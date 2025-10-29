Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., Pe. M., Ja. M.

Sreda,
29. 10. 2025,
22.46

Osveženo pred

15 minut

Sreda, 29. 10. 2025, 22.46

15 minut

Pokal Pivovarne Union, 1/16 finala

Grosupeljčani šokirali Maribor, drama Olimpije, preostali prvoligaši zanesljivi

Avtorji:
R. P., Pe. M., Ja. M.

Šenčur - Olimpija, pokal Slovenije | Olimpija je slavila v Šenčurju. | Foto Aleš Fevžer

Olimpija je slavila v Šenčurju.

Foto: Aleš Fevžer

Nadaljuje se boj za uvrstitev v osmino finala pokalnega nogometnega tekmovanja. Sreda je prinesla obračun prvakov v naslednjem krogu. Olimpija je z 2:1 slavila v Šenčurju, Celjani pa s 4:0 pri Makolah. Tako se bosta državni in pokalni prvak udarila že v osmini finala. Po zmagi nad Beltinci s 3:1 so napredovali tudi Radomljani, Primorje pa je s 4:1 slavilo v Sežani pri Taboru. Vozovnico v naslednji krog pa je izmed prvoligašev izpustil Maribor, ki je klonil pri drugoligašu v Grosupljem. Po rednem delu in podaljšku je bilo 1:1, v izvajanju enajstmetrovk pa so več mirnosti pokazali nogometaši Brinj in ga dobili s 4:2. Nogometaši Vipave so se v torek dobro upirali drugi ekipi slovenskega prvenstva Bravu, ki je do zmage z 2:1 in napredovanja prišel v sodnikovem dodatku. Suvereno je napredoval Aluminij, ki je pri nogometaših iz Žirov zmagal s 6:1.Že prejšnji teden je bilo na sporedu nekaj tekem. Med drugim je Nafta zlahka v gosteh odpravila Škofjo Loko (6:1), Bistrica je pripravila nepozaben strelski festival proti četrtoligaški ekipi Stojnci. Po prvem polčasu je vodila z 10:0, nato pa so izbranci Roberta Pevnika na koncu zmagali kar z 18:0. Tako so v povprečju zatresli mrežo tekmeca na vsakih pet minut.

Bravo Aleš Arnol
Sportal Bravo! Fenomen, ki mu je treba zaploskati.

Pokal Pivovarna Union, 1/16 finala:

Sreda, 29. oktober:

Pokalno tekmovanje zagotavlja bližnjico do Evrope, znano pa je tudi po številnih presenečenjih. V uvodnem delu tekmovanja, ki je potekalo pod okriljem MNZ, ni manjkalo lokalnih poslastic, od 1/16 finala, pa se lahko pomeril vsak z vsakim.

V sredo so Celjani brez težav s 4:0 slavili v Makolah. V prvem polčasu je bil z najstrožje kazni natančen Rudi Požeg Vancaš, v nadaljevanju pa se je med strelce vpisal vroči Franko Kovačević, ki je zabil dvakrat, in je skupno že pri 24 zadetkih v sezoni v vseh tekmovanjih. Visoko zmago je s še drugim golom na tekmi potrdil Požeg Vancaš. Radomljani so na drugi tekmi, ki se je začela ob 14. uri, v gosteh z golom Stanislava Krapuhina povedli že v deveti minuti, a le tri minute kasneje so Beltinci prek Nejca Močnika poravnali, nato pa zapravili tudi najstrožjo kazen. Da pa drugoligašu ni uspelo presenečenje, sta v drugem polčasu poskrbela Dejan Vokić in Niko Graj, ki je zatresel lastno mrežo.

Dajčar z napako poskrbel za nervozo v vrstah Olimpije

Olimpija je gostovala v Šenčurju in se namučila za napredovanje in obračun s Celjani v naslednjem krogu. Alex Tamm je v 42. minuti Ljubljančane popeljal v vodstvo, po golu Veljka Jelenkovića v 80. pa se je zdelo, da je obračun odločen. V 83. minuti so domači po izključitvi Marka Stankovića na igrišču ostali le z deseterico, a gostje so si štiri minute kasneje zabili sami in poskrbeli za negotov zaključek srečanja.

Veliko napako si je privoščil vratar Matevž Dajčar, ki je po povratni podaji Jasmina Kurtića zgrešil okroglo usnje, ki je končalo za njegovim hrbtom, tretji z večne lestvice po številu nastopov za slovensko izbrano vrsto pa je vpisal avtogol. V zaključku srečanja se nato rezultat ni več spremenil.

Matevž Dajčar
Sportal Bizaren avtogol Olimpije, ki je vendarle napredovala #video

Srečanje z Olimpijo je na tribune v Šenčurju privabilo številne gledalce. | Foto: Aleš Fevžer Srečanje z Olimpijo je na tribune v Šenčurju privabilo številne gledalce. Foto: Aleš Fevžer

Drugoligaš Tabor, ki ga po novem vodi trener Darijan Matić, je skušal po Kopru iz pokalnega tekmovanja izločiti še drugega primorskega prvoligaša, Primorje. A Ajdovci so se izkazali za previsoko oviro. Že v prvem polčasu so zabili trikrat, v drugem pa dodali še en gol. Domači so se sicer vmes približali na 1:2, a več jim ni uspelo.

Na papirju je najtežje delo čakalo Mariborčane, saj jih je pot ponesla v Grosuplje, kjer gre Brinju v tej sezoni izjemno, lahko pa se pohvali tudi s pridobitvami na področju nogometne infrastrukture. In res, kljub zgodnjemu vodstvu vijoličastih (v šesti minuti je zabil Ali Reghba), se gostitelji niso dali, v 75. minuti izid prek Nikole Jovićevića poravnali, nato pa se je srečanje prevesilo v izvajanje najstrožjih kazni. V loteriji so bili nato bolj zbrani domači in Maribor je pokalno tekmovanje sklenil že v šestnajstini finala.

Aluminij suveren, Bravo do napredovanja v izdihljajih tekme

Aluminij in Bravo, ki je po 12. krogu na visokem drugem mestu, sta bila na delu v torek. Oba sta napredovala, a s precej različnima rezultatskima plenoma. Aluminij je bil zanesljiv na gostovanju v Žireh, kjer je slavil s 6:1, Bravo pa si je napredovanje v Vipavi zagotovil v sodnikovem dodatku, ko je še drugi gol dosegel Admir Bristrić.

Muro v četrtek čaka gostovanje v Slovenskih Konjicah. Zadnji udeleženec osmine finala bo znan 6. novembra po srečanju Odranci – Fužinar Ravne.

Robert Pevnik je z Bistrico proslavljal rekordno visoko zmago. Rezultat je bil kar 18:0. | Foto: Vid Ponikvar Robert Pevnik je z Bistrico proslavljal rekordno visoko zmago. Rezultat je bil kar 18:0. Foto: Vid Ponikvar Bistrica pripravila strelski spektakel

Kot prva sta se v osmino finala prebila velenjski Rudar in Malečnik.

V torek pretekli teden sta se pridružila še Nafta in Bistrica. Lendavčani so zlahka s teniškim rezultatom 6:1 v gosteh ugnali Škofjo Loko, Bistrica pa je pripravila redko viden strelski spektakel. Dvoboj na Štajerskem je spremljalo 120 gledalcev. Ni jim bilo dolgčas, zadetki so deževali drug za drugim. Začelo se je že v 2. minuti, ko je v polno zadel Marcel Kobal. Do konca prvega polčasa je bilo že 10:0, štiri zadetke je dosegel Enej Marsetič, kanonado v drugem delu pa je v 47. minuti odprl Marin Galić Bosnić. Sin legendarnega branilca Marinka Galića je postavil tudi končni rezultat 18:0, pred tem pa sta strelsko izstopala Anej Dukarić (štiri) in Nejc Bračko (trije zadetki). Trikrat je polno meril tudi Kobal.

Pari osmine finala:

Olimpija - Celje
Brinje Grosuplje - Kety Emmi&Impol Bistrica
Kalcer Radomlje - Primorje
Tromejnik Montpreis/Jadran Dekani - Malečnik
Aluminij - Polana
Odranci/Fužinar Ravne - Rače/Krka
Bravo Big Bang - Rudar Velenje
Dravinja/Mura - Nafta 1903

Pokal Pivovarna Union, 1/16 finala:

Torek, 21. oktober:

Sreda, 22. oktober:

Torek, 28. oktober:

Sreda, 29. oktober:

Četrtek, 30. oktober:

Sreda, 5. november:

Četrtek, 6. november:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

– Maribor
8 – Olimpija
4 – Koper
3 – Gorica
2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura
1 – Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala:

Sezona Finale Zmagovalec
2024/25 Celje : Koper 4:0 Celje
2023/24 Rogaška : Gorica 7:6 po 11-m (1:1) Rogaška
2022/23 Olimpija : Maribor 2:1 po podaljških Olimpija
2021/22 Koper : Bravo 3:1 Koper
2020/21 Olimpija : Celje 2:1 Olimpija
2019/20 Mura : Nafta 2:0 Mura
2018/19 Olimpija : Maribor 2:1 Olimpija
2017/18 Olimpija : Aluminij 6:1 Olimpija
2016/17 Domžale : Olimpija 1:0 Domžale
2015/16 Maribor : Celje 7:6 po 11-m (2:2) Maribor
2014/15 Luka Koper : Celje 2:0 Luka Koper
2013/14 Gorica : Maribor 2:0 Gorica
2012/13 Maribor : Celje 1:0 Maribor
2011/12 Maribor : Celje 3:2 Maribor
2010/11 Domžale : Maribor 4:3 Domžale
2009/10 Maribor : Domžale 3:2 po podaljških Maribor
2008/09 Interblock : Koper 2:1 Interblock
2007/08 Interblock : Maribor 2:1 Interblock
2006/07 Koper : Maribor 1:0 Koper
2005/06 Anet Koper : Celje 6:4 po 11-m (1:1) Anet Koper
2004/05 CMC Publikum : Gorica 1:0 CMC Publikum
2003/04 Maribor : Dravograd 4:0, 3:4 Maribor
2002/03 Vega Olimpija : Celje 1:1, 2:2 Vega Olimpija
2001/02 HiT Gorica : Aluminij 4:0, 2:1 HiT Gorica
2000/01 HiT Gorica : Olimpija 4:2, 0:1 HiT Gorica
1999/00 SCT Olimpija : Korotan Prevalje 2:0, 1:2 SCT Olimpija
1998/99 Maribor : Olimpija 3:2, 2:0 Maribor
1997/98 Rudar Velenje : Primorje 3:0, 1:2 Rudar Velenje
1996/97 Maribor : Primorje 3:0, 0:0 Maribor
1995/96 Olimpija : Primorje 1:0, 1:1 SCT Olimpija
1994/95 Mura : Publikum Celje 1:1, 1:0 Mura
1993/94 Maribor : Mura 3:1, 0:1 Maribor
1992/93 SCT Olimpija : Publikum Celje 2:1 SCT Olimpija
1991/92 Maribor : Olimpija 4:3 po 11-m (0:0) Maribor
