Disciplinski odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) je Atletico Madrid slovenskega vratarja Jana Oblaka kaznoval s skupno 40.000 evri, navijačem pa naložila pogojno prepoved udeležbe na eni gostujoči tekmi zaradi njihovega vedenja med porazom z Arsenalom z 0:4 v ligi prvakov.

Atletico je bil kaznovan s 30.000 evri zaradi "rasističnega" vedenja nekaterih svojih navijačev in z 10.000 evri, ker so nekateri njihovi navijači med tekmo na stadionu Emirates metali predmete. Prepoved prodaje vstopnic navijačem za gostujoče tekme je bila pogojno začasno odložena za eno leto, so je dodala Uefa.

Po petih krogih je madridski klub na 12. mestu lestvice lige prvakov z devetimi točkami, kar je šest manj kot vodilni Arsenal. Atletico naslednji nastop v elitnem razredu evropskega nogometa čaka 10. decembra v gosteh pri nizozemskem PSV Eindhovnu.