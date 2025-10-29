Grosupeljčani šokirali Maribor, drama Olimpije, preostali prvoligaši zanesljivi

Nadaljuje se boj za uvrstitev v osmino finala pokalnega nogometnega tekmovanja. Sreda je prinesla obračun prvakov v naslednjem krogu. Olimpija je z 2:1 slavila v Šenčurju, Celjani pa s 4:0 pri Makolah. Tako se bosta državni in pokalni prvak udarila že v osmini finala. Po zmagi nad Beltinci s 3:1 so napredovali tudi Radomljani, Primorje pa je s 4:1 slavilo v Sežani pri Taboru. Vozovnico v naslednji krog pa je izmed prvoligašev izpustil Maribor, ki je klonil pri drugoligašu v Grosupljem. Po rednem delu in podaljšku je bilo 1:1, v izvajanju enajstmetrovk pa so več mirnosti pokazali nogometaši Brinj in ga dobili s 4:2. Nogometaši Vipave so se v torek dobro upirali drugi ekipi slovenskega prvenstva Bravu, ki je do zmage z 2:1 in napredovanja prišel v sodnikovem dodatku. Suvereno je napredoval Aluminij, ki je pri nogometaših iz Žirov zmagal s 6:1.Že prejšnji teden je bilo na sporedu nekaj tekem. Med drugim je Nafta zlahka v gosteh odpravila Škofjo Loko (6:1), Bistrica je pripravila nepozaben strelski festival proti četrtoligaški ekipi Stojnci. Po prvem polčasu je vodila z 10:0, nato pa so izbranci Roberta Pevnika na koncu zmagali kar z 18:0. Tako so v povprečju zatresli mrežo tekmeca na vsakih pet minut.

Pokal Pivovarna Union, 1/16 finala:

Sreda, 29. oktober:

Pokalno tekmovanje zagotavlja bližnjico do Evrope, znano pa je tudi po številnih presenečenjih. V uvodnem delu tekmovanja, ki je potekalo pod okriljem MNZ, ni manjkalo lokalnih poslastic, od 1/16 finala, pa se lahko pomeril vsak z vsakim.

V sredo so Celjani brez težav s 4:0 slavili v Makolah. V prvem polčasu je bil z najstrožje kazni natančen Rudi Požeg Vancaš, v nadaljevanju pa se je med strelce vpisal vroči Franko Kovačević, ki je zabil dvakrat, in je skupno že pri 24 zadetkih v sezoni v vseh tekmovanjih. Visoko zmago je s še drugim golom na tekmi potrdil Požeg Vancaš. Radomljani so na drugi tekmi, ki se je začela ob 14. uri, v gosteh z golom Stanislava Krapuhina povedli že v deveti minuti, a le tri minute kasneje so Beltinci prek Nejca Močnika poravnali, nato pa zapravili tudi najstrožjo kazen. Da pa drugoligašu ni uspelo presenečenje, sta v drugem polčasu poskrbela Dejan Vokić in Niko Graj, ki je zatresel lastno mrežo.

Dajčar z napako poskrbel za nervozo v vrstah Olimpije

Olimpija je gostovala v Šenčurju in se namučila za napredovanje in obračun s Celjani v naslednjem krogu. Alex Tamm je v 42. minuti Ljubljančane popeljal v vodstvo, po golu Veljka Jelenkovića v 80. pa se je zdelo, da je obračun odločen. V 83. minuti so domači po izključitvi Marka Stankovića na igrišču ostali le z deseterico, a gostje so si štiri minute kasneje zabili sami in poskrbeli za negotov zaključek srečanja.

Veliko napako si je privoščil vratar Matevž Dajčar, ki je po povratni podaji Jasmina Kurtića zgrešil okroglo usnje, ki je končalo za njegovim hrbtom, tretji z večne lestvice po številu nastopov za slovensko izbrano vrsto pa je vpisal avtogol. V zaključku srečanja se nato rezultat ni več spremenil.

Srečanje z Olimpijo je na tribune v Šenčurju privabilo številne gledalce. Foto: Aleš Fevžer

Drugoligaš Tabor, ki ga po novem vodi trener Darijan Matić, je skušal po Kopru iz pokalnega tekmovanja izločiti še drugega primorskega prvoligaša, Primorje. A Ajdovci so se izkazali za previsoko oviro. Že v prvem polčasu so zabili trikrat, v drugem pa dodali še en gol. Domači so se sicer vmes približali na 1:2, a več jim ni uspelo.

Na papirju je najtežje delo čakalo Mariborčane, saj jih je pot ponesla v Grosuplje, kjer gre Brinju v tej sezoni izjemno, lahko pa se pohvali tudi s pridobitvami na področju nogometne infrastrukture. In res, kljub zgodnjemu vodstvu vijoličastih (v šesti minuti je zabil Ali Reghba), se gostitelji niso dali, v 75. minuti izid prek Nikole Jovićevića poravnali, nato pa se je srečanje prevesilo v izvajanje najstrožjih kazni. V loteriji so bili nato bolj zbrani domači in Maribor je pokalno tekmovanje sklenil že v šestnajstini finala.

Aluminij suveren, Bravo do napredovanja v izdihljajih tekme

Aluminij in Bravo, ki je po 12. krogu na visokem drugem mestu, sta bila na delu v torek. Oba sta napredovala, a s precej različnima rezultatskima plenoma. Aluminij je bil zanesljiv na gostovanju v Žireh, kjer je slavil s 6:1, Bravo pa si je napredovanje v Vipavi zagotovil v sodnikovem dodatku, ko je še drugi gol dosegel Admir Bristrić.

Muro v četrtek čaka gostovanje v Slovenskih Konjicah. Zadnji udeleženec osmine finala bo znan 6. novembra po srečanju Odranci – Fužinar Ravne.

Robert Pevnik je z Bistrico proslavljal rekordno visoko zmago. Rezultat je bil kar 18:0. Foto: Vid Ponikvar

Kot prva sta se v osmino finala prebila velenjski Rudar in Malečnik.

V torek pretekli teden sta se pridružila še Nafta in Bistrica. Lendavčani so zlahka s teniškim rezultatom 6:1 v gosteh ugnali Škofjo Loko, Bistrica pa je pripravila redko viden strelski spektakel. Dvoboj na Štajerskem je spremljalo 120 gledalcev. Ni jim bilo dolgčas, zadetki so deževali drug za drugim. Začelo se je že v 2. minuti, ko je v polno zadel Marcel Kobal. Do konca prvega polčasa je bilo že 10:0, štiri zadetke je dosegel Enej Marsetič, kanonado v drugem delu pa je v 47. minuti odprl Marin Galić Bosnić. Sin legendarnega branilca Marinka Galića je postavil tudi končni rezultat 18:0, pred tem pa sta strelsko izstopala Anej Dukarić (štiri) in Nejc Bračko (trije zadetki). Trikrat je polno meril tudi Kobal.

Pari osmine finala: Olimpija - Celje

Brinje Grosuplje - Kety Emmi&Impol Bistrica

Kalcer Radomlje - Primorje

Tromejnik Montpreis/Jadran Dekani - Malečnik

Aluminij - Polana

Odranci/Fužinar Ravne - Rače/Krka

Bravo Big Bang - Rudar Velenje

Dravinja/Mura - Nafta 1903

Pokal Pivovarna Union, 1/16 finala:

Torek, 21. oktober:

Sreda, 22. oktober:

Torek, 28. oktober:

Sreda, 29. oktober:

Četrtek, 30. oktober:

Sreda, 5. november:

Četrtek, 6. november:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

8 – Olimpija

4 – Koper

3 – Gorica

2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura

1 – Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala: