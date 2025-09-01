Zadnji dan poletnega prestopnega roka v največjih nogometnih državah je bil pester in dramatičen. Večmilijonski zneski so švigali na vse strani, pod največje prestope so se podpisovali zlasti bogati angleški klubi. Liverpool je pripeljal Alexandra Isaka (Newcastle) za 144 milijonov evrov, kar je četrti najvišji prestop vseh časov, prihod Marca Guehija (Crystal Palace) pa se mu je izjalovil. Srake je okrepil Yoane Wissa (Brentford), Benjamin Šeško je dobil novega soigralca med vratnicama Uniteda, na Etihad se je preselil Gianluigi Donnarumma, k Tottenhamu Randal Kolo Muani, Arsenal pa je predstavil Piera Hincapieja. Bayern je privabil Nicolasa Jacksona, slovenski reprezentant Andraž Šporar pa se je vrnil v Bratislavo k Slovanu. To pa še zdaleč ni vse ...

V večini evropskih držav, tudi petih najmočnejših (Anglija, Francija, Italija, Nemčija in Španija), lahko klubi sklepajo dogovore o prihodu/nakupu novih igralcev le še danes. V Sloveniji bodo lahko klubi dejavni še teden dni, vse do 8. septembra.

Liverpool porušil britanski rekord, nov kralj je Šved

Zadnji dan prestopnega roka v najmočnejših ligah na svetu je bil zanimiv do zadnje sekunde. Kopica velikanov je do zadnjega iskala možnosti, kako okrepiti kader ali pa zaslužiti s prodajo igralcev.

Omenjalo se je ogromno imen, največ oči pa je bilo uprtih na Anfield, kjer je angleški prvak Liverpool svoj napad okrepil z Alexandrom Isakom. Rdeči so novega rekorderja ponosno predstavili v poznih večernih urah.

We have completed the transfer of Alexander Isak from Newcastle United on a long-term contract 🙌🔴 — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025

Šved, ki je pred tedni izrazil željo, da bi nadaljeval kariero v Liverpoolu in se pred začetkom sezone sploh ni pripravljal s srakami, je tako vendarle zapustil Newcastle. Ponudba Liverpoola, ki je za Isaka ponudil kar 144 milijonov evrov, je bila za vodilne v Newcastlu zadovoljiva.

25-letni Šved, ki se bo v petek pomeril proti Sloveniji v kvalifikacijah za SP 2026, tako da bo že čez nekaj dni odpotoval na sončno stran Alp, je z Liverpoolom podpisal šestletno pogodbo. V državnem dresu je za Švedsko odigral 52 tekem in dosegel 16 zadetkov.

Rdeči so tako v tem poletnem prestopnem roku poskrbeli za tri najvišje prestope, po tragični nesreči pa ostali tudi brez pokojnega Dioga Jote.

Alexandra Isaka so tako ujeli ob vstopu na trenažno središče Liverpoola AXA. Foto: Reuters

To je tudi četrti najvišji prestop vseh časov. Višjega so imeli le Neymar (222 milijonov evrov, ki jih je PSG plačal Barceloni), Kylian Mbappe (180 milijonov evrov, ki jih je PSG plačal Monacu) in Ousmane Dembele (148 milijonov evrov, ki jih je Barcelona plačala Borussii Dortmund).

Nepričakovan zaplet pri Guehiju, ki je ostal v Londonu

Liverpool si zadnji dan prestopnega roka ni želel le Isaka, ampak tudi branilca Crystal Palaca Marca Guehija. Če bi dobili še kapetana londonske ekipe, ki je v prejšnji sezoni osvojila pokal FA, bi morda Joe Gomez zapustil Anfield in se preselil k Milanu. Tak scenarij je bil možen, saj je Guehi v popoldanskih urah prejel zeleno luč za opravljanje zdravstvenega pregleda v Liverpoolu. Rdeči bi morali za Guehija plačati okrog 40 milijonov evrov.

Branilec Marc Guehi, ki se je pred 25 leti rodil v Slonokoščeni obali, je angleški reprezentant in kapetan Crystal Palaca. Foto: Reuters

Vse se je nagibalo v smer, da bo Crystal Palace prodal Guehija Liverpoolu. Iskali so primerno zamenjavo za kapetana in jo našli v Brazilcu Igorju (Brighton). Načrt londonskega kluba pa se je izjalovil, saj niso mogli pripeljati Igorja. Slednji je namreč izbral ponudbo West Hama. Ker je zmanjkalo časa za iskanje novih rešitev, so z žalostjo spremljali razplet dogajanja v Liverpoolu, kjer je Guehi že opravil zdravstveni pregled kot bodoča okrepitev rdečih.

Crystal Palace bi tako potegnil krajšo, saj je ostal brez primerne zamenjave za kapetana Guehija v obrambni vrsti, zato mu preostalo nič drugega, kot ga je v zadnjem možnem trenutku preprečil že dogovorjen prestop Guehija k angleškim prvakom. Tako ostaja v Londonu, Liverpool pa je lahko vesel, da ni prodal Gomeza, ki se je v nedeljo izkazal na derbiju proti Arsenalu.

Največjih 10 letošnjih poletnih nogometnih prestopov

Nogometaš Prejšnji klub Novi klub Odškodnina Alexander Isak (Šve) Newcastle (Ang) Liverpool (Ang) 144 Florian Wirtz (Nem) Bayer Leverkusen (Nem) Liverpool (Ang) 125 Hugo Ekitike (Fra) Eintracht Frankfurt (Nem) Liverpool (Ang) 95 Nick Woltemade (Nem) Stuttgart (Nem) Newcastle (Ang) 85 Benjamin Šeško (Slo) RB Leipzig (Nem) Manchester United (Ang) 76,5 Victor Osimhen (Nig) Napoli (Ita) Galatasaray (Tur) 75 Bryan Mbeumo (Kam) Brentford (Ang) Manchester United (Ang) 75 Matheus Cunha (Bra) Wolverhampton (Ang) Manchester United (Ang) 74,2 Martin Zubimendi (Špa) Real Sociedad (Špa) Arsenal (Ang) 70 Luis Diaz (Kol) Liverpool (Ang) Bayern München (Nem) 70

Leipzig pripeljal naslednika Šeška

Rdeči biki so pripeljali mladega napadalca, ki bo skušal nadoknaditi vrzel po odhodu udarnega dvojca Šeško – Openda. Prišel je 20-letni Danec Conrad Harder, ki je zapustil Sporting iz Lizbone, rdeči biki pa so portugalskim prvakom plačali 24 milijonov evrov.

Skandinavec je sklenil pogodbo z Leizpigom do leta 2030. V prejšnji sezoni je s Sportingom osvojil dvojno krono na Portugalskem, v vseh tekmovanjih pa dosegel 11 zadetkov in 7 asistenc.

Embolo, Lukebakio in Laporte odšli drugam

Zadnji dan prestopnega roka sta zamenjala klub še dva igralca. Švicarski napadalec Breel Embolo, ki je za reprezentanco na 77 tekmah dosegel 18 zadetkov in bi lahko prihodnji ponedeljek zaigral v Baslu proti Kekovi četi, zapušča Monaco. Za 13 milijonov evrov ga je pripeljal Rennes.

AS Monaco announces the transfer of Breel Embolo to Stade Rennais.



Arriving in 2022 from Borussia Mönchengladbach, the 28-year-old Swiss striker played 89 matches with the diagonal jersey, scoring 22 goals and providing 13 assists.



AS Monaco thanks Breel for his commitment in… pic.twitter.com/wTjxhIIYmB — AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) September 1, 2025

Belgijski reprezentant Dodi Lukebakio zapušča Sevillo in se seli še nekoliko bolj zahodno. 27-letni zvezni igralec je postal nov član Benfice, velikan iz Lizbone pa je zanj Andaluzijcem plačal 20 milijonov evrov.

Španski branilec Aymeric Laporte bo zapustil Al-Nassr, pri katerem si je delil slačilnico tudi s Cristianom Ronaldom in služil ogromne denarje. Savdsko Arabijo bo zamenjal za Baskijo, saj se vrača k Athletic Bilbau. 31-letni španski reprezentant bo sklenil pogodbo z rdeče-belimi za tri leta.

Grk Ioannidis stopa v čevlje Gyökeresa

Portugalski prvak Sporting Lizbona, ki je to poletje izgubil najboljšega strelca Viktorja Gyökeresa, je segel globoko v žep in za 22 milijonov evrov iz Panathinaikosa pripeljal 25-letnega Grka Fotisa Ioannidisa.

Fotis Ioannidis assina até 𝟐𝟎𝟑𝟎 🇬🇷 pic.twitter.com/Prkxb5voEB — Sporting CP (@SportingCP) September 1, 2025

Dolgoletni soigralec Adama Gnezde Čerina se tako seli v Lizbono, njegova odkupna klavzula pa znaša 100 milijonov evrov. Grški napadalec je sklenil pogodbo s Sportingom do leta 2030.

Official: Wolves have announced the signing of Tolu Arokodare on a four year deal (+ an additional year) from Belgian club Genk.



🇳🇬 🐺 #WWFC | #Wolves pic.twitter.com/fhwazxbs02 — Talking Wolves (@TalkingWolves) September 1, 2025

V napadu se je okrepil tudi Wolverhampton, ki je za 26 milijonov evrov iz belgijskega Genka pripeljal visokega 24-letnega Nigerijca (197 cm) Toluja Arokodareja. Afričan je podpisal štiriletno pogodbo.

Nicolas Jackson vendarle odhaja k Bayernu

Ne le na Otoku, pestre stvari so se v ponedeljek dogajale tudi v Nemčiji. Prvak Bayern se je že nekaj časa resno zanimal za prihod Nicolasa Jacksona (Chelsea). 24-letni Senegalec se je konec prejšnjega tedna že napotil v München, a mu je nato londonski klub po poškodbi Liama Delapa, ki je oklestila konkurenco v napadu, prižgal rdečo luč. Posel je padel v vodo. Vsaj tako je bilo videti še v nedeljo, danes pa je bilo moč zaslediti drugačne informacije.

A warm United welcome to our new goalkeeper: Senne Lammens! 🧤🇧🇪 — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2025

Jacksonov posrednik Ali Barat je potrdil za nemški Sky, da sta Bayern in Chelsea znova stopila v stik, tako da znova potekajo pogajanja. "Nicolas je pripravljen za prestop k Bayernu. Borili se bomo do zadnjega, da bi to dosegli," je dejal. Tako je prišlo do preobrata. Bayern se je dogovoril z londonskim klubom in sklenil ogromen posel, vreden kar 81,5 milijonov evrov. Jackson prihaja v Nemčijo kot posojen nogometaš Chelseaja, po koncu sezone pa bo sledil obvezen odkup Bayerna. Nemški prvak bo za posojo plačal 16,5, nato pa za odkup še 65 milijonov evrov.

Facundo Buonanotte has joined the Blues on a season-long loan from Brighton and Hove Albion. 🔵 pic.twitter.com/OjGi7uJd4b — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2025

Modri so se okrepili z mladim ofenzivno nastrojenim zveznim igralcem iz Argentine Facundom Buonanottejem, ki se bo do konca sezone dokazoval na Stamford Bridgu kot posojen nogometaš Brightona. S posoje pri Sunderlandu se je vrnil tudi 19-letni Marc Guiu.

Marc Guiu has been recalled from his loan spell at Sunderland. pic.twitter.com/Ldtcan7kAS — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2025

Švicar iz Manchestra v Milano

Ko je Manuel Akanji s Cityjem leta 2023 osvojil ligo prvakov, je v finalu ugnal prav milanski Inter. Foto: Reuters Anglijo zapušča Manuel Akanji. Izkušeni švicarski branilec, ki se bo prihodnji ponedeljek v Baslu v kvalifikacijah za SP 2026 pomeril proti Sloveniji, od leta 2022 brani barve Manchester Cityja. 30-letni Švicar nigerijskih korenin zdaj odhaja na posojo k milanskemu Interju.

Fabrizio Romano javlja, kako bo italijanski velikan za posojo plačal dva milijona evrov, hkrati pa bo poravnal še določen delež njegove plače. Če bo Akanji odigral najmanj polovico vseh tekem pri Interju, črno-modri pa bodo postali italijanski prvaki, bo moral Inter upoštevati pogoj obveznega odkupa, ki naj bi bil zapisan v pogodbi.

Najboljši strelec Eura 2025 zapustil Liverpool

V Liverpoolu vlada prevelika konkurenca, da bi mu lahko trener Arne Slot posvetil večjo minutažo. Tako se je 22-letni Harvey Elliott, veliki up angleškega nogometa in najboljši igralec ter strelec letošnjega Eura do 21 let na Slovaškem, kjer je z mladimi tremi leti postal tudi prvak, vse bolj nagibal k temu, da bi svojo srečo iskal drugje.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Harvey Elliott from Liverpool.



The 22-year-old joins the club on an initial season-long loan deal with an obligation to buy conditional on appearances. — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 1, 2025

Krilni napadalec je prestopil k Aston Villi. V Birmingham se seli na posojo z obveznim odkupom po koncu sezone, končen posel pa naj bi Aston Villo stal 40 milijonov evrov.

Odmeven posel Tottenhama, prišel je Kolo Muani

Randal Kolo Muani je spomladi nastopal v dresu Juventusa. Foto: Reuters Tottenham je zadnji dan prestopnega roka pripeljal odmevno okrepitev. Francoz Randal Kolo Muani, ki je v prejšnji sezoni trpel zaradi prevelike konkurenci pri PSG in nato v spomladanskem delu kot posojen igralec Parižanov zaigral za Juventus, bo nadaljeval kariero v Londonu.

Tottenham je sklenil dogovor s PSG, francoski napadalec bo nosil dres londonskega kluba kot posojen igralec Parižanov tudi v tej sezoni.

26-letni Kolo Muani je za galske peteline odigral 31 tekem in prispeval devet zadetkov, ljubiteljem nogometa pa se je vtisnil v spomin tudi po zapravljeni priložnosti v zadnji minuti podaljška finala SP 2022, ko bi lahko popeljal Francijo do zmage s 4:3 in naslova svetovnih prvakov, a je njegov strel z izjemnim posredovanjem ubranil argentinski vratar Martinez.

Šporar znova oblekel dres Slovana

Delodajalca je zamenjal tudi Andraž Šporar. Izkušeni slovenski reprezentant je v karieri zamenjal že veliko držav in klubov, najboljše predstave pa je ponudil v dresu Slovana iz Bratislave. Med letoma 2018 in 2020 je pustil tako dober vtis, da je ostal v srcih navijačev serijskega slovaškega kluba. Tam si je prislužil status strelskega kralja, zdaj pa bo znova oblekel dres Slovana.

Raz belasý, navždy belasý: Andraž Šporar späť na Tehelnom poli!



ŠK Slovan Bratislava sa s Andražom Šporarom dohodol na trojročnom kontrakte. https://t.co/irbhGByoRg pic.twitter.com/l177UMYbUz — ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) September 1, 2025

V nedeljo je na stadionu Tehelne Pole v Bratislavi v družbi prvega moža kluba Ivana Kmotrika mlajšega in športnega direktorja Roberta Vitteka že spremljal srečanje med Slovanom in Košicami (3:2). Navijači Slovana so ga opazili na častni loži in ga pred srečanjem pozdravili z ovacijami. Šporar je dres slovaškega kluba oblekel 78-krat in se podpisal pod kar 60 zadetkov in 17 asistenc, dvakrat pa je bil tudi najboljši strelec slovaškega prvenstva. V ponedeljek zvečer je Slovan prestop tudi potrdil. Podpisal je triletno pogodbo in se odpravil na reprezentančne priprave v Slovenijo.

Po Benjaminu Šešku bo očitno klubskega delodajalca to poletje zamenjal tudi Andraž Šporar. Foto: Aleš Fevžer

"Zelo sem vesel, da sem spet doma. Že ko sem bil v tujini, sem tekme Slovana spremljal na daljavo in užival v njegovih uspehih doma in v Evropi. Najbolj sem pogrešal stadion Tehelne pole in fantastične navijače. V Slovanu sem doživel najlepše trenutke svoje kariere, veliko odličnih tekem, nikoli ne bom pozabil prvega dvoboja na novem stadionu s Trnavo. Slovan mi je zelo všeč. Ne vem. Sploh si ne morem predstavljati, kako bo spet igrati na tem stadionu. Resnično se veselim vsega. Verjamem, da bom zdrav in da bomo spet uspešni," je dejal Šporar.

Ker je slovaški reprezentant David Strelec, v zadnjih letih prvi strelec Slovana, sklenil sodelovanje z Middlesbroughom, Slovaki pa bi lahko zaslužili 10 milijonov evrov, kar je nov klubski rekord, bo tako vrzel v napadu zapolnil prav nekdanji ljubljenec občinstva. Ljubljančan se je leta 2020 podpisal pod prejšnji rekord najboljšega slovaškega kluba, saj ga je Sporting kupil za šest milijonov evrov.

David Strelec se je preselil k Middlesbroughu, kjer je pred leti nastopal tudi Šporar:

Welcome to Boro, David Strelec 🤝 — Middlesbrough FC (@Boro) September 1, 2025

V sezono 2025/26 je vstopil v dresu turškega Alanyasporja, za zadnjo tekmo proti Bešiktašu pa ga ni bilo več na seznamu kandidatov. Zdaj bo nadaljeval kariero na Slovaškem, kjer se je pridružil nekdanjemu soigralcu še iz časov Interblocka in Olimpije Kenanu Bajriću, čaka pa ga tudi nastop v glavnem delu konferenčne lige.

Srake okrepile napad, prišel je Wissa

Newcastle je okrepil napad. Iz Brentforda je za 63,5 milijona evrov prišel reprezentant DR Kongo Yoane Wissa. Krilni napadalec je zapustil Brentford. Londonski klub je v tem poletnem prestopnem roku že izgubil Bryana Mbeuma, ki je okrepil Manchester United, zdaj pa je odšel še en afriški as.

Po Bryanu Mbeumu (levo) bo zapustil Brentford še Yoane Wissa (desno). Wissa je star 28 let. Rodil se je v Franciji, pred prihodom v Anglijo pa je nastopal za Lorient. Foto: Guliverimage

Preselil se je na St. James Park, kjer bodo v tej sezoni tudi tekme elitne lige prvakov, v napadu Newcastla pa bo sodeloval tudi z Nemcem Nickom Woltemadejem, ki bo skušal zapolnili vrzel po odhodu Alexandra Isaka k Liverpoolu.

We are delighted to confirm the signing of forward Yoane Wissa from Brentford for an undisclosed fee. 👊 pic.twitter.com/b4PegvTndf — Newcastle United (@NUFC) September 1, 2025

Razprodaja v Leipzigu, Juventus prepričal Belgijca

Juventus bo nadaljeval sezono s svežo močjo v napadu. Načrt, da bi sklenil dogovor s PSG glede Randala Kolo Muanija, se mu je izjalovil, tako da je italijanski velikan posegel po drugačni rešitvi. Sklenil je dogovor z donedavnim Šeškovim soigralcem pri Leipzigu Belgijcem Loisom Opendo. Ta bo sprva zaigral v serie A kot posojen nogometaš rdečih bikov, a je v pogodbo vključena tudi obveznost nakupa.

Lois Openda in Benjamin Šeško sta sestavljala udaren napadalni tandem Leipziga. Foto: Guliverimage

Skupen posel naj bi Juventus, ki ga vodi Hrvat Igor Tudor, stal okrog 50 milijonov evrov, Leipzig pa se je tako poslovil še od enega najboljših igralcev, ki so pri rdečih bikih izstopali v zadnjih sezonah. Po Šešku (Man Utd) in Xaviju Simonsu (Chelsea) je tako odšel še Openda.

Juventus je postal močnejši še zareprezentanta Kosova Edona Zhegrovo (Lille), staro damo pa je zapustil Argentinec Nico Gonzalez in se preselil h kopici rojakov, pa tudi Janu Oblaku, k Atleticu.

Jadon Sancho odšel k Aston Villi

Zdaj je star 25 let, še ne tako dolgo nazaj pa je bil označen za enega najboljših mladih angleških nogometašev, ki bi lahko spisali bogato prihodnost. Do leta 2021 je Jadon Sancho izstopal pri Borussii Dortmund, ko pa se je leta 2021 vrnil v domovino in sprejel ponudbo Manchester Uniteda, pa je njegova zvezda začela bledeti.

Izpadel je tudi iz angleške reprezentance, lani pa odigral sezono kot posojen rdeči vrag pri Chelseaju. V tej sezoni bo podobno, saj bo branil barve Aston Ville kot posojen igralec Uniteda, s katerim ga veže pogodba do konca sezone.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Victor Lindelöf. — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 1, 2025

V Birmingham se je preselil še en nekdanji rdeči vrag, to je Šved Victor Lindelöf. Nekdanji švedski kapetan ni na seznamu kandidatov za petkovo srečanje s Slovenijo.

Preobrat na Old Traffordu. Belgijec namesto Argentinca!

Novo okrepitev so dočakali tudi na Old Traffordu. Manchester United ni zadovoljen z obrambami Andreja Onane. Rdeči vragi niso skrivali želje, da bi v Manchester pripeljati Emiliana Martineza iz Aston Ville. Argentinec velja za enega najboljših, a tudi kontroverznih vratarjev.

Emiliano Martinez je bil izbran za najboljšega vratarja SP 2022 v Katarju, kjer je z Argentino osvojil naslov svetovnega prvaka. V zadnjih sezonah je navduševal na vratih Aston Ville. Foto: Reuters

Leta 2022 je tako prejel zlato rokavico na svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer je pomagal gavčem do naslova. Vseeno pa se to ni zgodilo. Argentinec ni sklenil dogovora z Unitedom. V gledališču sanj bo dobil priložnost nekdo drug. To je 23-letni Belgijec Senne Lammens (Royal Antwerp).

A warm United welcome to our new goalkeeper: Senne Lammens! 🧤🇧🇪 — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2025

Prestop naj bi veljal 21 milijonov evrov. Za Lammensa se je sicer zanimal tudi Galatasaray, turški velikan pa naj bi zdaj po poročanju angleških medijev skušal pripeljati Martineza.

Donnarumma k Cityju, Brazilec spodil Hrvata iz Fenerbahčeja

Manchester City, ki doživlja rezultatske neuspehe tudi v tej sezoni, je namesto dolgoletnega prvega vratarja Edersona posadil med vratnici Gianluigija Donnarummo. 26-letni Italijan je bogati angleški klub stal 30 milijonov evrov, na Etihadu pa se bo dokazoval pet sezon.

Gianluigi Donnarumma bo nadaljeval kariero na Otoku, kjer ga bo pri Manchester Cityju vodil Josep Guardiola. Foto: Reuters

32-letni Brazilec odhaja k Fenerbahčeju, City pa bo zanj iztržil 14 milijonov evrov. Zaradi prihoda Edersona v Turčijo bi lahko tako status prvega vratarja Fenerbahčeja izgubil Dominik Livaković. Hrvat bo zato zapustil Istanbul, zanj se zanima Girona.

Pravljično poletje za Slovenijo: od Šeška do Prašnikar

Lara Prašnikar se je iz Nemčije odpravila v ZDA. Foto: Ana Kovač To nogometno poletje je poskrbelo za številne mejnike slovenskega nogometa. Benjamin Šeško se je po dolgi in razburljivi sagi odločil za sklenitev sodelovanja z Manchester Unitedom, ki ga je kupil za 76,5 milijona evrov, skupen zaslužek Leipziga pa lahko z bonusi zraste na 85 milijonov. To je nov slovenski rekord, visoko na lestvici se je uvrstil tudi Jaka Bijol (18 milijonov), ki se je iz Udineseja preselil k Leeds Unitedu.

Padel je tudi (izenačen) najvišji prestop iz 1. SNL, saj je Olimpija ob prodaji Avstrijca Raula Florucza k belgijskemu Unionu zaslužila pet milijonov evrov, nenazadnje pa je mejnike premikala tudi 27-letna Lara Prašnikar.

Signed, sealed, delivered: she’s royal 👑



Welcome to the team, Lara Prašnikar! — Utah Royals FC (@UtahRoyalsFC) August 31, 2025

Slovenska nogometna reprezentantka se je že preselila v ZDA, kjer bo nadaljevala kariero za Utah Rapids, ameriški klub pa naj bi Frankfurtu plačal kar 550 tisoč evrov odškodnine, kar je največji znesek, kadarkoli plačan nemškemu ženskemu klubu.

Gonzalez k Oblaku, Mikautadze v Villarreal

Jan Oblak je pri Atleticu iz Madrida dobil novega soigralca. Madridčani so si do konca sezone od italijanskega Juventusa izposodili Argentinca Nicolasa Gonzaleza, so potrdili pri španskem klubu. Madridčani bodo lahko po koncu sezone 27-letnika tudi odkupili za 34 milijonov evrov. Gonzalez je za Argentino vpisal 41 nastopov in dosegel šest golov, obenem pa z njo osvojil dva naslova južnoameriškega prvaka.

First time in red and white 🤩 pic.twitter.com/keqnZqpi1l — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 1, 2025

Tekmec Atletica iz španske lige Villarreal pa je okrepil svoj napad, iz Lyona je za 36 milijonov evrov odkupil gruzijskega reprezentanta Georgesa Mikautadzeja. Pri Lyonu so pojasnili, da bodo z bonusi lahko dobili še pet milijonov evrov, obenem pa še deset odstotkov od naslednje prodaje 24-letnega igralca, ki je v minuli sezoni za Lyon v vseh tekmovanjih dosegel 17 zadetkov.

Unos lo llaman ilusión, nosotros preferimos llamarlo 𝗚𝗲𝗼𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗠𝗶𝗸𝗮𝘂𝘁𝗮𝗱𝘇𝗲, 𝗲𝗹 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝟵 𝗱𝗲𝗹 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿𝗿𝗲𝗮𝗹. pic.twitter.com/H20ZNgnOd1 — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 1, 2025

Arsenal pripeljal Ekvadorca

Zadnji dan prestopnega roka se je okrepil tudi Arsenal. Navijače topničarjev je po bolečem porazu na nedeljskem derbiju v Liverpoolu (0:1) v boljšo voljo spravil prihod 23-letnega branilca Piera Hincapieja. Reprezentant Ekvadorja je nastopal od leta 2021 za Bayer Levekusen.

The final piece of the puzzle 🧩



Piero Hincapie is a Gunner 🤝 pic.twitter.com/eqLasc4AVz — Arsenal (@Arsenal) September 1, 2025

Južnoameričan se je pridružil Londončanom, Poljak Jakub Kiwior pa se preselil k Portu, kjer bo do konca sezone igral kot posojen igralec topničarjev, nato pa ga bo moral portugalski velikan odkupiti za 28 milijonov evrov.

Albert Sambi Lokonga in Fabio Vieira sta odšla kot posojena igralca topničarjev k nemškemu povratniku v bundesligo HSV.

𝐌𝐎𝐈𝐍, Fabio #Vieira! 👋🏽



Wir schnüren den Transfer-Doppelpack am Deadline Day und holen auch den offensiven Mittelfeldspieler von @Arsenal. 🇵🇹✔️



Alle Infos und Zitate ➡️ https://t.co/k9OMC43Fpf#nurderHSV pic.twitter.com/b6gFtLImlj — Hamburger SV (@HSV) September 1, 2025

Rabiot odhaja k Milanu, Marseille našel menjavo

Adrien Rabiot bo znova sodeloval z Massimilianom Allegrijem. Foto: Guliverimage Ob koncu prestopnega roka je prišlo do sprememb tudi v Marseillu. Francoski reprezentant Adrien Rabiot je po incidentu zapustil klub in bo kariero nadaljeval pri Milanu, na Velodrome pa prihaja Matt O'Riley. Danski reprezentant bo opravil zdravstveni pregled na jugu Francije, nato pa naj bi se pridružil Marseillu kot posojen nogometaš Brightona.

Marseille vodi nekdanji strateg Brightona Roberto de Zerbi. Podobno usodo bo doživel tudi Rabiot, saj bo na San Siru sodeloval z nekdanjim trenerjem Massimilianom Allegrijem, ki ga je vodil pri Juventusu. Na posojo iz Interja v Marseille pa prihaja tudi Benjamin Pavard.

Vardy, Kevin, Asensio, Gündogan ...

V serie A se zanimivo seli 38-letni angleški veteran Jamie Vardy, nekdanji veliki junak senzacionalnega naslova Leicester Cityja (2015). Galtasaray in Manchester City sta se dogovorila za prestop Ilkaya Gündogana. V Turčiji čakajo, če bo izkušeni nogometaš sprejel njihovo ponudbo za dveletno pogodbo.

Jamie Vardy bo pri 38 letih izkusil igranje na Apeninskem polotoku v serie A. Foto: Guliverimage

Fulham je kupil Brazilca Kevina, najboljšega igralca Šahtarja iz Donecka, za 42 milijonov evrov, Fenerbahče, ki je pred dnevi odpustil Joseja Mourinha, pa se bo okrepil z 29-letnim Špancem Marcom Asensiom. Nekdanji as madridskega Reala je nazadnje nastopal za evropskega prvaka PSG.

Man Utd prodal Antonyja in posodil Hojlunda

Betis iz Seville je odkupila pogodbo Brazilca Antonyja, svojčas zelo dragega novinca Uniteda, ki pa na Old Traffordu ni upravičil pričakovanj. Manchester United je pred leti kupil Antonyja kar za 95 milijonov evrov. Ajax je bogato zaslužil, Brazilec pa na Old Traffordu ni nikoli pokazal tistega, kar je kazal na Nizozemskem.

Antony has moved to Real Betis in a permanent transfer.



We thank Antony for his efforts during his time as a Red and wish him the best of luck for the future 🤝 — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2025

V prejšnji sezoni je odšel na posojo k Betisu iz Seville, kjer je pokazal drugačen obraz in španskemu prvoligašu pomagal do preboja v finale konferenčne lige. Klub iz Andaluzije, pri katerem je pred leti nastopal slovenski reprezentant Branko Ilić, je z njim zelo zadovoljen, zato se je odločil, da bo odkupil njegovo pogodbo. Rdeči vragi so pristali na posel, za Brazilca pa iztržili zgolj 25 milijonov evrov. Upravičeni bodo še do polovice odškodnine pri njegovem naslednjem prestopu.

Rasmus Hojlund has completed a loan move to Napoli for the rest of the 2025/26 season.



We wish you the best of luck, Rasmus 🤝 — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2025

Podobno usodo je na Old Traffordu doživel Danec Rasmus Hojlund. Pripeljali so ga kot drago okrepitev, a ni dosegal toliko zadetkov, kot bi si jih želel. Zdaj se vrača v serie A kot posojen igralec rdečih vreagov. V Neaplju bo poskušal nadomestiti še nekaj časa poškodovanega Romeluja Lukakuja. United je Skandinavca posodil do konca sezone Napoliju, ki ima možnost odkupa za 50 milijonov evrov.

Angleži osiromašili nemško bundesligo

Angleški klubi, ki imajo zaradi bogatih zaslužkov z naslova prodaje televizijskih pravic ogromne proračune in si lahko privoščijo zelo drage okrepitve, so tudi v tem prestopnem roku poskrbeli za največje prestope. Zapravili so že ogromno, pri največjih štirih nakupih do ponedeljka, med njimi je tudi Benjamin Šeško, pa so vselej osiromašili nemško bundesligo.

Nick Woltemade se je iz Stuttgarta preselil k Newcastlu za 85 milijonov evrov. Foto: Reuters

Najdražje štiri igralce so pripeljali iz Nemčije, največ denarja je za nakup Floriana Wirtza (125 milijonov evrov), kar je nov britanski rekord, ki pa ga bo Alexander Isak kot kaže danes porušil, vložil Liverpool. Rdeči so iz bundeslige pripeljali tudi Huga Ekitikeja (95), Newcastle pa Nicka Woltemadeja (85). Nato pa je na vrsti še Šeško.