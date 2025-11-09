Bravo preživel zahtevno gostovanje v Celju

Ranjena Olimpija je v petek zvečer v 15. krogu prve slovenske nogometne lige pot iz rezultatske krize našla proti Primorju, ki ga je premagala z 2:0. Prerojena Mura je po "hat-tricku" Hrvata Daria Vizingerja in enajstmetrovki v 93. minuti s 3:2 ugnala Koper. Na prvi sobotni tekmi je Aluminij s 3:1 premagal Domžale, ki ostajajo zadnje. Radomlje so imele vrsto priložnosti proti Mariboru in prišle do točke po zadetku z 11 metrov v 93. minuti (1:1). Evropski junaki Celjani so se v edini nedeljski tekmi doma pomerili z Bravom in se razšli z neodločenih 0:0.

Vrhunec kroga v Celju

Celjani so ta teden spet navdušili v Evropi. V četrtek so obrnili rezultat proti varšavski Legii (od 0:1 do 2:1) in dokazali, da zmorejo zmagovati tudi na tekmah, ko se Franko Kovačević ne vpiše med strelce. Rierova četa je želela na novembrski počitek oditi dobre volje in v nedeljo v zadnjim dejanju 1. SNL pred reprezentančnim premorom premagati še Bravo. To jim ni uspelo, tekma se je končala brez zadetkov, Celjani pa ostajajo trdno na vrhu 1. SNL z desetimi točkami prednosti pred najbližjimi zasledovalci.

Domača ekipa se je po novem evropskem slavju Brava lotila praktično z najmočnejšo postavo, tudi mladi vratar Tiijan Zorko je po pol minute prepustil mesto standardnemu Žan-Luku Lebanu. Uvod tekem sicer ni ponudil posebej razburljive predstave, so pa vse bolj vajeti igre prevzemali izbranci Alberta Riere. Ti so v 29. minuti prvič resneje zagrozili, dvakrat je posredoval Uroš Likar po strelih Nikite Josifova in Franka Kovačevića, nato pa je po kotu v osrčju kazenskega prostora cilj zgrešil Lukasz Bejger.

V 34. minuti je neuspešno streljal tudi Žan Karničnik, na začetku 36. pa je bil sam pred Likarjem Kovačević, toda po lepi podaji Maria Kvesića, ta je ob koncu polčasa le za malenkost tudi sam zgrešil cilj, mu ni uspelo izboljšati že tako impresivnega strelskega izkupička v tej sezoni (25 golov v vseh tekmovanjih). Žogo je namreč poslal malce čez prečko. Obrambno naravnani Bravo je prvič nase opozoril v 38. minuti, ko je malce z desne strani zgrešil Aldin Jakupović. Tik pred koncem je še Josifov zapravil novo priložnost za Celje, ki je prevladovalo v vseh pogledih.

Celje je imelo v prvem polčasu več kot 70 odstotkov časa žogo v posesti, sprožilo 11 strelov (Šiškarji le enega), podobno, le z manj streli, je bilo v uvodu drugega dela, ko so Celjani v 55. minuti celo zadeli prek Artemijusa Tutyškinasa, a ostali brez vodstva zaradi nedovoljenega položaja. V tem je bil tudi Kovačević ob svoji novi priložnosti v 65. minuti, nato je imel še Kvesić strel iz bližine, Likar pa je bil na mestu.

Tutyškinas je v 69. minuti poskusil od daleč, Martin Pečar pa je v 69. minuti poskrbel za sploh prvi Bravov strel v okvir vrat. Tudi po tem je ostalo pri 0:0, tako kot tudi v 70., ko je Gašper Jovan zadel vratnico celjskih vrat. Napadalno obujeni Bravo je v teh trenutkih še enkrat ogrozil Lebana, tudi neuspešno zahteval enajstmetrovko, nato pa je Celje spet aktivneje poskušalo priti do zadetka. V 86. minuti so domači ostali tudi brez zahtevane enajstmetrovke po domnevnem prekršku nad Juanjom Nietom, v končnici pa kljub pritisku tudi brez želene zmage.

Maribor prvič izgubil v gosteh proti Radomljanom

Isaac Tshipamba je zadel ob koncu prvega polčasa. Foto: Aleš Fevžer Radomljani in Mariborčani, pri katerih je po odsluženi dopinški kazni debitiral Oscar Zambrano, so prikazali izenačeno tekmo s številnimi priložnostmi. Dolgo je kazalo, da bodo gostje odnesli poln plen, a so Radomljani v izdihljajih prišli do točke z uspešno izvedeno enajstmetrovko. Štajerci so pogrešali kaznovana Pijusa Širvysa in Benjamina Tetteha ter nekaj poškodovanih, vključno z bratoma Janom in Žigo Repasom.

Domači so imeli prvo izjemno priložnost za zadetek v 17. minuti. Enej Klampfer je preigral Ažbeta Juga, ki je šel daleč iz svojih vrat, stekel proti praznemu golu, a ga je ujel Omar Rekik, blokiral njegov strel, nato pa je žogo z golove črte izbil še Nejc Viher. V 33. minuti je osrednji branilec Klampfer zapravil še eno priložnost. Sledila je kazen, v 44. minuti je po podaji Marka Španringa z desne strani na drugi vratnici z glavo zadel Isaac Tshipamba.

Radomlje so vzele točko Mariboru. Foto: Aleš Fevžer V uvodu drugega polčasa bi lahko še drugi radomeljski osrednji branilec Žan Žaler prišel do zadetka, a je iz neposredne bližine žogo poslal mimo vrat. V dresu Maribor je bil med bolj razigranimi Španring, najlepšo priložnost za povišanje vodstva je imel v 63. minuti. V končnici tekme so sodniki gledali posnetek za potencialno enajstmetrovko Radomelj po Rekikovem odrivanju, na veselje domačih so tudi pokazali na belo piko. Odgovornost za strel je v 92. minuti prevzel Jaša Martinčič in zadel za 1:1. Enajstmetrovko so nato zahtevali tudi Mariborčani po domnevnem igranju z roko Amadeja Mariniča, a se sodniki niso odločili zanjo. To je precej razburilo gostujočega stratega Feđo Dudića, ki je dobil rdeči karton.

Neprepričljiva Olimpija le prišla do treh točk

Olimpija je proti Primorju prišla do novih treh točk. Foto: Aleš Fevžer

Nogometaši Olimpije so po štirih tekmah brez zmage vendarle vknjižili nove tri točke. A tudi tokrat so bili daleč od tega, da bi bili prepričljivi, so pa bili v številu doseženih zadetkov na koncu boljši od Primorja. To si je skozi tekmo pripravilo več priložnosti, Matevž Dajčar je nekajkrat rešil Ljubljančane, ki so imeli tudi nekaj sreče, saj so gosti zadeli tudi okvir vrat.

Olimpija je na koncu slavila z 2:0. Foto: Aleš Fevžer Ajdovci so že na začetku pokazali, da so v Ljubljano prišli izkoristit krizo domačega moštva. Že v prvih 20 minutah so imeli nekaj priložnosti, da bi prišli v vodstvo, za neučinkovitost pa so bili kaznovani v 26. minuti, ko je po kotu z glavo mrežo zatresel Ivan Durdov. Durdov je imel v 53. minuti lepo priložnost, da bi vodstvo Ljubljančanov povišal, a je streljal mimo gola, po tem pa je bilo dolgo časa vse, kar se je dogajalo, le pred vrati Dajčarja. Ta se je nekajkrat izkazal, najbolj po strelu z glavo Rogerja Murilla, Žan Bešir pa je v 84. minuti z glavo zadel še prečko.

Za neučinkovitost so bili gosti kaznovani v drugi minuti sodnikovega dodatka, ko se je po predložku z leve strani pred vrati odlično znašel Aleks Tamm in postavil končni izid.

Slavic po Rieri usoden še za Zeljkovića

Dario Vizinger je dosegel hat-trick. Foto: Jure Banfi Mura je s hat-trickom Daria Vizingerja prišla do tretje zmage v sezoni, neporažena pa je vse od 28. septembra. Varovanci Darjana Slavica so ostali na osmem mestu, a se približali tekmecem pred njimi. Koper je končal niz štirih zaporednih zmag proti Muri na prvenstvu, Zoran Zeljković pa je na klopi Kopra, odkar je pred mesecem dni prevzel kanarčke, doživel prvi poraz.

Mura je povedla že v šesti minuti, ko je po sijajni podaji z desne Faada Sane z glavo zadel Vizinger in Metoda Jurharja premagal s strelom med nogama. Glavni sodnik Slavko Vinčić je v 12. minuti pokazal na belo piko, potem ko je nespretno v obrambi posredoval Luka Bobičanec in pohodil Frana Tomeka, Josip Iličić pa je nato za prvi zadetek na prvenstvu uspešno izvedel najstrožjo kazen.

Domači so znova povedli v 33. minuti, ko je preusmerjen predložek kapetana Nina Kouterja nekako padel v osrčje vratarjevega prostora, z desnico pa je žogo za Jurharjev hrbet znova poslal Vizinger. Čeprav so imeli gosti v nadaljevanju terensko premoč, si resnih priložnosti do 76. minute niso priigrali. Nato pa je po podobni akciji kot za zadetek Vizingerja v peti minuti Rimac po odličnem predložku Manserija izenačil z glavo. Ko se je že zdelo, da se bo dvoboj končal brez zmagovalca, je po nespretnem posredovanju rezervista Bricea Negouaija v kazenskem prostoru padel Kouter. Vinčić je pokazal na belo piko. Zanesljiv izvajalec pa je bil Vizinger za svoj osmi gol na prvenstvu.

Domžale ostajajo na zadnjem mestu

Emir Saitoski je z bele točke zadel za vodstvo Aluminija. Foto: Jure Banfi

Sobotno dogajanje se je začelo v Kidričevem. Aluminij je gostil Domžale. Šumari so bili eno lepših presenečenj uvoda v sezono, a na prejšnjih štirih tekmah niso zmagali. Na drugi strani so se Domžale začele pobirati, saj so na prejšnjih treh tekmah zbrale pet točk. Rumeni so imeli tako priložnost, da se odlepijo z zadnjega mesta. Če bi zmagali, bi prehiteli Primorje, ki je v nizu štirih porazov. A jim ni uspelo. Rdeči so tekmo dobili s 3:1. Za domače so zadeli Emir Saitoski (z enajstih metrov), ki je že pri osmih golih, pa Wisdom Sule in Behar Feta (enajstmetrovka). V sodnikovem dodatku je Rene Rantuša Lampreht zapravil enajstmetrovko, a nato odbitek vendarle potisnil v Aluminijevo mrežo.

1. SNL, 15. krog:

Petek, 7. november:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvica: