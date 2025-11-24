Konec tedna se bo v Östersundu na Švedskem začel biatlonski svetovni pokal 2025/26. Naglo bližajoča se sezona je izjemno pomembna, je namreč olimpijska, temu primerne so bile tudi priprave visoko motivirane slovenske vrste. En član, Toni Vidmar, se že dober teden mudi v Skandinaviji in privaja na tamkajšnje pogoje, servisna ekipa je že na poti na sever Evrope, glavnina reprezentance pa se bo proti Švedski podala v sredo. Priprave s številnimi visokogorskimi kampi so potekale odlično, pravi glavni trener reprezentance Janez Marič. "Zaenkrat zelo lepo kaže, zelo pomirjen grem v sezono," pravi.

To soboto, 29. novembra, se torej v Östersundu na Švedskem začenja nova sezona svetovnega pokala v biatlonu, najprej z obema štafetnima tekmama. Slovenska reprezentanca ima v prihajajoči zimi pet moških kvot in štiri ženske, prav toliko ji jih je na podlagi lanske uvrstitve v pokalu narodov (Slovenci so bili deveti, Slovenke pa 12.) Mednarodna biatlonska zveza namenila tudi za največje tekmovanje zime, februarske olimpijske igre Milano Cortina.

Nekaj svobode pri sestavi reprezentanc

Tomas Globočnik: Tisti prioritetni cilj je tako v moški kot ženski konkurenci vedno ekipna uvrstitev v pokalu narodov med deseterico. Foto: Grega Valančič Na Švedskem bo imel glavni trener slovenske vrste Janez Marič na voljo devet članic in članov. Poleg standardnih članom reprezentance A, Jakova Faka, Anamarije Lampič, Lene Repinc, Lovra Planka, Antona Vidmarja, Mihe Dovžana in Polone Klemenčič, v Skandinavijo potujeta še člana reprezentance B Živa Klemenčič in Matic Bradeško. Tudi v nadaljevanju sezone bodo pri sestavah reprezentanc lahko kombinirali. "Predvsem v ženskem delu bomo tisto četrto tekmovalko iskali v B ekipi, ne izključujemo pa tudi tekmovalk iz mladinske vrste. Vse bo odvisno od trenutne pripravljenosti. Pri moških je tisto peto mesto vedno odprto za nastope v individualnih disciplinah ali štafetah," je pojasnil vodja panoge pri Smučarski zvezi Slovenije Tomas Globočnik.

Majhna in uigrana ekipa ima že dobro vzpostavljen sistem

Trenerska zasedba ostaja domala enaka, Maričev pomočnik je Boštjan Klavžar, strelski trener Ljubo Tomažič, vodja nekoliko okrepljene servisne ekipe pa Anže Globevnik. "Servisna ekipa je že na poti v Östersund, pravzaprav je že skoraj tam in se bodo začeli pripravljati na uvodne tekme. Zelo vesel sem, da se tako angažirajo," je zadovoljen Janez Marič, ki bo z glavnino reprezentance na Švedsko odpotoval v sredo. Majhna in uigrana ekipa ima že dobro vzpostavljen sistem, servisu pomagata tudi Marič in Klavžar, nekaj sprememb pa so vpeljali v pripravah na pomembno, olimpijsko sezono.

Nekaj sprememb pri pripravah

"Že od pomladi veliko treniramo na višini, saj bodo tudi olimpijske igre visoko. Anterselve smo sicer že vajeni, ampak smo se vseeno odločili za takšne priprave, saj je trening na višini na splošno boljša priprava na vse tekme, tudi tiste na nižjih prizoriščih," je največjo med temi pojasnil glavni trener. Po več višinskih kampih so se v zadnjih dneh v Obertilliachu na Tirolskem privajali tudi na sneg. "Program priprav smo popolnoma realizirali, imeli smo dobre pogoje in tudi srečo z vremenom. Zdaj smo imeli dobre pogoje na snegu in komaj čakamo začetek sezone," še pravi Marič.

"Zaenkrat zelo lepo kaže, zelo pomirjen grem v sezono"

Janez Marič: Program priprav smo popolnoma izvedli, imeli smo dobre pogoje in tudi srečo z vremenom. Foto: Aleš Fevžer Treninge so skozi pripravljalno obdobje stopnjevali, na zadnjih reprezentančnih pripravah so še stopnjevali intenzivnost, pa od tekmovalk in tekmovalcev že zahtevali tudi popolno natančnost na strelišču, opravili nekaj internih tekem in se s tem poskušali kar se da približati občutkom, ki jih bodo deležni konec tedna v boju z najboljšimi biatlonkami in biatlonci sveta. "Nekateri posamezniki so se odlično drezali. Zaenkrat zelo lepo kaže, zelo pomirjen grem v sezono," je zadovoljen Marič. Čeprav vrhunec sezone prihaja šele februarja naslednje leto, se vsi prav dobro zavedajo, kako pomemben je kar se da soliden vstop v tekmovanje.

Prioriteta je pokal narodov, želja pa stopničke

V prejšnji zimi sta nas navduševala Jakov Fak, ki je na Pokljuki zmagal po desetletnem premoru, in Anamarija Lampič, ki je v Annecyju prvič prišla do stopničk v biatlonskem pokalu in dosežek nato ponovila še na Pokljuki. Ti dosežki so kot kaže navdihnili tudi preostale člane slovenske vrste, vodstvo reprezentance pa ob njih tudi ne more več skrivati visokih pričakovanj. "Tisti prioritetni cilj je tako v moški kot ženski konkurenci vedno ekipna uvrstitev v pokalu narodov med deset. To nam potem pogojuje kvote za svetovni pokal. Našim tekmovalcem zaupam, verjamem, da so tega sposobni," pravi Globočnik. "Potem pa imamo še želje. Te so stopničke v moški in ženski kategoriji. Lani smo jih imeli in te so naša želja tudi za olimpijske igre. Za mlajše pa je osrednje tekmovanje mladinsko svetovno prvenstvo," je še dodal.

"Število kvot samo potrjuje kakovost naše reprezentance"

Na februarskih olimpijskih igrah – biatlonske tekme bo gostila vsem dobro znano standardno prizorišče svetovnega pokala Antholz– Anterselva – bo Slovenijo zastopalo pet biatloncev in štiri biatlonke. "Število kvot samo potrjuje reprezentančno kakovost v tej izjemni konkurenci, ki obstaja v biatlonu. Je dokaz, da smo praktično ob boku tistim najboljšim in največjim. Tudi v primerjavi z ostalimi športi kot panoga potujemo z eno večjih zasedb, poznamo tudi prizorišče, Anthlolz, in vse, kar so si trenerji začrtali glede priprav in treningov je bilo izvedeno praktično stoodstotno. Ni bilo večjih bolezni ali poškodb, zato gremo optimistično v sezono," je še ponosno dejal vodja panoge pri SZS.

Spored svetovnega pokala v Östersundu: Sobota, 29. november:

13.15, ženska štafeta, 4 x 6 km

16.55, moška štafeta, 4 x 7,5 km Nedelja, 30. november:

14.00, mešani pari

16.40, mešane štafete Torek, 2. december:

15.30, ženska posamična tekma, 15 km Sreda, 3. december:

15.30, moška posamična tekma, 20 km Petek, 5. december:

16.00 ženski šprint, 7.5 km Sobota, 6. december:

16.30, moški šprint, 10 km Nedelja, 7. december:

13.15, žensko zasledovanje, 10 km

15.20, moško zasledovanje, 12,5 km

Preberite še: