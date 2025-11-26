Mirjam Poterbin, mama košarkarskega superzvezdnika Luke Dončića, se je vrnila v Madrid in v svoji objavi na družbenem omrežju zapisala pravo malo hvalnico sončni španski prestolnici, kjer je njen sin naredil prve profesionalne košarkarske korake.

Mama Luke Dončića več kot očitno obožuje špansko prestolnico Madrid, saj se je nedavno vrnila v mesto, kjer je nekaj let živela tudi s sinom, danes košarkarskim zvezdnikom Los Angelesa in lige NBA, ki je prve profesionalne korake naredil prav v kraljevem klubu. Prav zato ne čudi, da Mirjam Poterbin do mesta in kluba Real Madrid goji veliko občudovanje in naklonjenost.

"Madrid je postal del moje duše – in bo to ostal za vedno"

"Zame je Madrid nedvomno najlepše mesto. Kraj, kjer sem nosila svoje najhujše strahove in najsvetlejše radosti. Tja sem šla, da bi stala ob svojem sinu, še tako mladem in soočenem s svetom, veliko večjim od njega," je svoj zapis začela Poterbin in dodala: "Tisti dnevi so me globoko preizkusili, a hkrati so moje srce napolnili z nepričakovano svetlobo. Na koncu, ko sem videla, da je našel svojo srečo, se je vsak boj zdel vreden truda. Madrid je postal del moje duše – in bo to ostal za vedno," je še zapisala mama Luke Dončića.

Ob čustvenem zapisu je delila tudi nekaj fotografij praznično okrašenega Madrida, med drugim se je sprehodila po središču mesta, si ogledala nekaj najbolj znamenitih stavb ter se fotografirala tudi v družbi navijačev nogometnega kluba Real Madrid. Zatem se je mudila tudi v notranjosti njihovega znamenitega stadiona Santiago Bernabéu, ki danes nosi krajšo različico imena - zgolj Bernabeu.

Obiskala tudi dirkališče v Aragonu

Poterbin je pred kratkim na družbenem omrežju Instagram delila fotografijo z obiska znane dirkalne steze v Španiji. Na dirkališču MotorLand Aragón se je več kot očitno preizkusila tudi kot voznica - oblečena je bila v polno dirkaško opremo in si nadela ujemajočo avtomobilistično čelado.

Njen sin Luka Dončić pa je v ligi NBA čez lužo tudi sinoči polnil svojo statistiko in navduševal gledalce v Crypto Areni. Na mestnem derbiju proti rivalom Los Angeles Clippers, kjer je zmaga zaradi tekme v sklopu pokalnega tekmovanja štela dvojno, so Lakers slavili s 135:118. Luka je dvoboj zaključil pri 43 točkah, 13 asistencah ter 9 skokih in bil ob zmagi zelo blizu novemu trojnemu dvojčku.