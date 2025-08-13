Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
13. 8. 2025,
14.32

Sreda, 13. 8. 2025, 14.32

59 minut

Uefa je kaznovala Partizan s prazno vzhodno tribuno in 90.000 evri

Navijači NK Partizan

Navijači Partizana so svojemu klubu povzročili stroške.

Foto: Guliverimage

Disciplinska komisija Evropske nogometne unije (Uefa) je kaznovala beograjski Partizan s prazno vzhodno tribuno na naslednji tekmi, na kateri bodo "črno-beli" gostovali v Evropi, in skupno 90.000 evri zaradi incidentov prejšnji teden na tekmi proti Hibernianu v kvalifikacijah za konferenčno ligo, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.

Kot je bilo napovedano, je bil Partizan kaznovan s 50.000 evri, skupna kapaciteta stadiona pa bo zaradi zaprtja tribune zmanjšana za 10.000 sedežev na naslednji tekmi, ki jo bo klub gostil v Evropi. Uefa je kazen naložila zaradi metanja predmetov na igrišče, pa tudi zaradi rasističnega in diskriminatornega vedenja navijačev.

Poleg tega je bil klub kaznovan z 12.000 evri, ker so navijači stali na stopnicah, torej na prehodih do sedežev na tribunah. Klub je bil kaznovan še s 17.500 evri zaradi prenosa sporočil, neprimernih za športni dogodek. Osem tisoč evrov pa znaša kazen, ker so navijači uporabljali laserje, za uporabo pirotehnike pa je bil klub kaznovan z 2750 evri.

