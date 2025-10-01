Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je predstavil seznam kandidatov za kvalifikacijski tekmi za SP 2026 proti Kosovu (10. oktobra v Prištini) in Švici (13. oktobra v Ljubljani). Na seznamu ni bilo večjih presenečenj. Mariborčan je znan po tem, da se v tako kratkem obdobju, kot so letošnje kvalifikacije, nerad odloča za eksperimente. Ker pa v svetu njegovih varovancev ni vse rožnato, saj se jih kar nekaj otepa s težavami, je seznam doživel nekaj sprememb. Prvič je vpoklican vratar Celja Žan Luk Leban, konkurenco v napadu sta ob odsotnosti poškodovanega Andraža Šporarja okrepila povratnik Blaž Kramer in Nejc Gradišar. Selektor je bil v stiku tudi z Miho Zajcem, a mu je izkušeni slovenski zvezni igralec povedal, da je v tem obdobju njegov primarni cilj zagrebški Dinamo.

Na seznamu kandidatov za tekmi s Kosovom in Švico so se pojavila večinoma že preverjena in ustaljena imena. Kvalifikacije za SP 2026 potekajo ekspresno hitro. Končale se bodo že prihodnji mesec, selektor Matjaž Kek pa še verjame, da bi lahko njegovi izbranci z boljšo dnevno formo, zlasti pa pristopom in željo po uspehu, ki na gostovanju v Švici nista bila najbolj prepričljiva, v nadaljevanju še pokvarili načrte tekmecem. Za začetek Kosovu in Švici, novembra pa še Švedski. Ne pozabimo, prvo mesto v skupini vodi neposredno na SP 2026, drugo pa zagotavlja popravni izpit v dodatnih kvalifikacijah, ki bodo spomladi prihodnje leto.

Lahko dokažejo mnogim, kako nimajo prav

Benjamin Šeško bo na oktobrski reprezentančni akciji pogrešal Andraža Šporarja. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Seznam vpoklicanih igralcev je doživel nekaj sprememb, opozoril pa je na težave, ki jih doživljajo številni njegovi varovanci zaradi pomanjkanja igralnih minut v svojih klubih.

"Z njihove strani pričakujem več 'inata', da bodo v reprezentanci odmislili vsakodnevne težave, ki jih spremljajo v klubih. Ravno skozi reprezentanco, ki je mnoge vrnila na zemljevid, lahko dokažejo mnogim, kako nimajo prav. Se pa pojavljajo težave. Šporar ima problem s poškodbo, Verbič in Mlakar tudi. Lovrić je začel igrati za Udinese, Gradišar pa je vprašljiv, saj zaradi manjše poškodbe ni kandidiral za zadnjo tekmo Al Ahlyja. Ampak težave imajo tudi drugi," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju poudaril selektor slovenske nogometne reprezentance, ki je na uvodnih dveh nastopih v kvalifikacijah za SP 2026 osvojila le eno točko.

Aktualni seznam kandidatov: Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid/Špa), Igor Vekić (Vejle/Dan), Žan Luk Leban (Celje) Branilci: Jure Balkovec (Fatih K./Tur), Jaka Bijol (Leeds Unite/Ang), David Brekalo (Orlando City/ZDA), Vanja Drkušić (Zenit/Rus), Žan Karničnik (Celje), Erik Janža (Gornik Zabrze/Pol), David Zec (Kiel/Nem) Zvezni igralci: Timi Max Elšnik (Crvena zvezda/Srb), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos/Grč), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec/Avt), Tomi Horvat (Sturm Gradec/Avt), Sandi Lovrić (Udinese/Ita), Dejan Petrovič (Rijeka/Hrv), Svit Sešlar (Eyüpspor, Tur), Petar Stojanović (Legia Varšava/Pol), Tamar Svetlin (Kielce, Pol) Napadalci: Nejc Gradišar (Al Ahly/Egi), Blaž Kramer (Al Okhdood/SAr), Benjamin Šeško (Manchester United/Ang), Danijel Šturm (Celje), Žan Vipotnik (Swansea City/Wal)

Šeško za Slovenijo ni zadel že pet tekem zapored

S stresno nogometno jesenjo ima opravka Benjamin Šeško, najbolj izpostavljeni slovenski nogometaš in zvezdnik Manchester Uniteda. V državnem dresu na zadetek čaka že pet tekem. Foto: Guliverimage Največji stres, odkar se dokazuje v profesionalnem nogometu, doživlja Benjamin Šeško. 22-letni Posavec je na Otoku na očeh javnosti na vsakem koraku. Nastopa v klubu, ki spada med najbolj priljubljene na svetu in o katerem se pogovarja skoraj ves svet. Šeško je v soboto dočakal težko pričakovan strelski prvenec, to mu je uspelo na sedmem nastopu za United, a pogreša boljše rezultate.

To velja tako za rdeče vrage kot tudi reprezentanco, v kateri bo moral v nadaljevanju kvalifikacijskega ciklusa osvajati bistveno več točk, če bo želel vsaj do novembra ostati v igri za tisto, kar je nov velik cilj Kekovih bojevnikov. Nastop na svetovnem odru v ZDA, Kanadi in Mehiki, kjer bo mrgolelo zvezdnikov.

Bijol še čaka, Oblakov Atletico navdušuje

V Angliji s tem, kar se mu dogaja, ne more biti zadovoljen niti Jaka Bijol. V nasprotju s Šeškom ne dobiva priložnosti za nastop. Že nekaj časa je obrambni steber slovenske izbrane vrste in prvi namestnik kapetana Jana Oblaka, ki je lahko vzor slovenskim nogometašem z marsičim. Tako z vrhunskimi dosežki, na zadnjem izboru za najboljšega vratarja sveta je zasedel sedmo mesto, kot tudi z redno formo in v zadnjem obdobju impresivnimi predstavami za Atletico.

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak in dirigent obrambe Jaka Bijol sta na zadnji tekmi utrpela visok poraz v Baslu proti Švici (0:3). Foto: Guliverimage

Pri Bijolu je drugače. Ko se je iz Italije preselil na Otok, je verjel, da bo zaradi še večje konkurence storil korak naprej, a mu je rdeči karton iz Vidma, zaradi katerega je moral počivati v uvodnem krogu angleškega prvenstva, naredil ogromno škode. Trener Leedsa ga pušča na klopi, tega pa Korošec, ki je bil v zadnjih letih skoraj nenadomestljiv del obrambe Udineseja, ni vajen. Iskanje rednih minut bo veliko lažje našel v reprezentanci, za začetek ga čaka ogromen izziv v Prištini, kjer so pred nekaj tedni pokleknili švedski zvezdniki.

V tem kvalifikacijskem ciklusu je bil zadovoljen le z igro v drugem polčasu tekme proti Švedski. Foto: Reuters

Selektor Kek verjame, da bodo njegovi varovanci v oktobrski tekmi vstopili samozavestni. "Kaj drugega pa ti sploh preostane? Lestvica govori svoje. Naša izvedba ni bila dovolj dobra, da bi prišli do boljšega rezultata. Če zdaj ne bomo boljši, si niti ne zaslužimo kaj več. V treh mesecih, kolikor trajajo kvalifikacije, moraš biti na najvišji ravni. V drugem polčasu proti Švedski se je videlo, kako lahko igramo, vse ostalo pa smo prikazali premalo. Samozavest in optimizem da, a moraš to tudi pokazati na igrišču. Verjamem v to ekipo, nekaj pa se bo seveda vprašalo tudi nasprotnike," se bo skušal čim bolj pripraviti tako na Kosovo kot tudi Švico.

Lovrić in Gorenc Stanković nared, Šporar, Verbič in Mlakar ne

Andraž Šporar je zaradi poškodbe izpustil zadnji dve tekmi Slovana. Selektor Matjaž Kek ga ni uvrstil na seznam. Foto: Aleš Fevžer Kakšna pa je trenutna forma standardnih reprezentantov in tistih, ki so barve domovine branili še ne tako dolgo v preteklosti? Selektorja lahko veseli podatek, da je Sandi Lovrić odpravil poškodbo mišice in se v dresu Udineseja vrnil na zelenico. Vrnil se je tudi Jon Gorenc Stanković (Sturm), ki redno nastopa za avstrijskega prvaka, pri katerem si deli slačilnico tudi s Tomijem Horvatom.

Oba sta se tako znašla na aktualnem seznamu, na katerem pa ni nekaterih izkušenih igralcev, ki so v preteklosti predstavljali pomembno moč Slovenije.

S težavami se tako v Bratislavi spopada Andraž Šporar. Ljubljančana na zadnjih dveh tekmah na Slovaškem ni bilo v postavi, tako da v nasprotju z rojakom Kenanom Bajrićem sploh ni kandidiral za dvoboja.

Težave ima tudi Jan Mlakar. Po zadnji reprezentančni akciji je za Amiens v drugi francoski ligi odigral le 13 minut, izpustil pa zadnji dve tekmi, v Grčiji pa je brez redne tekmovalne forme ostal Benjamin Verbič.

V najboljši strelski formi je Vipotnik

Žan Vipotnik je v izjemni strelski formi na Otoku. Foto: Guliverimage V najboljši strelski formi med slovenskimi napadalci je Žan Vipotnik, ki mu gre odlično v drugi angleški ligi. Na zadnjih devetih tekmah se je kar na sedmih vpisal med strelce. Izstopal je tudi v angleškem ligaškem pokalu, v drugi ligi (tekmovanje Championship) pa si trenutno s štirimi goli deli četrto mesto na lestvici najboljših strelcev. Ob odsotnosti načetega Šporarja sta konkurenco v napadu okrepila še povratnik Blaž Kramer, ki je v Savdski Arabiji pred tedni dočakal strelski prvenec, in pa Nejc Gradišar, ki pa ima določene zdravstvene težave, zaradi katerih je izpustil zadnjo tekmo Al Ahlyja.

"Poljaki" Petar Stojanović (Legia), Erik Janža (Cracovia) in Tamar Svetlin (Korona) igrajo redno. Stojanović je pred kratkim dočakal strelski prvenec na Poljskem, Janža je nazadnje na derbiju remiziral z Elsnerjevo Cracovio (1:1), po poškodbi pa se vrača njegov soigralec Luka Zahović, ki je zadel v pokalu, na zadnji tekmi v prvenstvu pa grel klop.

Kar zadeva osrednji branilski par, Bijol še čaka na prvi nastop v angleškem prvenstvu, Vanja Drkušić pa z Zenitom v Rusiji dosega odlične rezultate, a ni zasidran v prvi enajsterici. Je pa v njej igral v pokalu v torek proti Rubinu, ko je Zenit zmagal v gosteh. Čez lužo David Brekalo redno nastopa v ligi MLS za Orlando City.

Vanja Drkušić je na zadnji pokalni tekmi v Rusiji odigral vso tekmo za Zenit, v ruskem prvenstvu pa prihaja v igro bolj ali manj s klopi. Foto: Reuters

Adam Gnezda Čerin nastopa dokaj redno za Panathinaikos, čeprav pogreša večjo minutažo. V redni tekmovalni formi je tudi zvezni igralec Crvene zvezde Timi Max Elšnik. Na zadnji kaotični tekmi je premagal Radnički iz Kragujevca (2:1), pri katerem je v polno zadel njegov rojak Ester Sokler. Kar zadeva zvezdne igralce, mladi Svit Sešlar igra redno v Turčiji, a njegov Eyüpspor ne osvaja veliko točk. Vsi omenjeni zvezni igralci so se znašli na seznamu.

Primarni cilj Mihe Zajca je zagrebški Dinamo

Miha Zajc se je izkazal v dresu Dinama proti "svojemu" Fenerbahčeju (3:1) in splitskemu Hajduku (2:0), kjer je vpisal asistenco. Foto: Reuters Se je pa v zadnjem času od tistih slovenskih nogometašev, ki niso bili na zadnjih Kekovih seznamih, zelo pohvalno govorilo o Mihi Zajcu. Ima bogate izkušnje, za reprezentanco je odigral veliko tekem, zadnjo leta 2023, pri 31 letih pa odlično nastopa za zagrebški Dinamo. Da bi se lahko vrnil v reprezentanco, so selektorju Keku, ki ga poznajo zelo dobro, namigovali celo hrvaški novinarji.

Selektor Kek je stopil v stik z Zajcem. "Poklical sem ga, pogovarjala sva se na primerni ravni o reprezentnci, kjer mi je dal vedeti, kako je njegov primarni cilj Dinamo. To mi je omenil, to tudi razumem. V reprezentnci se ne igra za Keka ali proti Keku, ampak za Slovenijo. To je bil pogovor na konkretni ravni. Vesel sem, da se je vrnil. Upam, da bo v Dinamu prišel do tistega, kar mu želim. Kar mu želi tudi slovenski nogomet. Za zdaj gre v dobro smer, za vse ostalo pa morate vprašati njega," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju pojasnil selektor.

Miha Zajc je nazadnje oblekel državni dres leta 2023 na gostovanju na Danskem. Foto: Aleš Fevžer

V bližini Slovenije se je odprlo Aljoši Matku. Nekdanji krilni napadalec Celja je zablestel na zadnji tekmi madžarskega prvenstva proti Nyiregyhazi in dosegel dva zadetka. Prvič, odkar nastopa na Madžarskem, je za Ujpest zadel dvakrat na tekmi, skupno pa je s petimi goli drugi najboljši strelec prvenstva, a se ni pojavil na aktualnem seznamu.