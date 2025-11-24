Trije razveljavljeni goli in poraz v Ajdovščini z 0:1 niso edine slabe vesti za Muro in navijače črnobelih. Ob koncu tekme si je sprednjo križno vez poškodoval eden ključnih mož ekipe iz Murske Sobote, Luka Bobičanec.

"Zle slutnje po poškodbi Luke Bobičanca so se uresničile. Pregledi so pokazali, da si je vezist črno-bejih strgal sprednjo križno vez. Sledi operacija in dolgotrajno okrevanje. Verjamemo, da se bo Bobi vrnil še močnejši," so v ponedeljek popoldne sporočili iz Fazanerije. Luka Bobičanec je poškodbo utrpel ob koncu tekme 16. kroga prve slovenske nogometne lige, ki jo je njegova Mura proti Primorju izgubila z 0:1.

Luka Bobičanec obljublja, da se bo vrnil še močnejši. Foto: Jure Banfi "Žal se je zgodilo najslabše, ampak to je samo še ena izmed bitk, ki jo bo treba dobiti. Zdaj bom sam nekaj časa samo navijač in v podporo ekipi ob igrišču. Verjamem v to ekipo, verjamem v to, kar delamo, in tudi zato si moji soigralci in strokovni štab zaslužijo vso mojo in vašo podporo v tekmah, ki prihajajo. Če kdaj, je zdaj čas, da napolnimo Fazanerijo! Sam pa obljubim, da se bom vrnil še močnejši! Idemo Mura!" je navijačem sporočil priljubljeni Bobi, ki je na 12 tekmah te sezone zabil štiri gole in še za tri podal.

Mura je na lestvici prve lige na osmem mestu, le točko pred Primorjem, saj ima za zdaj le tri zmage in šest remijev ter sedem porazov.