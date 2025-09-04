Zdaj gre zares, začenjajo tudi najboljši v Evropi

Za slovensko nogometno reprezentanco se bo zares začelo v petek, ko bo Kekova četa v kvalifikacije za SP 2026 vstopila z domačo tekmo proti Švedski, nekatere evropske velesile pa bodo led v novem ciklusu prebile že danes. Evropski prvak Španija bo gostoval v Bolgariji, Nemčija pa na Slovaškem. Belgija se bo predstavila v Liechtensteinu, Nizozemska pa bo v poslastici večera pričakala Poljsko. Pester dan se bo začel na drugem delu sveta, saj bo Kazahstan gostil Wales že ob 16. uri po slovenskem času.

Kvalifikacije za SP 2026, 1. in 5. krog:

Četrtek, 4. september:

Kvalifikacije za SP 2026 so se v Evropi začele že spomladi, a je v njih nastopila le dobra polovica udeležencev. Manjkalo je 24 udeležencev, med njimi tudi Slovenija, ki so jo spomladi čakale obveznosti v ligi narodov.

Od danes pa bo celotna evropska nogometna družina združena v kvalifikacijskem ciklusu, ki bo podal odgovore na vprašanje, katerih 16 reprezentanc si bo zagotovilo nastop na SP 2026. Za vstopnico za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki, se poteguje 54 članic Uefe. Manjka le suspendirana Rusija.

Začenja se v Kazahstanu, prvi gol Satpajeva?

Lahko Dastan Satpajev po klubu (Kairat) priredi presenečenje še v državnem dresu? Foto: Guliverimage Današnji spored se bo začel že ob 16. uri po slovenskem času v oddaljenem Kazahstanu, kjer se bodo v tej sezoni po zaslugi krvnika Olimpije Kairata igrale tudi tekme lige prvakov. Himna lige prvakov bo odmevala v Almatiju, reprezentanca Kazahstana pa nastopa v Astani, kjer jo danes čaka srečanje z Walesom. Pri gostiteljih bo skušal v četrtem nastopu prvi zadetek za izbrano vrsto doseči 17-letni dragulj Kairata Dastan Satpajev, ki se bo prihodnje leto preselil k Chelseaju. Valižani so pod vodstvom Craiga Bellamyja zelo dobri, strelsko pa je navdihnjen zlasti Harry Wilson (Fulham), saj je zadel že šestkrat.

Wales lahko z zmago skoči na vrh lestvice skupine J, ki ga presenetljivo zaseda Severna Makedonija, največji favorit za prvo mesto pa je Belgija. Zvečer bo gostovala na stadionu RheinPark v Vaduzu (Liechtenstein), izbranci Rudija Garcie pa pričakujejo tri točke. Med vratnici rdečih vragov se je vrnil Thibaut Courtois, odsotnost poškodovanega prvega napadalca Romela Lukakuja bo skušal nadomestiti novopečeni član Juventusa Lois Openda, v zvezni vrsti pa se bo prvič, odkar se je iz Manchestra preselil v Neapelj, predstavil Kevin de Bruyne.

Kevin de Bruyne bo prvič zaigral za Belgijo, odkar v Italiji brani barve Napolija. Foto: Reuters

De Bruyne je bil junak zadnje kvalifikacijske zmage, ko so Belgijci po hudem boju premagali Wales s 4:3, zmagoviti zadetek pa je dosegel prav nekdanji as Cityja v 88. minuti.

Španci favoriti v Sofiji, Nemci pa na Slovaškem

Lamine Yamal bi lahko od prve minute združil moči z Nicom Williamsom. Foto: Reuters Danes bo prvič v kvalifikacijah za SP 2026 nastopila Španija. Aktualni evropski prvak bo gostoval v Sofiji z zvezdniško zasedbo na čelu z biserom Barcelone Laminom Yamalom. Španski selektor Luis de la Fuente lahko po daljšem času računa tudi na pomoč zadnjega zveznega igralca Rodrija (Manchester City) in desnega bočnega branilca Danija Carvajala (Real Madrid), ki ju opisuje kot najboljša igralca na svetu na njunih igralnih položajih. Yamal bi lahko v napadu od prve minute združil moči z Nicom Williamsom in Alvarom Morato, tako da bolgarsko obrambo čaka veliko dela.

V Bratislavi, kjer je Kekova četa spomladi prekrižala načrte Slovaški in si izbojevala dragoceni remi (0:0), ki ji je pomagal na poti do obstanka v druščini B lige narodov, se bo danes mudila Nemčija. Pri elfu bo zaradi zdravstvenih težav manjkala kopica zvezdnikov (Jamal Musiala, Kai Havertz, Marc-Andre ter Stegen, Nico Schlotterbeck, Niklas Sule, Benjamin Henrichs …), a ima selektor Julian Nagelsmann še vedno na voljo kopico izjemnih igralcev, s katerimi želi danes upravičiti vlogo favorita.

Nick Woltemade je na letošnjem Euru do 21 let na petih tekmah dosegel kar šest zadetkov. Trikrat je zadel v polno proti Sloveniji. Foto: Reuters

V napadu bi lahko zaigral novopečeni as Newcastla Nick Woltemade, v zvezni vrsti kraljuje Florian Wirtz (Liverpool), v obrambno vrsto pa se vrača izkušeni Antonio Rüdiger (Real Madrid). Krstni nastop za štirikratne svetovne prvake bi lahko vpisala Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) in Paul Nebel (Mainz).

Nemci so brez zmage že tri tekme zapored. Remizirali so z Italijo, na zaključnem turnirju lige narodov pa izgubili proti Portugalski in Franciji. Tudi Slovaki so v črnem nizu. Nanizali so tri poraze, enega izmed njih, ki jih je še posebej bolel, so doživeli v Ljubljani (0:1), junija pa izgubili še prijateljski tekmi z Grčijo in Izraelom.

Depay podira mejnike, Lewandowski spet kapetan

Memphis Depay je na zadnji tekmi Nizozemske dvakrat zatresel mrežo Malte. Foto: Reuters Poslastica večera bo v Rotterdamu, kjer se bosta v skupini G udarili Nizozemska in Poljska. Memphis Depay ima priložnost, da se vpiše v zgodovino. Za zdaj si deli rekord najboljšega strelca pri tulipanih, saj je dosegel že 50 zadetkov. Toliko jih je v državnem dresu zbral tudi nekdanji zvezdnik Robin van Persie. Tako ima 31-letni napadalec, ki nastopa za brazilski Corinthians, priložnost, da zvečer postavi nov mejnik.

Na zadnji tekmi, ko so Nizozemci pomendrali Malto kar z 8:0, je Depay zadel v polno dvakrat. Pri Poljakih bo po preobratu in prihodu novega selektorja Jana Urbana znova nosil kapetanski trak Robert Lewandowski. Pred dnevi je v Katovicah skupaj z Lukasom Podolskim spremljal košarkarski spektakel, na katerem nastopa tudi Slovenija, zdaj pa bo skušal Poljski pomagati do pozitivnega rezultata na stadionu Feyenoorda.

Slovenija bo v kvalifikacije za SP 2026 vstopila v petek v Ljubljani proti Švedski. Foto: Aleš Fevžer

Slovenija bo uvodno kvalifikacijsko tekmo za SP 2026 odigrala v petek v polnih Stožicah proti Švedski, v ponedeljek pa jo čaka še gostovanje pri prvem favoritu skupine na papirju, Švici. V skupini B nastopa tudi Kosovo.

Kvalifikacije za SP 2026, 1. in 5. krog:

Četrtek, 4. september:

Lestvice: