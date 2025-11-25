Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
25. 11. 2025,
14.01

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Matjaž Vogrin Prva liga Telemach 1. SNL NK Maribor Benjamin Tetteh

Torek, 25. 11. 2025, 14.01

Benjamin Tetteh bo zaradi poškodbe počival šest tednov

Črne slutnje Maribora so se uresničile, Benjamin Tetteh letos ne bo več igral

Avtor:
R. P.

Maribor Olimpija | Benjamin Tetteh v tem koledarskem letu ne bo več nastopil za Maribor. | Foto Jure Banfi

Benjamin Tetteh v tem koledarskem letu ne bo več nastopil za Maribor.

Foto: Jure Banfi

Najboljši strelec slovenskega nogometnega prvenstva Benjamin Tetteh bo moral zaradi poškodbe vezi nad gležnjem počivati najmanj šest tednov. Izkušeni ganski napadalec bo tako izpustil zadnja dva kroga jesenskega dela Prve lige Telemach, tako da je v tem koledarskemu letu že odigral svoje. To bo velik udarec za vijolice.

Maribor Olimpija
Sportal Maribor zaradi navijačev ob 14.200, Olimpija pa 5000 evrov

Ne le zapravljeno vodstvo na večnem derbiju proti Olimpiji, navijače Maribora je po večnem derbiju v slabo voljo spravila tudi poškodba najboljšega strelca 1. SNL Benjamina Tetteha. 

Benjamin Tetteh se je poškodoval v zaključku srečanja v Ljudskem vrtu. | Foto: Jure Banfi Benjamin Tetteh se je poškodoval v zaključku srečanja v Ljudskem vrtu. Foto: Jure Banfi

"Trenutek, ko je obležal, je pomenil slab obet. Odhod z igrišča je stopnjeval negotovost, pregled pa potrdil domneve. Benjamin Tetteh zaradi poškodbe ne bo mogel pomagati moštvu na zadnjih letošnjih tekmah, to soboto v Murski Soboti proti Muri in prihodnjo soboto v Ljudskem vrtu proti Aluminiju. Pri prizadevanjih, da v končnici derbija doseže še drugi zadetek in poskrbi za novo vodstvo, je naš najboljši strelec staknil neprijetno poškodbo. Zanj je jesenski del zaključen, vrnitev na igrišče je predvidena v začetnem delu nogometne pomladi 2026," so zapisali pri mariborskem klubu.

28-letni napadalec vijolic si je na nedeljskem derbiju poškodoval vezi med golenico in mečnico. "Predvidevamo, da bo rehabilitacija trajala šest tednov, nato sledi postopna vrnitev v tekmovalni pogon," je za spletno stran Maribora pojasnil vodja zdravniške službe dr. Matjaž Vogrin.

Benjamin Tetteh je v tej sezoni v 1. SNL dosegel 11 golov in si na vrhu lestvice najboljših strelcev deli prvo mesto s Frankom Kovačevićem iz Celja. | Foto: Jure Banfi Benjamin Tetteh je v tej sezoni v 1. SNL dosegel 11 golov in si na vrhu lestvice najboljših strelcev deli prvo mesto s Frankom Kovačevićem iz Celja. Foto: Jure Banfi

Drugouvrščeni Maribor, ki za jesenskim prvakom Celjem zaostaja 11 točk, bo tako brez Tetteha odigral zadnji dve tekmi jesenskega dela. V soboto bo Maribor gostoval pri Muri, takrat se po odsluženi kazni na klop vrača trener Feđa Dudić, teden dni pozneje pa bodo vijolice v štajerskem obračunu gostile Aluminij. Spomladanski del sezone se bo začel konec januarja.

