Slovenska nogometna reprezentanca je v drugem krogu kvalifikacij za SP 2026 z 0:3 izgubila pri neporaženi Švici. Kapetan Jan Oblak je bil v prvi izjavi pošten: "Bili smo slabi. Od začetka do konca ni bila prava energija." To je bila prava zaušnica, pa je dejal selektor Matjaž Kek: "Tole je res zaskrbljujoče, kar smo pokazali."

Razočarani Benjamin Šeško. Foto: Reuters "Bili smo slabi. Od začetka do konca ni bila prava energija. Dva gola smo dobili pri prekinitvah, kjer bi morali biti najbolj močni," je bil v prvi izjavi v prenosu na Šport TV pošten kapetan in vratar slovenske reprezentance Jan Oblak. "Mogoče je bila določena utrujenost. Nismo bili pravi, Švica je bila dosti boljša od nas. Z energijo, ki smo jo imeli, je bilo praktično nemogoče obrniti tekmo v drugem polčasu." Dodal je, da je treba dati glavo gor, da je potrebno biti na preostalih štirih kvalifikacijskih tekmah boljši.

Matjaž Kek: Tole je res zaskrbljujoče

Matjaž Kek Foto: Reuters "Najprej je treba čestitati Švicarjem, ki so nam odčitali pravo lekcijo, predvsem v prvem polčasu. Pokazali so, kako se na enostaven, a učinkovit način da igrati nogomet. Če smo pred tremi dnevi pokazali o pozitiven karakter, pa smo danes videli drugačen obraz. Deklasirali so nas. To je dobro opozorilo," je bil prav tako brutalno v pogovoru za Šport TV odkrit selektor Kek. "Ko dobiš dva gola iz standardne situacije iz petih metrov, je težko. Tole je res zaskrbljujoče, kar smo pokazali. A čez mesec dni je že nova tekma. V Prištini se bodo delile karte, če še želimo razmišljati o svetovnem prvenstvu." Zaslužili smo si zaušnico, je še dodal.

"Dolgo dolgo nismo videli slabši prvi polčas Slovenije"

Sašo Udovič Foto: Aleš Fevžer "Dolgo dolgo nismo videli slabši prvi polčas Slovenije. Nadigrani smo v vseh elementih igre," je po prvem polčasu, ki so ga izgubili z 0:3, v studiu na Šport TV dejal dolgoletni reprezentant Sašo Udović, ki je pogrešal borbenost s petkove tekme proti Švedski. "Občutek je bil, kot da so mislili, da se bo samo od sebe nekaj zgodilo. Švicarji zasluženo vodijo s 3:0 in lahko bi še za več." Dva gola so dobili iz kot. "To je stvar koncentracije. Tukaj smo padli na celi črti," je dodal Udović. "Videti smo, kot da nas mentalno ni na tekmi."

"Smo razočarani, a še vedno so to naši fantje, fantje, ki so navduševali. Vsak ima pravico za slab dan, za določene napake. Motila je samo anemičnost. A očitno je bilo podobno s Švedi. Dejstvo je, da je skupina še vedno izenačena," pa je Udović sklenil po tekmi. Izgubila je tudi Švedska, z 0:2 proti Kosovu. Oktobra zdaj slovensko izbrani vrsto čaka gostovanje na Kosovu in domača tekma s Švici, novembra pa bodo doma igrali z reprezentanco Kosova in v gosteh s Švedsko.