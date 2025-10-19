Vrnitev Zeljkovića z zmago, Bravo zanesljiv

Na derbiju 12. kroga prve slovenske nogometne lige sta vodilno Celje in aktualni prvak Olimpija igrala neodločeno 0:0. Razlika med ekipama na lestvici tako ostaja 14 točk. Celjani prvič po drugem marcu niso dosegli gola, takrat jih je premagala Olimpija. Ivan Durdov je zadel iz prepovedanega položaja, Danijel Šturm pa zapravil najlepšo priložnost Celja. Že v petek sta za točke igrala Aluminij in Mura. Po dveh zadetkih Emirja Saitoskega v drugem polčasu se je dvoboj končal z izidom 2:2. V soboto Domžale še na osmi zaporedni tekmi niso premagale Radomelj (1:1). V nedeljo je najprej Bravo s 3:0 premegal Primorje. Koper je v zadnji tekmi kroga ob povratku Zorana Zeljkovića na trenersko mesto z 1:0 ugnal Maribor.

1. SNL, 12. krog:

Nedelja, 19. oktober:

Kanarčki z zmago prehiteli Maribor

Zadnje dejanje 12. kroga je bilo na sporedu v Kopru, kjer si je Maribor v prve pol ure igre pripravil več priložnosti, nekajkrat pa je moral posredovati tudi domači vratar Metod Jurhar. V 26. minuti bi ga skorajda premagal tudi njegov soigralec Florian Hartherz, a čuvaj mreže Kopra je s konicami prstov okroglo usnje odbil v vratnico. Nato pa so domači povedli. Check Oumar Diakite je v 38. minuti z leve strani stekel v kazenski prostor in si lepo pripravil prostor za strel ter ob bližnji vratnici ugnal Ažbeta Juga.

Metod Jurhar je ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Aleš Fevžer

V drugem polčasu je Maribor ponovno pritisnil, Hilal Soudani je v 59. minuti stresel tudi okvir vrat a ostalo je pri 1:0. Koprska obramba, na čelu z odličnim Jurharjem, ki je med drugim zaustavil še strele Benjamina Tetteha, Sheyija Oja in ob koncu tudi Omarja Rekika, je zdržala, Zoran Zeljković pa je ob vrnitvi na klop kanarčkov tako vknjižil pomembne tri točke, s katerimi se je, ob enakem številu točk, prebil pred tokratnega nasprotnika.

Bravo z zmago tik pod vrh

Popoldanski nedeljski dvoboj v Stožicah se je začel po notah domačega Brava. Obramba Primorja je pred svojim kazenskim prostorom zapravila žogo, ki ji jo je vanj nato popeljal Martin Pečar in lepo zaposlil Jakoslava Stankoviča, ta pa je nato zanesljivo zabil v nebranjeni del mreže vrat gostov in Bravo je v tretji minuti povedel. Tako eni kot drugi so si nato do polčasa pripravili nekaj lepih priložnosti, izkazala pa sta se tudi vratarja Denis Pintol pri gostih in Uroš Likar pri domačih, a izid se ni menjal.

Martin Pečar je zabil v 70. minuti, nato zapustil igrišče, njegova zamenjava Aldin Jakupović pa je bil natančen le štiri minute kasneje. Foto: Aleš Fevžer

V drugem polčasu so imeli prvo resno priložnost gostje, a dvoboj z Majem Fogcem je pripadel Likarju. V 70. minuti pa je po kotu Primorja Bravo izvedel ekspresen protinapad prek Pečarja, ki je nato rutinirano zabil za še lepšo prednost domačih. Po golu ga je zamenjal Aldin Jakupović in nato v 74. minuti po lepem prodoru po desni in podaji Venusteja Baboulaja zabil za 3:0. Domači so si pripravili še nekaj priložnosti, a ostalo je pri plus tri.

Bravo v sredo proti slovitemu Portu Pri Bravu v teh dneh narašča tudi evropska evforija, saj bo mladinska zasedba zaigrala v mladinski ligi prvakov. Mladi Šiškarji so v prejšnji sezoni pod taktirko Tomaža Petroviča postali mladinski državni prvaki, ples kroglic pa je Bravu v drugem krogu uglednega tekmovanja namenil zelo zahtevnega tekmeca, portugalskega velikana Porto. Prva tekma, ki se bo zapisala v zgodovino mladega ljubljanskega kluba, bo v sredo, 22. oktobra, v Kranju. Ogled srečanja bo brezplačen.

Celje in Olimpija sta se razšla brez zadetkov. Foto: Jure Banfi

Brez zadetkov na derbiju v Celju

Federico Bessone in Albert Riera Foto: Jure Banfi Vrhunec 12. kroga 1. SNL je sobotni večerni derbi med vodilnim Celjem in branilko naslova Olimpijo. Celjani so na tekmo prišli neporaženi, od 33 mogočih točk so jih osvojili kar 31. Če bi dobili tekmo na stadionu Z'dežele, bi imeli kar dvakrat več točk (34 proti 17). Španec Albert Riera je v tej sezoni že nadigral Olimpijo. V Stožicah je poleti zmagal s 5:0, po dvoboju pa je brez službe ostal Jorge Simao. Začelo se je obdobje pogostih trenerskih menjav v Ljubljani. Nazadnje je vodstvo zmajev pripeljalo Federica Bessoneja.

Danijel Šturm Foto: Jure Banfi Prva polovica prvega polčasa za ljubitelje napadalnega nogometa ni ponudila veliko zanimivega. Obe ekipi sta na zelenici stali zelo dobro. Slaba novica za goste je bila poškodba Dina Kojića, ki je v 22. minuti v bolečinah odšepal v slačilnico. Zgodilo se je, ko je izbijal žogo Žanu Karničniku, ta pa ga je nesrečno zadel v gleženj. Mladega slovenskega napadalca je zamenjal Ivan Durdov. V drugem delu prvega polčasa so se Celjani razigrali, Danijel Šturm in Franko Kovačević sta poskusila s streli od daleč. Olimpija je bila najbolj nevarna v 40. in 41. minuti, najprej iz prostega strela, nato po podaji iz kota Durdov. Obakrat se je izkazal vratar Žan-Luk Leban. V zaključku polčasa so domači oblegali vrata Olimpije, gostje so se le branili. Posest žoge veliko pove: 68-odstotkov igralnega časa za Celje. A je bilo na semaforju vseeno 0:0.

Darko Hrka Foto: Jure Banfi V 56. minuti se je slovenski reprezentant Šturm lahko samo prijel za glavo. Po odbitku je žogo dobil povsem odkrit v kazenskem prostoru, a jo je tako slabo zadel, da je zletela visoko prek vrat. Štiri minute pozneje so se veselili Ljubljančani, a prehitro. Po odbitku je neubranljivo streljal in zadel Durdov. A se je izkazalo, da je bil pred tem v prepovedanem položaju (ko je streljal Diga). Durdov je bil še nekajkrat nevaren, tudi v sodnikovem dodatku, ko je njegov strel zaustavil Leban. Derbi se je tako končal z najbolj nepriljubljenim izidom 0:0. Celjani so imeli na koncu žogo 63-odstotkov igralnega časa, v strelih znotraj okvira gola pa so bili boljši s 3:2.

Saitoski z dvema goloma Aluminiju priboril preobrat

Emir Saitoski je zabil dva gola za Aluminij. Foto: Jure Banfi Za uvodno dejanje 12. kroga prve slovenske nogometne lige sta poskrbela Aluminij in Mura. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je črnobele v vodstvo popeljal Luka Bobičanec. Zadel je neposredno po strelu iz kota! Emir Saitoski je za izenačenje poskrbel z bele točke v 57. minuti. Ni minilo deset minut in Mura je znova vodila, zadel je mladi Niko Kasalo. Po podaji Nala Lana Korena pa je v 77. minuti izid tekme 2:2 s strelom s 14 metrih postavil Saitoski, ki je dosegel že sedmi zadetek sezone. Gre za nekdanjega člana Mure, ki tako ostaja pri eni sami zmagi in z osmimi točkami na predzadnjem mestu, Aluminij je medtem že pri 18 točkah in trenutno celo v igri za Evropo.

Domžale že osem tekem niso premagale sosedov

Domžale že osem tekem niso premagale Radomelj. Foto: Aleš Fevžer Sobota se je začela z lokalnim obračunom na stadionu ob Kamniški Bistrici. Domžale že tako ne osvajajo veliko točk in trenutno zasedajo zadnje mesto, za nameček pa so na srečanjih proti Radomljam očitno obsojeni na neuspeh. Izgubili so zadnjih pet medsebojnih tekem (sedem zaporednih brez zmage). Neugodno tradicijo skuša z mlado zasedbo, Domžale imajo po analizi nogometnega observatorija CIES peto najmlajšo ekipo na svetu (povprečna starost je 22,57 leta), prekiniti trener Anton Žlogar.

Prvi polčas ni bil dober obet. Radomlje so bile boljši tekmec, tudi več pri žogi, z golom Nina Kukovca pa so povedle že v 17. minuti. V drugem polčasu so Domžalčani precej bolj agresivno krenili proti nasprotnikovem golu. V 60. minuti je z odrivanjem v kazenskem prostoru 11-metrovko zakrivil Dejan Vokić, izkušeni Haris Vučkić pa je poskrbel za izenačenje (1:1). Do konca se izid ni spremenil, tako Domžale ostajajo zadnje. Radomelj torej niso premagale že osem tekem (od decembra 2023).

