Slovenska nogometna reprezentanca bo v petek ob 20.45 v Stožicah proti Švedski začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026. Čeprav je v kadru selekcije Matjaža Keka kar nekaj zvezdniškega sija predvsem po zaslugi Jana Oblaka in Benjamina Šeška, pa petkov tekmec premore bržčas še več bleska posebej v napadu.

Švedski napadalci so bili iskana roba to poletje, kar trije so med 20 največjimi prestopi to poletje, svojim nekdanjim klubom so prinesli več kot 270 milijonov evrov. Posebej odmeven je bil prestop Alexandra Isaka iz Newcastla v Liverpool, s čimer je podrl rekord, kar zadeva prestope v angleški ligi. Rdeči so zanj plačali kar 144 milijonov evrov, s čimer je 24-letnik rekorder poletnega prestopnega roka.

Za zajetno vsoto je prestopil tudi Viktor Gyökeres iz lizbonskega Sportinga v Arsenal, Londončani so zanj odšteli 65,8 milijona evrov po podatkih Transfermarkta. Prav tako pa je v Angliji velik prestop opravil še en napadalno usmerjeni švedski igralec, 23-letni krilni nogometaš Anthony Elanga, ki je iz Nottingham Foresta v Newcastle prišel za 61,4 milijona evrov.

Čeprav ni nujno, da bodo vsi omenjeni nared za vseh 90 minut proti Sloveniji, pa je jasno, da slovensko obrambo čaka precej dela. "Vsekakor bo to velik zalogaj za nas branilce in delo ekipo. Ampak želiš si igrati proti najboljšim. Švedska ima ogromno kakovosti, ampak imamo jo tudi mi. Bomo vedli, kako bo v petek," je ob začetku slovenskih priprav na Brdu pri Kranju dejal obrambni igralec Zenita St. Peterburga Vanja Drkušić.

Ta je poudaril še, da tudi to, da prvi branilec slovenske vrste Jaka Bijol po prestopu v Leeds še ni na "pravi delovni temperaturi", ne bo posebej vplivalo, saj se med sabo dobro poznajo. V vsakem primeru pa bo Švedska zahteven zalogaj, ob omenjenih ima tokrat v kadru še kar nekaj igralcev iz uglednih tujih klubov, tudi iz najmočnejših petih evropskih lig. Obenem pa je Švedska še višje na lestvici Mednarodne nogometne zveze, trenutno je na 29. mestu, Slovenija je 50., slednja pa Skandinavcev na medsebojnih tekmah še ni premagala.

Vanja Drkušić opozarja na izjemne švedske napadalce. Foto: www.alesfevzer.com

Tudi Švedi poudarjajo zahtevnost skupine

Slovenija se je s Švedsko nazadnje merila septembra 2022 in v gosteh igrala 1:1, nekaj mesecev pred tem pa je doma izgubila z 0:2. Pred tem je imela proti Švedom še po en neodločen izid in poraz. Tako kot v slovenskem taboru pa tudi na Švedskem opozarjajo na zahtevnost in izenačenost skupine, v kateri sta še Švica, naslednja tekmica Slovenije, in Kosovo, naslednji tekmec Švedov. Neposredno na SP vodi le prvo mesto, drugo pa v dodatne kvalifikacije.

"Če se bomo uvrstili na svetovno prvenstvo, je to dokaz, da ima ekipa značaj in kakovost. Lahko bi združila švedski narod. Nogomet lahko združuje in ima tudi velik pomen v družbi. To je velika stvar in veselimo se te priložnosti, s katero se soočamo," je za švedsko zvezo povedal selektor Jon Dahl Tomasson in dodal: "Ostajamo skromni, ne bomo pozabili, od kod prihajamo. Vendar delamo korake v pravo smer. Vse ekipe v skupini se lahko med sabo premagajo, mi pa začnemo z dvema težkima gostovanjema. Zelo zanimivo bo."