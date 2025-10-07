Težave Jake Bijola. Mislil je, da se o tem le piše in govori, a …

Dirigent slovenske obrambne vrste Jaka Bijol je prišel na tokratni zbor reprezentance zelo motiviran. Igranje za Kekovo četo mu bo pomagalo, da si povrne tekmovalno formo, ki jo je v dresu Leeds Uniteda, odkar se je iz Italije preselil v Anglijo, povsem izgubil. Od zadnjih reprezentančnih srečanj, ki mu niso prinesla rezultatskega zadovoljstva, na Otoku ni zaigral niti minute. O težavah, s katerimi se sooča, je 26-letni Korošec spregovoril na Brdu pri Kranju.

Slovenska reprezentanca, če se želi vključiti v boj za nastop na SP 2026, krvavo potrebuje točke. Septembra je na tekmah proti Švedski (2:2 v Ljubljani) in Švici (0:3 v Baslu) osvojila le eno, na lestvici pa zaseda zadnje mesto. Zato bo ta mesec, ko se bo pomerila s Kosovom (10. oktobra v Prištini) in Švico (13. oktobra v Ljubljani), morala izdatno izboljšati izkupiček, če se želi prebiti bližje vrhu.

Drugače je, ko nisi v ritmu tekem

V zadnjem obdobju nastopa Jaka Bijol redno le v državnem dresu. Foto: Aleš Fevžer O tem, kako pomembni tekmi čakata slovensko izbrano vrsto, je na zboru na Gorenjskem govoril Jaka Bijol. Obrambni steber slovenske reprezentance, s katero je blestel na Euru 2024 in skupaj s soigralci pripomogel k temu, da je njegov kapetan Jan Oblak v 390 minutah prejel zgolj dva zadetka, se zaveda, da bo morala Kekova četa pokazati bistveno več, če bo želela ohraniti upanje na igranje na SP 2026. Pri tem pa se 26-letni Korošec prvič po dolgem času v profesionalni karieri spopada s težavo, saj v klubu ni deležen redne tekmovalne forme.

Pri Leedsu, povratniku med angleško klubsko elito, greje klop. Prednost dobivata Valižan Joe Rodon in Nizozemec Pascal Struijk, Slovenec, za katerega je Leeds v poletnem prestopnem roku odštel Udineseju skoraj 20 milijonov evrov, pa za zdaj v angleškem prvenstvu sploh še ni zaigral!

"Pripravljen sem, kolikor se je pač lahko delalo na treningih. Vedno sem dajal maksimum in vedno sem pripravljen zagrabiti priložnost. Delal sem, kolikor se je dalo, je pa malo drugače, ko nisi v ritmu tekem. Mislil sem, da se o tem le piše in govori, ampak ni ravno tako. Malo vendarle občutiš, da si izven pogona, toda tekme za reprezentanco so nekaj posebnega in se teh dveh tekem že veselim," slovenski branilec verjame, da mu bosta nastopa v državnem dresu prišla še kako prav. Želi si povrniti samozavest, hkrati pa še povzdigniti kakovost predstav, s katerimi bi lahko lažje prepričal trenerja Leedsa Nemca Daniela Farkeja, da bi ga poslal v ogenj tudi na tekmah Premier lige.

Njegova priložnost v Leedsu bo že prišla

Leeds je na sedmih tekmah v angleškem prvenstvu osvojil osem točk in je na 15. mestu. Foto: Reuters S svojim trenutnim statusom v Leedsu tako ne more biti zadovoljen. "Nisem zadovoljen, ampak vedno so vzponi in padci. Treba je iti čez to. Prepričan sem, da bo prišla tudi moja priložnost v Leedsu, upam, da čim prej. Sem pa toliko bolj željan teh tekmovalnih obračunov. Prepričan sem, da bosta prišli zelo prav ti dve tekmi za reprezentanco. Dal bom vse od sebe," pa je potrdil, da bo skušal spraviti v veselje slovenske navijače že v petek, ko ga na vročem gostovanju v Prištini čakajo spopadi z napadalci Kosova.

"Tudi oni imajo zelo dobro reprezentanco, dobre posameznike in svoje načrte, a jih imamo tudi mi. Gremo na Kosovo in vemo, kaj potrebujemo. Želja je velika, prepričan sem, da bomo dali vse od sebe,'' je optimističen nekdanji branilec Udineseja, pri katerem še vedno nastopa njegov reprezentančni soigralec Sandi Lovrić.

Jan Oblak in Jaka Bijol sta na zadnji reprezentančni tekmi doživela razočaranje, saj je Slovenija izgubila proti Švici kar z 0:3. Foto: Guliverimage

Skupaj bosta na oktobrski akciji lovila dragocene točke v kvalifikacijah. "Vemo, da potrebujemo zmage. Nič drugega ne šteje, če hočemo nekaj več. S to mislijo, da je treba zmagati tako v gosteh kot doma, je treba iti naprej. Vemo, da so domače tekme s podporo navijačev vedno lažje, tako da sem prepričan, da bo Švici veliko težje, kot ji je bilo pred enim mesecem," je prepričan, da bo Slovenija pokazala v Prištini boljši obraz kot na zadnjem gostovanju v Baslu (0:3), kjer je že v prvem polčasu prejela tri zadetke, od tega kar dva po igri iz prekinitve.

Zanimivo, ko se je prejšnji mesec v Baslu mudilo Kosovo, je po uvodnih 45 minutah proti vodilni Švici zaostajalo celo z višjim rezultatom, kar z 0:4 ...