znanje bom prenašala na mlajšo generacijo in upam, da jih bo drsanje, ne glede na njihov rezultat, tako kot mene, naučilo pomembne življenjske lekcije. Na koncu ne gre za medalje in največje dosežke, gre za pot, za ljudi, ki ste jih srečali in ljudi, ki ste se jih dotaknili, je svoj zapis sklenila Grmova in se ob tem zahvalila družini, prijateljem, trenerjem, klubu in zvezi za "neskončno podporo."