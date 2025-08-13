Veliki up slovenskega nogometa Tian Nai Koren se v donosnem prestopu seli v Belgijo. Po sklenitvi dogovora med kluboma je naslednja postaja 16-letnika Club Brugge, so zapisali na spletni strani NK Maribor in zgolj še uradno potrdili, kar se je napovedovalo že nekaj časa.

Že aprila je izvrsten poznavalec nogometnega zakulisja Lorenzo Lepore razkril, da se sin nekdanjega kapetana slovenske reprezentance Roberta Korena v Belgijo seli za odškodnino 1,2 milijona evrov, končne številke vrednosti prestopa mladeniča pa pri Mariboru niso razkrili. Tudi pod njegov prestop se je podpisal Elvis Bašanović, ki je pred dnevi dokončno zapečatil prestop Benjamina Šeška k Manchester Unitedu.

V Mariboru je pustil neizbrisen pečat

Mladenič, ki je 31. julija dopolnil 16 let, se je ob tem zahvalil zdaj že svojim nekdanjim delodajalcem: "Gre za posebne občutke, za menoj je nepozabno obdobje odraščanja. V Mariboru sem nogometno in osebno zelo zrasel, na ta čas bom vedno ponosen. Tukaj sem naredil pomembne korake na nogometni poti. Zdaj je čas za korak naprej, za stopničko višje v karieri in naslednji tekmovalni ravni, mi pa bo Maribor ostal v posebnem spominu, saj mi je dal ogromno. Hvaležen sem vsem v klubu, tukaj sem se počutil res prijetno in spletel prijateljske vezi, ki kljub odhodu v tujino ne bodo pretrgane. Zahvaljujem se vsem v NK Maribor, soigralcem, trenerjem, strokovnemu štabu in navijačem za vse trenutke, ki sem jih preživel v vijoličastem dresu. Ponosen sem na naslove v kadetski in ligi U15, na dragocene izkušnje, pridobljene ob igranju v mladinski konkurenci. Užival sem v vsaki minuti na igrišču, na vsakem treningu. Hvala za vso podporo, ki sem je bil deležen, in za lepo slovo – vijol'čna bo vedno del mene!"

Tian Nai Koren je v treh letih skozi razvojno obdobje v Ljudskem vrtu prehodil pot od nadarjenega fanta do generacijskega talenta, enega največjih evropskih upov v mlajših starostnih kategorijah. Še pred dopolnjenim 16. letom je v mlajših selekcijah odigral 76 tekem in zabil 96 golov, prispeval velik delež k osvojitvi treh trofej (enkrat državni prvak s selekcijo U17, dvakrat z U15), skupaj pa zabeležil v vijoličastem izjemne številke (79 nastopov/97 golov). Ob vseh mejnikih se je vpisal med strelce tudi na tekmi UEFA Youth League proti kijevskemu Dinamu. Bil je redni član slovenskih mlajših reprezentančnih selekcij (25 nastopov, 12 zadetkov), ni pa dočakal članskega nastopa v vijoličastem, so o njegovem udejstvovanju v vijoličastem dresu zapisali na spletni strani kluba.

"Tian Nai Koren je eden izmed najbolj nadarjenih mladih nogometašev, ki so v zadnjih letih prišli iz našega sistema. Skupaj z osebjem naše akademije smo zanj pripravili prilagojen razvojni načrt, ki je vključeval tudi možnost hitrega napredovanja v prvo ekipo. Čeprav smo želeli to pot nadaljevati skupaj, je izrazil močno željo, da sprejme nov izziv pri Club Brugge, enem izmed najuglednejših evropskih klubov. Tako smo skupaj dosegli dogovor, ki ustreza njegovim ambicijam in hkrati upošteva najprimernejše interese NK Maribor. Želimo mu veliko uspeha v prihodnosti," pa je dejal, vodja nogometnih operacij pri NK Maribor.