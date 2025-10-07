Prizori s petkovega srečanja med Olimpijo in Aluminijem (1:1) so zgrozili slovensko nogometno javnost. Travnata površina je bila v zelo slabem stanju. Ker so od temeljite prenove, ki je stala skoraj dva milijona evrov, minili le trije meseci, so se nogometni navdušenci upravičeno spraševali, kako je do tega sploh lahko prišlo in kdo je pri tem storil največjo napako. Za pojasnilo smo povprašali upravljalca objekta Javni zavod Šport Ljubljana, ki je pojasnil strokovno plat obsežne poletne prenove zelenice, hkrati pa tudi navedel glavni razlog, zakaj je prišlo do neljubih zapletov.

Načeta zelenica na največjem slovenskem nogometnem objektu je bila v zadnjih letih večkrat predmet posmeha. Ko so poleti v Stožicah zabrneli stroji in je podjetje VBT iz Mengša za 1,8 milijona evrov prenovilo zelenico, se je zdelo, da bo odslej drugače in bo travnata površina v veliko boljšem stanju, a so se stare težave hitro vrnile. Zgolj po nekaj mesecih.

Ni bilo dovolj časa za ukoreninjenje

Klavrna podoba travnate površine v Stožicah na petkovi tekmi med Olimpijo in Aluminijem je dvignila kar nekaj prahu. Foto: zajem zaslona Podoba igrišča na petkovi tekmi med Olimpijo in Aluminijem je bila skrb vzbujajoča, zato smo se ob vprašanju, zakaj je lahko zelenica v Stožicah tako načeta le nekaj mesecev po prenovi, obrnili na Javni zavod Šport Ljubljana. Ta ureja in vzdržuje športne objekte v lasti Mestne občine Ljubljana, med katere spada tudi največji slovenski nogometni stadion, na katerem igrata domače tekme Olimpija in Bravo, na njem pa običajno tekmece pričaka tudi slovenska članska reprezentanca pod taktirko Matjaža Keka. Tako bo tudi prihodnji ponedeljek, 13. oktobra, ko se bosta v Stožicah za kvalifikacijske točke pomerili Slovenija in Švica.

"Celotna poletna prenova stadiona je zajemala vsa gradbena dela, vključno z betonskimi deli, drenažnim in ogrevalnim sistemom (vse napeljave), ponovno umestitev vseh slojev rastnega sloja ter polaganjem ustrezne travnate površine. Od trenutka, ko je bil položen travnati tepih, torej od 1. julija 2025, površina ni imela dovolj časa za ustrezno ukoreninjenje, saj je bilo do danes izvedenih 18 tekem in 6 treningov, skupaj 24 aktivnosti. To močno presega standardne priporočene obremenitve za naravna stadionska igrišča in pojasnjuje, zakaj je igrišče že videti načeto. Strokovna priporočila kažejo, da naravna travnata površina v zaprtem stadionskem okolju, kjer je omejeno kroženje zraka, višja vlaga in pomanjkanje svetlobe, potrebuje vsaj 10 dni regeneracije po vsaki intenzivni obremenitvi, da se obnovi ruša, stabilnost tal in kakovost igralne površine," so na naše vprašanje, kaj vse je zajemala poletna prenova zelenice v Stožicah in zakaj v tem obdobju kaže tako klavrno podobo, odgovorili pri Javnem zavodu Šport Ljubljana.

Le dva dni po uvodni tekmi na prenovljeni travnati površini v Stožicah (Olimpija : Kairat) sta se v Ljubljani na evropski tekmi pomerila še ukrajinski Šahtar in finski Ilves. Foto: Guliverimage

Vse skupaj so podkrepili še s tabelo vseh aktivnosti, ki so se dogajale v Stožicah po prenovi igrišča. Teh je po njihovi strokovni razlagi odločno preveč, da bi se lahko naravna travnata površina ustrezno ukoreninila in regenerirala. Zaradi prenatrpanosti aktivnosti klubov oziroma reprezentance na stadionu tako poletna prenova stadiona ni postregla z želenim učinkom.

Aktivnosti na stadionu Stožice po poletni prenovi: 1. 8. julij - kvalifikacijska tekma 1. kroga za ligo prvakov (Olimpija : Kairat)

2. 10. julij - kvalifikacijska tekma 1. kroga za ligo Europa (Šahtar : Ilves)

3. 19. julij - tekma 1. SNL, 1. krog (Olimpija : Mura)

4+5. 22. julij - dva treninga pred kvalifikacijsko tekmo 2. kroga za konferenčno ligo

6. 23. julij - kvalifikacijska tekma 2. kroga za konferenčno ligo (Olimpija : Inter Club d'Escaldes)

7. 26. julij - tekma 1. SNL, 2. krog (Bravo : Mura)

8. 3. avgust - tekma 1. SNL, 3. krog (Olimpija : Celje)

9+10. 6. avgust - dva treninga pred kvalifikacijsko tekmo 3. kroga za konferenčno ligo

11. 7. avgust - kvalifikacijska tekma 3. kroga za konferenčno ligo (Olimpija : Egnatia)

12. 9. avgust - tekma 1. SNL, 4. krog (Bravo : Aluminij)

13. 17. avgust - tekma 1. SNL, 5. krog (Olimpija : Koper)

14+15. 20. avgust - dva treninga pred kvalifikacijsko tekmo 4. kroga za konferenčno ligo

16. 21. avgust - kvalifikacijska tekma 4. kroga za konferenčno ligo (Olimpija : Noah)

17. 24. avgust - tekma 1. SNL, 6. krog (Bravo : Celje)

18. 31. avgust - tekma 1. SNL, 7. krog (Olimpija : Maribor)

19. 5. september - kvalifikacijska tekma za SP 2026 (Slovenija : Švedska)

20. 14. september - tekma 1. SNL, 8. krog (Bravo : Domžale)

21. 20. september - tekma 1. SNL, 9. krog (Olimpija : Bravo)

22. 24. september - tekma pokala Pivovarna Union, 2. krog (Olimpija : Domžale)

23. 28. september - tekma 1. SNL, 10. krog (Bravo : Koper)

24. 3. oktober - tekma 1. SNL, 11. krog (Olimpija : Aluminij)

Videz igrišča slabši zaradi zračenja in peskanja

Tako poteka postopek sončenja zelenice v Stožicah. Foto: Šport Ljubljana "Na nogometnih igriščih je treba redno izvajati različna vzdrževalna dela, kot so košnja, gnojenje, dosejevanje, peskanje in prezračevanje. Vsako od teh del ima svoj natančni vrstni red in pravila, ki jih je treba dosledno upoštevati za optimalno rast in kakovost travne ruše. Pred prihajajočo reprezentančno tekmo s Švico smo v edinem možnem terminu izvedli ključna vzdrževalna dela – zračenje (aerifikacijo) in peskanje. Posledično je bil videz igrišča na domači prvenstveni tekmi med Olimpijo in Aluminijem nekoliko slabši. Ta dela so bila izvedena izključno z namenom, da bo igrišče za reprezentančno tekmo v čim boljšem stanju," so pri Športu Ljubljana pojasnili, zakaj je bila zelenica na petkovem prvoligaškem srečanju, na katerem je navijaška skupina Green Dragons proslavila svoj 37. rojstni dan, videti tako načeta. Razlog torej leži v tem, da so upravljavci izkoristili edini možni termin in pred srečanjem 1. SNL med Olimpijo in Aluminijem izvedli zračenje in peskanje.

V želji, da bo igrišče za bližajočo se reprezentančno tekmo med Slovenijo in Švico (13. oktober) v čim boljšem stanju, bo Javni zavod Šport Ljubljana nadaljeval z vzdrževalnimi ukrepi.

V petek sta se Olimpija in Aluminij na načeti igralni površini razšla brez zmagovalca. Za naslednjo tekmo bodo na stadionu Stožice 13. oktobra poskrbeli najboljši nogometaši iz Slovenije in Švice. Foto: Aleš Fevžer

"V naslednjih tednih bomo z nadaljnjimi vzdrževalnimi ukrepi, uporabo rastnih luči, ventilatorjev in talnega gretja storili vse, kar je v naši moči, da bo zelenica do jesenskih reprezentančnih tekem s Švico in Kosovom (Kosovo bo v Ljubljani v kvalifikacijah za SP 2026 gostoval 15. novembra, op. p.) v optimalnem stanju," je še sporočil Šport Ljubljana in dodal, da je izvajalec dan po tekmi med Olimpijo in Aluminijem zamenjal travnato rušo na območju pred obema goloma. Vse z željo, da bi bila zelenica na reprezentančnem srečanju med Slovenijo in Švico, ki bo zelo pomembna za usodo slovenske izbrane vrste v kvalifikacijah za SP 2026, v optimalnem stanju. Veliko lepšem, kot je bilo v petek.