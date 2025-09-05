Lovrić v 35. sekundi drugega polčasa in Vipotnik v 90. minuti za veliko točko Slovenije

Slovenska nogometna reprezentanca je kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026 začela z domačim remijem proti Švedski, ki je dvakrat vodila. V 35. sekundi drugega polčasa je na 1:1 izenačil Sando Lovrić, v 90. minuti tekme pa je žogo mojstrsko priboril in podal Benjamin Šeško, za končni izid 2:2 pa je zadel Žan Vipotnik. V drugi tekmi skupine B je Švica s 4:0 premagala Kosovo. Najvišjo zmago večera je dosegla Italija, s 5:0 proti Estoniji.

Kvalifikacije za SP 2026, 1. in 5. krog:

Petek, 5. september:

Slovenska reprezentanca se je zelo pogumno in odločno podala v dvoboj s Švedsko. Foto: Aleš Fevžer Slovenija se lahko pohvali z nastopom na štirih velikih tekmovanjih. Z najboljšimi se je družila na dveh svetovnih prvenstvih (2002 in 2010) ter dveh evropskih prvenstvih (2000 in 2024). Zdaj si četa Matjaža Keka prizadeva, da bi se prihodnje leto udeležila spektakla na drugi strani velike luže, ki bo potekal v ZDA, Kanadi in Mehiki. Če bo v kvalifikacijski skupini B, kjer jo čakajo tekme proti Švedski, Švici in Kosovu, osvojila prvo mesto, si bo priigrala neposredno vozovnico, če pa bo druga, jo čakajo še dodatne kvalifikacije. Na prejšnjih štirih tekmah s Švedsko je Slovenija dosegla dva remija in dva poraza (tri gostovanja). Na edini domači tekmi je potegnila krajši konec, saj so Švedi leta 2022 v ligi narodov v Stožicah zmagali z 2:0.

Kek s Šeškom in Šporarjem, Švedi z Gyökeresom in Elango

Preverjena prva enajsterica selektorja Matjaža Keka. Foto: Reuters Selektor Kek je začel s preverjeno prvo enajsterico, v konici napada z napadalcema, ki sta poleti menjala sredino, Benjaminom Šeškom (Manchester United) in Andražem Šporarjem (Slovan Braislava). V napadu Švedske sta bika od prve minute novi član Arsenala Viktor Gyökeres in Anthony Elanga iz Newcastle Uniteda, medtem ko je bil novi nogometaš Liverpoola Alexander Isak med rezervisti. Slovenija je bila blizu zadetku že ob koncu četrte minute, ko je Šeško izvrstno podal na drugo stran kazenskega prostora, kjer je bil povsem sam Petar Stojanović, a žoge ni dobro zadel. Le dobro minuto pozneje pa je z 20 metrov močno streljal Šporar. Prek gola.

Elanga z golom kronal silovit pritisk Švedske

Anthony Elanga je zaslalomiral mimo Vanje Drkušića in Žana Karničnika iz zadel za vodstvo Švedske z 1:0. Foto: Reuters Švedska je imela na začetku tekme sicer več žogo, a ni zares ogrozila Jana Oblaka. Vsaj do 18. minute, ko pa je Šved kamerunskih korenin Elanga zaslalomiral v kazenskem prostoru Slovenije Vanje Drkušića in Žana Karničnika in neubranljivo streljal iz neposredne bližini. Silovit pritisk gostov se je nadaljeval do 40. minute, a brez nevarnih strelov, nakar je bila blizu izenačenju domača enajsterica. S 25 metrov je močno streljal Stojanović, a je žogo v kot odbil vratar Robin Olsen. Izid prvega polčasa je bil 0:1.

Veselje švedskim nogometašev in več kot tisoč navijačev, ki so v Ljubljano prišli s severa Evrope. Foto: Aleš Fevžer

Lovrić in Vipotnik dvakrat za izenačenje

Veselje ob izenačenju na 2:2. Foto: Aleš Fevžer Slovenija je bolje začela tudi drugi polčas. Kaj bolje, z zadetkom! Sandi Lovrić si je priigral prostor za strel na oddaljenosti 25 metrov. Očitno je s potezo presenetil švedskega vratarja in zadel za izenačenje na 1:1. To je bil peti gol člana Udineseja za slovensko reprezentanco. Gol je dal Slovencev dodatno samozavest. Deset minut pozneje so Karničnik, Šporar in Šeško krenili v protinapad, a je dober strel napadalca Slovana Olsen zaustavil. Nato je imel lepo priložnost še Timi Max Elšnik, a z desnico žoge ni dobro zadel. Švedi v drugem polčasu niso pokazali veliko, nato pa v 73. minuti tako rekoč iz nič prišli do novega vodstva. Po napaki slovenske obrambe je zadel Yasin Ayari.

A tekme še ni bilo konec. V 90. minuti si je na robu kazenskega prostora Šeško po visokem sprejemu priboril žogo - uporabil je vse svoje mišice - in jo z glavo podal naprej do rezervista Žana Vipotnika, ki je streljal iz prve in zadel za izenačenje na 2:2. To je bil tudi končni izid in prigarana točka za izbrance Matjaža Keka.

Kako se je boril Benjamin Šeško, da je dobil žogo in jo podal za zadetek za izenačenje. Foto: Aleš Fevžer

Na drugi tekmi v slovenski skupini B je v Baslu Švica visoko s 4:0 (4:0) premagala Kosovo. Švicarji so premoč v prvem delu kronali s hitrima zadetkoma v razmaku nekaj minut, ko sta v 22. in 25. v polno zadela Manuel Akanji in Breel Embolo. Pred koncem prvega dela so domači udarili še dvakrat, spet v nekaj minutah, najprej je v 39. zadel Silvan Widmer, v 45. pa je svoj drugi gol na tekmi dosegel Embolo.

V ponedeljek bosta na vrsti še drugi tekmi v septembrskem terminu. Kosovo bo gostilo Švedsko, Slovenija pa bo gostovala v Švici.

Gattuso fantastično debitiral v vlogi selektorja

Gennaro Gattuso Foto: Reuters Na svetovnem prvenstvu že dolgo ni bilo Italije. Najprej je izpustila SP 2018 v Rusiji, nato pa še štiri leta pozneje v Katarju. To je bil velik udarec za azzurre, ki jim tudi v tem ciklusu sprva ni šlo najbolje, saj so visoko izgubili z Norvežani. Zato so se odločili za menjavo selektorja. Na vroči stolček je sedel Gennaro Gattuso. Še pred nekaj meseci je vodil splitski Hajduk in ga popeljal do tretjega mesta, zdaj pa vodi reprezentanco, s katero je leta 2006 postal svetovni prvak. In začetek je bil več kot odličen, saj so Estonijo premagali s 5:0.

Kvalifikacije za SP 2026, 1. in 5. krog:

Petek, 5. september:

Lestvice: