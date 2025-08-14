Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
14. 8. 2025,
10.42

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Egnatia nogomet nogometna tržnica NK Domžale Nikola Burić

Četrtek, 14. 8. 2025, 10.42

55 minut

Nogometna tržnica, 14. avgust

Nikola Burić iz Domžal v klub, ki poskuša izločiti Olimpijo

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Nikola Burić | Nikola Burić se seli v Albanijo. | Foto NK Domžale

Nikola Burić se seli v Albanijo.

Foto: NK Domžale

Iz NK Domžale so sporočili, da se po sedmih mesecih sodelovanja poslavljajo od Nikole Burića, ki bo nogometno pot nadaljeval pri albanskem prvaku KF Egnatia. Ta bo danes na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo gostil Olimpijo.

Tian Nai Koren
Sportal Čudežni deček slovenskega nogometa podpisal z belgijskim velikanom #video
Andraž Kirm
Sportal "V Albaniji samo stopiš dol z avtobusa, pa že začutiš težave"

Hrvaški napadalec Nikola Burić se je Domžalčanom pridružil v zimskem prestopnem roku. Za moštvo, ki domuje ob Kamniški Bistrici, je odigral 16 tekem in dosegel tri zadetke. 

28-letnik po sedmih mesecih zapušča Domžale in se seli v Albanijo, kjer bo nosil dres tamkajšnjega prvaka KF Egnatia.

Njegov novi klub bo danes na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo gostil slovenskega prvaka Olimpijo. Moštvi sta se pretekli teden razšli z remijem 0:0.

Nikola Burić
Sportal Prvoligaški klubi ob začetku zimskih priprav sestavljajo kadrovske mozaike
Jack Grealish
Sportal Najdražja okrepitev Manchester Cityja odšla v Liverpool
Niko Grlić
Sportal Maribor posodil dva 18-letnika, Bijol ima novega soigralca
Joan Garcia
Sportal Po sagi s Ter Stegnom Barceloni zelena luč za registracijo Garcie
Egnatia nogomet nogometna tržnica NK Domžale Nikola Burić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.