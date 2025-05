Vidna preobrazba Luke Dončića #video

Očitno je, da slovenski košarkar Luka Dončić v zadnjih dneh in tednih veliko dela za fizično pripravljenost. Na družbenih omrežjih so se pojavile fotografije Ljubljančana, na katerih je videti, da je izgubil kar nekaj kilogramov.

Luka Dončić je konec tedna obiskal Real, kjer ga je sprejel predsednik kluba Florentino Perez, prav tako pa ga je navdušeno pozdravilo špansko občinstvo. Luka je namreč v svoji igralski karieri tudi pri Realu pustil neizbrisen košarkarski pečat.

Poleg njegove prisotnosti ob parketu so mnogi opazili, da se slovenski košarkarski pridno pripravlja na novo sezono, saj je že na daleč videti, da je izgubil kar nekaj kilogramov in da ga bomo v novi sezoni spremljali v nekoliko spremenjeni podobi. Očitno je, da se je 26-letnik zaprl v dvorano in trdo trenira.

Real Madrid fans gave a standing ovation to Luka Dončić on his return to Movistar Arena. 👏 pic.twitter.com/KzdtdWBOTj — Madrid Zone (@theMadridZone) May 25, 2025

Luka Dončić, ki od februarja igra za Los Angeles Lakers, je letošnjo sezono končal po prvem krogu končnice, ko jih je z izidom 4:1 izločila Minnesota Timberwolves. Luka sicer uradno še ni potrdil, da bo letos poleti (27. avgust–14. september) igral za slovensko reprezentanco na evropskem prvenstvu v košarki, ampak bolj kot ne lahko pričakujemo, da bo naš najboljši košarkar vendarle oblekel reprezentančni dres.

