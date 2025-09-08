Švica nadigrala Slovenijo že v prvem polčasu, Kosovo šokiralo Švedsko

Slovenija je po petkovem domačem remiju s Švedsko (2:2) na drugi tekmi kvalifikacij za SP 2026 gostovala v Baslu pri vodilni Švici, ki je v prvem nastopu nadigrala Kosovo (4:0). In je zdaj še izbrano vrsto Matjaža Keka, saj je že ob polčasu vodila s 3:0. To je bil tudi končni izid. V drugi tekmi skupine B pa je Kosovo presenetilo Švedsko (2:0). Tako ima po dveh krogih Švica šest točk, Kosovo tri, Švedska in Slovenija pa po eno.

Kvalifikacije za SP 2026, 2. in 6. krog:

Ponedeljek, 8. september:

V Baslu brez Mlakarja, Vipotnik od prve minute

Matjaž Kek Foto: Reuters Izbranci Matjaža Keka so ostali brez prve zmage v kvalifikacijah za SP 2026. Zaradi poškodbe je iz kadra, ki se je v petek zoperstavil Švedom (2:2), izpadel Jan Mlakar. Selektor je napovedal nekaj sprememb v ekipi. Od prve minute je tako začel Žan Vipotnik, ki se je v petek izkazal kot zlati adut, saj je vstopil v igro s klopi in v 90. minuti po podaji Benjamina Šeška zadel za 2:2. Mladi Štajerec je v izjemni formi, tako za klub kot izbrano vrsto je zadel na zadnjih štirih tekmah. Na klopi je tako začel Andraž Šporar.

V prvem polčasu trije goli Švice

Matjaž Kek Foto: Reuters Prvo lepo priložnost na tekmi so imeli domači, kot je v 17. minuti s pretkanim strelom z roba kazenskega prostora poskušal Silvan Windmer, a je Jan Oblak žogo odbil prek svojega gola. So pa Švicarji dobro minuto pozneje vendarle povedli. Po podaji iz kota je svoj tretji reprezentančni gol zabil Nico Elvedi. Kmalu zatem je moral Kek menjati, Sandi Lovrić je zaradi poškodbe odšel v slačilnico, na zelenico pa prišel Dejan Petrović. Težke minute za Slovenijo so se nadaljevale, ko je le malo mimo Oblakovih vrat letela žoga po strelu Dana Ndoya. Razigranim in napadalno ustvarjalnim Švicarjem Slovenci v prvem polčasu niso mogli konkurirati. Oblak je nekajkrat lepo posredoval, denimo v 32. minuti, ko je močno streljal Fabian Rieder. So pa minuto pozneje domači še enkrat zadeli po podaji iz kota. Tokrat je bil z glavo natančen Breel Embolo. To je bil njegov že 21. reprezentančni zadetek.

V 38. minuti je bilo na semaforju že 3:0. Po lepi timski akciji je iz neposredne bližine zadel Ndoye. Žan Karničnik je zamudil v obrambi, Oblak pa je bil nemočen. Prvo in edino priložnost prvega polčasa je imela Slovenija v 44. minuti, ko je žogo v zraku zaustavil Šeško, jo spustil do Vipotnika, ki pa je streljal visoko prek vrat. Ostalo je pri izidu polčasa 3:0. Domači so imeli žogo v svoji posesti kar 65 odstotkov igralnega časa.

Breel Embolo je zadel za povišanja na 2:0. Foto: Guliverimage

Benjamin Šeško je v 64. minuti sprožil prvi slovenski gol znotraj okvira vrat. Foto: Reuters Pred le nekaj več kot 11.000 navijači v Baslu so domači v drugem polčasu umirili ritem tekme. Dve priložnosti je imel Embolo, a nič nevarnejšega za Oblaka. Slovenci pa so vendarle pokazali nekaj več kot v prvem in v 64. minuti tudi prišli do prvega strela znotraj okvira vrat. Močno je streljal Šeško, a je bil na pravem mestu Gregor Kobel. Nekaj več energije so v igro vnesli rezervisti, še posebej Danijel Šturm in Svit Sešlar.

Na drugem srečanju skupine B sta v Prištini igrali Kosovo in Švedska. Švedski selektor Jon-Dahl Tomasson je bil pred začetkom poln hvale na račun Kosova, čeprav je v petek doživel polom v Baslu (0:4). In očitno so bile pohvale upravičene. Sredi prvega polčasa so povedli z 2:0. Zadel sta Elvis Rexhbecaj in Vedat Muriqi. Prvič, odkar je podpisal za Liverpool in postal rekorder premier lige, je za Švedsko zaigral Alexander Isak. Začel je na klopi in vstopil v 72. minuti. A rezultata ni mogel spremeniti. Kosovarji so z zmago 2:0 osvojili prve tri točke. Kot da je petkova tekma v Stožicah terjala davek utrujenosti tako pri Slovencih kot Švedih.

Visoka zmaga Hrvaške, golijade na tekmi Italije

Foto: Reuters Na nevtralnem prizorišču na Madžarskem sta se za točke merila Izrael in Italija. Azzurri so na prvi tekmi pod vodstvom novega selektorja Gennara Gattusa nadigrali Estonijo (5:0). Štirikratni svetovni prvaki so dvakrat zapored preskočili svetovno prvenstvo (2018 in 2022), v kvalifikacijski skupini pa so se po porazu proti Norveški znašli v težavah, zato si niso smeli privoščiti spodrsljaja v Debrecenu. Pa so si ga skoraj! Zmagali so s 5:4, potem ko je peti zadetek v 91. minuti zabil Sandro Tonali. Dva gola so si Italijani zabili kar sami. Glavni sodnik srečanja je bil Slavko Vinčić.

Poleg Italije je bila na delu še ena slovenska soseda, Hrvaška je nadaljevala zmagoviti niz. V Zagreb je gostila Črno goro, ki jo vodi nekdanji as hrvaškega in svetovnega nogometa Robert Prosinečki in zmagala s 4:0.

Kvalifikacije za SP 2026, 2. in 6. krog:

Ponedeljek, 8. september:

Lestvice: