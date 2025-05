Posnetek ob nakupu so na družbenem omrežju Facebook delili v podjetju Newera Yachting, a objavo kasneje umaknili. "Iskrene čestitke Roku in Mirjam! Ekipa Newera Yachting vama želi ogromno čudovitih trenutkov na krovu, varno preplutih milj in neskončnih morskih dogodivščin," so zapisali in paru zaželeli, naj njun "novi Saxdor vedno pluje obdan s soncem, smehom in dobrimi prijatelji".

Za luksuzno plovilo sta odštela okoli 250 tisoč evrov. Foto: Guliverimage

Partner Mirjam Poterbin je poslovnež Rok Kramer, ki se med drugim ukvarja z navtiko. Javnosti ga je predstavila konec lanskega leta na premieri komedije Ženske brez filtra v ljubljanski Festivalni dvorani, srečno zaljubljena pa naj bi bila že več kot dve leti.

Cena jahte, ki sta jo kupila skupaj, sicer znaša okoli 250 tisoč evrov in med drugim vključuje več spalnih kabin z ločenimi kopalnicami, zunanjo kuhinjo z žarom in prostorno jedilnico.

