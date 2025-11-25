Najboljši strelec slovenskega nogometnega prvenstva Benjamin Tetteh bo moral zaradi poškodbe vezi nad gležnjem počivati najmanj šest tednov. Izkušeni ganski napadalec bo tako izpustil zadnja dva kroga jesenskega dela Prve lige Telemach, tako da je v tem koledarskemu letu že odigral svoje. To bo velik udarec za vijolice.

Ne le zapravljeno vodstvo na večnem derbiju proti Olimpiji, navijače Maribora je po večnem derbiju v slabo voljo spravila tudi poškodba najboljšega strelca 1. SNL Benjamina Tetteha.

Benjamin Tetteh se je poškodoval v zaključku srečanja v Ljudskem vrtu. Foto: Jure Banfi

"Trenutek, ko je obležal, je pomenil slab obet. Odhod z igrišča je stopnjeval negotovost, pregled pa potrdil domneve. Benjamin Tetteh zaradi poškodbe ne bo mogel pomagati moštvu na zadnjih letošnjih tekmah, to soboto v Murski Soboti proti Muri in prihodnjo soboto v Ljudskem vrtu proti Aluminiju. Pri prizadevanjih, da v končnici derbija doseže še drugi zadetek in poskrbi za novo vodstvo, je naš najboljši strelec staknil neprijetno poškodbo. Zanj je jesenski del zaključen, vrnitev na igrišče je predvidena v začetnem delu nogometne pomladi 2026," so zapisali pri mariborskem klubu.

28-letni napadalec vijolic si je na nedeljskem derbiju poškodoval vezi med golenico in mečnico. "Predvidevamo, da bo rehabilitacija trajala šest tednov, nato sledi postopna vrnitev v tekmovalni pogon," je za spletno stran Maribora pojasnil vodja zdravniške službe dr. Matjaž Vogrin.

Benjamin Tetteh je v tej sezoni v 1. SNL dosegel 11 golov in si na vrhu lestvice najboljših strelcev deli prvo mesto s Frankom Kovačevićem iz Celja. Foto: Jure Banfi

Drugouvrščeni Maribor, ki za jesenskim prvakom Celjem zaostaja 11 točk, bo tako brez Tetteha odigral zadnji dve tekmi jesenskega dela. V soboto bo Maribor gostoval pri Muri, takrat se po odsluženi kazni na klop vrača trener Feđa Dudić, teden dni pozneje pa bodo vijolice v štajerskem obračunu gostile Aluminij. Spomladanski del sezone se bo začel konec januarja.