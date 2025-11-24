V živo: Radomlje bodo Bravu preprečile skok na drugo mesto

Največji praznik slovenskega klubskega nogometa, večni derbi med Mariborom in Olimpijo, se je v nedeljo končal brez zmagovalca (1:1). Bravo ima tako v ponedeljek zvečer priložnost, da z zmago nad Radomljani po 16. krogu 1. SNL skoči na drugo mesto. Jesenski naslov si je z zmago pri zadnjeuvrščenih Domžalah že prislužilo Celje (2:0), Koper je na krilih dvakratnega strelca Josipa Iličića nadigral Aluminij (4:1), Primorje pa je osvojili dragocene točke v boju za obstanek proti Muri (1:0).

Nogometaši Brava ob 17.30 gostijo Radomlje. Mladi ljubljanski klub bi lahko z zmago poskočil na drugo mesto. V tej sezoni mu je šlo odlično proti mlinarjem, saj jih je na gostovanju v Domžalah nadigral kar s 6:0, kar je tudi najvišja zmaga v tej sezoni v 1. SNL. Na tisti tekmi je blestel Venuste Ghislain Baboula. Afričan, v tej sezoni najboljši strelec Brava (7 golov), je dosegel kar tri zadetke, Martin Pečar pa je prispeval dve asistenci. Baboula je sicer v tej sezoni sodeloval kar pri 13 zadetkih, saj se je podpisal pod sedem zadetkov in šest asistenc.

Radomljani so že v prvih 15 minutah Bravu zabili dva gola. Foto: Aleš Fevžer

Tetteh na sredini prvega polčasa kronal premoč Maribora

Uvod v večni derbi je minil v znamenju nekaj prekrškov na eni in drugi strani, nato pa se je do prve priložnosti za domače dokopal Hilal Soudani, a zgrešil cilj. Kasneje je postalo jasno, da morebiten zadetek ne bi obveljal, saj je bil Alžirec v prepovedanem položaju. V osmi minuti je bilo spet vroče pred vrati Olimpije, a Ljubljančani so se rešili. Nedolgo za tem je ponovno zapretil Soudani, a zgrešil cilj. V 11. minuti je v kazenskem prostoru Maribora padel Marko Brest, Matej Jug pa mu je zaradi simuliranja pokazal rumeni karton. Štiri minute kasneje pa je Olimpija prek Dina Kojića prvič zapretila. Po podaji Dimitarja Mitrovskega je Kojić sprožil s kakih 14 metrov, a domači kapetan Ažbe Jug je žogo prek prečke odbil v kot.

V 20. minuti pa izjemna priložnost domačih. Najprej se je ob poizkusi Isaaca Tshipambe izkazal vratar Matevž Dajčar, odbito žogo pa je Soudani preusmeril v prečko. Maribor je stopnjeval pritisk in v 22. minuti je Benjamin Tetteh poskrbel za eksplozijo na tribunah Ljudskega vrta. David Pejičić je klubskega kolega zaposlil z izjemno podajo v osrčje kazenskega prostora, Tetteh pa je preigral še Dajčarja in zabil v nebranjeno mrežo.

Maribor je povedel z golom Benjamina Tetteha. Foto: Jure Banfi

Po manjšem zatišju, kar se priložnosti tiče, je v 34. minuti prek Tshipambe znova zapretil Maribor, a Dajčar je bil na mestu. Na drugi strani je kmalu prišel do strela tudi Ivan Durdov, a Jug ni imel večjih težav. V sodnikovem dodatku je nevarno s prostega strela sprožil Brest, Jug pa je poskrbel, da so domači na odmor odšli z minimalno prednostjo.

Olimpija v drugem polčasu izenačila in zdržala z igralcem manj

Po vrnitvi na zelenico so v 49. minuti prvi zapretili gostje, a strel Mitrovskega je bil lahek plen za Juga. Kmalu je bil nevaren še Jošt Urbančič, nato pa so domači zabili še drugič. Natančen je bil Soudani, a bil v prepovedanem položaju in od podvojitve vodstva ni bilo nič. V 53. minuti pa šok za domače. Diga je poslal lep predložek z desne, Durdov pa je z glavo toliko preusmeril žogo, da je ob vratnici našla pot v mariborsko mrežo.

Olimpija je še naprej pretila, nevaren je bil ponovno Durdov, a iz bližine sprožil prek vrat. Po nekaj menjavah v naslednjih petnajstih minutah večjih priložnosti ni bilo, v zaključek derbija pa se je Olimpija podla z igralcem manj. Ahmet Muhamedbegović je v 80. minuti po prekršku nad Tettehom prejel še drugi rumeni karton in predčasno pot pod prho. Maribor je nato s prostega strela zapretil, a do zaključnega strela v gneči domači niso prišli. V 86. minuti je po podaji Alija Reghbe z glavo sprožil Tshipamba, a Dajčar je bil na mestu. Domači so nato še pritiskali proti vratom gostov, a jih resneje niso več ogrozili in končalo se je z delitvijo točk.

Vroč večni derbi se je končal z delitvijo točk. Foto: Jure Banfi

Večni derbi brez večjih incidentov, policija vendarle z nekaj dela Večni nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo v okviru 16. kroga Prve lige Telemach se je končal z 1:1 in brez večjih incidentov. Kljub temu pa so imeli policisti nekaj dela predvsem z navijaškima skupinama obeh klubov, domačimi Violami in gostujočimi Green Dragons. Prvih se je na tekmi, ki si jo je ogledalo 8900 gledalcev, po ocenah mariborske policijske uprave zbralo 600, ljubljanskih pa 260 organiziranih z dodatnimi 150 "podporniki". Foto: Jure Banfi "Tekmo je zaznamovala uporaba pirotehničnih sredstev, ki so bila na območju stadiona uporabljena že pred tekmo, večkrat pa so navijači obeh navijaških skupin uporabili večje število različnih vrst pirotehničnih sredstev. Zaradi večkratne rabe pirotehničnih sredstev na nogometni tekmi bo tako prekrškovni organ PU Maribor zoper organizatorja uvedel hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku zaradi kršitev določil 38. člena zakona o javnih zbiranjih," so zapisali pri PU Maribor. Dodali so, da so navijači poškodovali približno 40 stolov na tribunah in tudi sanitarije. "V zvezi s tem zbiramo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Ocenjena materialna škoda znaša približno 10.000 evrov. V zvezi s poškodovanjem stolov smo ugotovili identiteto več oseb, ki jih sumimo, da so sodelovale pri storitvi tega kaznivega dejanja, sicer pa nadaljujemo zbiranje obvestil," so dodali pri policijski upravi.

Primorje prekinilo negativen niz

Po večnem derbiju v Mariboru se je prvoligaška karavana preselila v Ajdovščino, kjer sta se za točke udarila Primorje in Mura. Ajdovci, ki so jih štirje zaporedni porazi pahnili na predzadnje mesto, so vendarle obrnili rezultatski trend in slavili z 1:0. Mura je tako po petih tekmah brez poraza prvič klonila.

Domači so na srečanju prvi zapretili prek Rogerja Murilla, a v 15. minuti je goste rešila vratnica. Dve minuti kasneje je Niko Kasalo na drugi strani zatresel mrežo, na žalost gostov pa je bil Dario Vizinger tekom akcije v nedovoljenem položaju. V 34. minuti pa Murillo svoje priložnosti ni zapravil in z glavo Primorje povedel v vodstvo. Mura je do polčasa zabila še enkrat, ponovno iz ofsajda.

Borna Proleta je v 50. minuti zabil še tretji Murin gol iz prepovedanega položaja, domači čuvaj mreže Denis Pintol pa je deset minut kasneje dobil dvoboj iz oči v oči s Kasalom. Mura je še naprej lovila izenačenja, a ni ji uspelo in tri točke so ostale doma.

Roger Murillo je poskrbel za zmago Primorja. Foto: Aleš Fevžer

Celjska generalka za evropski četrtek uspela

Dvoboj najslabšega in najboljšega kluba v tej sezoni se je končala v prid Celjanom, ki so so z zmago v Domžalah (2:0) že zagotovili jesenski naslov. Oba kluba se lahko pohvalita z dvema državnima naslovoma, a Domžalčani preživljajo eno največjih kriz, tako finančno kot rezultatsko, odkar nastopajo v 1. SNL, Celjani pa imajo na drugi strani opravka z najboljšo sezono v zgodovini kluba, saj so v domačem prvenstvu razred zase, odlično pa jim gre tudi v Evropi.

Albert Riera je popeljal Celjane do jesenskega naslova. Foto: Filip Barbalić

Celjani, ki jih do konca jesenskih obveznosti čakajo še dve ligaški tekmi, ena pokalna in tri v konferenčni ligi, so dvoboj v Domžalah začeli s precej spremenjeno udarno postavo. To pa ni posebej vplivalo na razplet tekme, saj so večinoma nadzorovali tekmo ter dosegli zadetka za novo, 12. zmago v ligi.

Že v 14. minuti je mrežo gostiteljev zatresel nekdanji branilec Domžal Damjan Vuklišević, jesenski prvaki pa so prednost podvojili v 56. minuti prek Ivice Vidovića. Celjani so še naprej prevladovali, Lukasz Bejger je v 76. minuti zatresel prečko, tako da so Rierovo četo od še višje zmage delili le centimetri. Domžalčani so na tekmi usmerili le en strel v okvir celjski vrat, tako da reprezentančni vratar Žan Luk Leban ni imel veliko dela.

Celjani se lahko po 16 nastopih v prvenstvu pohvalijo že z 12 zmagami. Foto: Filip Barbalić

Vodilni strelec tekmovanja Franko Kovačević, ki je pred leti nastopal za Domžale, v tej sezoni pa blesti v celjskem dresu in spada med najbolj učinkovite strelce v Evropi, tokrat ni zadel v polno in ostaja pri 11 zadetkih. Španskega stratega Alberta Riero, ki je izbrancem med reprezentančnim premorom omogočil kar devet prostih dni, čaka v četrtek že nov zahteven izziv. Celjane čaka nov pomemben spopad, saj bodo v konferenčni ligi gostovali na Češkem. Pomerili se bodo s Sigmo iz Olomouca in skušali nadaljevati zmagoviti niz.

Kanarčki na krilih Iličića nadigrali Kidričane

Prvoligaška karavana se je v 16. krogu najprej ustavila na Obali. Koper je izkoristil prednost domačega igrišča proti Aluminiju (4:1) in se na lestvici zavihtel med tri najboljše klube v Sloveniji. Dvoboj je z dvema zadetkoma, kar mu je v 1. SNL nazadnje uspelo 17. marca 2024, zaznamoval Josip Iličić. Izkušeni velikan slovenskega nogometa je zadel dvakrat v polno. Na zadnjih tekmah Kopra izstopa tako z asistencami kot tudi zadetki. Proti Aluminiju je prebil strelski led v dresu Kopra na domači Bonifiki. Pred tem je nazadnje v 1. SNL dosegel dva zadetka na tekmi 17. marca 2024 in to prav proti bodočim soigralcem iz Kopra (3:1). Nekdanji slovenski reprezentant je takrat nosil še dres Maribora, zdaj pa je pomemben člen Zorana Zeljkovića, s katerim si je pred poldrugim desetletjem delil slačilnico pri Interblocku.

Josip Iličić je na zadnjih dveh tekmah dosegel kar tri zadetke. Foto: Jure Banfi

Iličić je popeljal Koprčane v vodstvo v 32. minuti po prefinjenem strelu z roba kazenskega prostora, devet minut pozneje pa je atraktivno zatresel mrežo gostov še Kamil Manseri. Iličić je v 57. minuti z bele točke povišal prednost gostiteljev na 3:0, Behar Feta je v 81. minuti poskrbel za častni gol Aluminija, končni rezultat pa je postavil Andraž Ruedl in se veselil prvega zadetka v 1. SNL po dveh letih. Koper je tako zmagal s 4:1, zmaga pa bi bila lahko še višja, a je strel Tomija Jurića v 80. minuti končal v vratnici.

