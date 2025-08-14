Iz NK Domžale so sporočili, da se po sedmih mesecih sodelovanja poslavljajo od Nikole Burića, ki bo nogometno pot nadaljeval pri albanskem prvaku KF Egnatia. Ta bo danes na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo gostil Olimpijo.

Hrvaški napadalec Nikola Burić se je Domžalčanom pridružil v zimskem prestopnem roku. Za moštvo, ki domuje ob Kamniški Bistrici, je odigral 16 tekem in dosegel tri zadetke.

28-letnik po sedmih mesecih zapušča Domžale in se seli v Albanijo, kjer bo nosil dres tamkajšnjega prvaka KF Egnatia.

Njegov novi klub bo danes na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo gostil slovenskega prvaka Olimpijo. Moštvi sta se pretekli teden razšli z remijem 0:0.