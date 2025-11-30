Chelsea in Arsenal remizirala. Liverpool prekinil krizo, preobrat Man Utd.

Vrhunec kroga na Otoku, londonski spopad na Stamford Bridgu med Chelseajem in Arsenalom se je končal brez zmagovalca (1:1). Manchester United je brez poškodovanega Benjamina Šeška z 2:1 zmagal na gostovanju pri Crystal Palace, Liverpool pa je z zmago pri West Hamu (2:0) spravil v dobro voljo trenerja Arneja Slota, ki se mu po skromnih rezultatih trese stolček. Prvič v tej sezoni je zadel v polno najdražja okrepitev v zgodovini kluba Šved Alexander Isak. Manchester City je v soboto ugnal Leeds United s 3:2, Jaka Bijol pa je v igro vstopil na začetku drugega polčasa.

Derbi 13. kroga angleške nogometne lige med Chelseajem in Arsenalom, vodilnima ekipama po 12 krogih, se je končal brez zmagovalca. Izid je bil 1:1, nekoliko bolj zadovoljni pa so z njim lahko gostitelji, ki so več kot polovico tekme igrali z igralcem manj. Zaradi grobega prekrška je moral v 38. minuti v slačilnico Moises Caicedo, pred tem sta bili ekipi enakovredni, nekaj priložnosti je bilo na obeh straneh.

Kljub igralcu manj pa so domači v 48. minuti povedli. Po kotu je bil pri prvi vratnici najvišji Trevoh Chalobah, ki je z glavo poslal žogo v mrežo. Veselje je trajalo le deset minut, po lepi samostojni akciji in predložku z desne strani Bukayoja Sake je z glavo žogo na pravo mesto poslal Mikel Merino.

Španec v dresu Arsenala Mikel Merino je izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Do konca so nogometaši pokazali zavidljiv ritem igre, a veliko razburljivih dogodkov vendarle ni bilo. S točko je Arsenal na lestvici povišal prednost pred Manchester Cityjem na pet točk, City je po zaslugi boljše razlike v zadetkih na drugem mestu prehitel Chelsea.

Preobrat rdečih vragov v Londonu

Jean-Philippe Mateta je premagal vratarja Senneja Lammensa po drugem poskusu z bele točke. Foto: Reuters Nogometaši Manchester Uniteda so v nedeljo po preobratu brez poškodovanega Benjamina Šeška prišli do šeste zmage. V Londonu so z 2:1 premagali Crystal Palace in ga tudi prehiteli na šestem mestu prvenstvene razpredelnice. Rdeči vragi, ki so poleg Šeška pogrešali tudi Matheusa Cunho, Harryja Maguireja in Lisandra Martineza, so v prvem polčasu igrali slabo.

Po 36. minuti so tudi zaostajali, potem ko je v drugem poskusu z enajstmetrovke s svojim sedmim golom v prvenstvu mrežo zatresel Jean-Philippe Mateta. Prvi poskus, sicer uspešen, so mu sodniki razveljavili, ker je najstrožjo kazen izvedel nepravilno, z dvojnim dotikom.

Gosti bi v prvem delu lahko prejeli še kakšen zadetek, sami pa niso bili posebej nevarni. V drugem pa so pokazali drugačen obraz in prišli do preobrata. V 54. minuti ga je začel Joshua Zirkzee, devet minut pozneje pa končal Mason Mount, ki je uspešno izvedel prosti strel.

Rdeči vragi so se po zmagi v Londonu na lestvici povzpeli na šesto mesto. Foto: Reuters

Trener Ruben Amorim je tako prišel do dragocene zmage (2:1), že v prihodnjem krogu pa bi se lahko v ekipo vrnil Cunha. Šeško bo zaradi poškodbe kolena počival še nekoliko dlje, po nekaterih informacijah bi se lahko na igrišča vrnil že 8. decembra na gostovanju pri Wolverhamptonu.

Isak končno zadel za Liverpool

Alexander Isak je popeljal Liverpool v vodstvo na gostovanju pri West Hamu. Foto: Reuters V drugem polčasu je do zmage prišel tudi Liverpool, ki se je zmage prav tako veselil v Londonu, z 2:0 je bil boljši od West Hama. Prvi gol v prvenstvu je za Liverpoolčane dosegel Alexander Isak, ki je bil uspešen v 60. minuti, usodo domačih, ki jih očitno čaka srdit boj za obstanek, je v drugi minuti sodnikovega dodatka, ko so že imeli tudi igralca manj na igrišču, saj si je drugi rumeni karton prislužil Lucas Paqueta, zapečatil Cody Gakpo. United in Liverpool tako ostajata točkovno poravnana, oba imata 21 točk.

Tri točke več ima Aston Villa, ki se je s težko priborjeno zmago proti zadnjeuvrščenemu Wolverhamptonu, ta ima le dve točki in je brez zmage, vsaj začasno prebila na tretje mesto lestvice, na peto pa je napredoval Brighton, potem ko je z 2:0 v gosteh ugnal Nottingham Forest. Villi je zmago v 67. minuti zagotovil Boubacar Kamara, za Brighton pa sta v polno zadela Maxime De Cuyper povsem ob koncu prvega dela ter Stefanos Cimas v 88. minuti.

City do zmage nad Bijolovimi v 91. minuti

Nogometaši Manchester Cityja so v 13. krogu angleške nogometne lige premagali Leeds s 3:2. Po prvem polčasu so vodili z 2:0, gosti so, potem ko je na začetku drugega polčasa v igro vstopil Jaka Bijol, izid izenačili na 2:2, a Phil Foden je v drugi minuti sodnikovega dodatka vendarle preprečil presenečenje in postavil končni izid 3:2. Za Fodna je bil to drugi gol na tekmi, za City se je med strelce vpisal tudi Joško Gvardiol.

Phil Foden je odločil srečanje na Etihadu. Foto: Reuters

Leedsu ne gre najbolje, saj je padel v črni niz porazov. Ker jih po Cityju čakata še dvoboja s Chelseajem in Liverpoolom, se trenerju Danielu Farkeju trese stolček. Ker pa bi se lahko v primeru novih neuspehov pri Leedsu zgodila trenerska menjava, bi morda oživele tudi možnosti, da bi Bijol vendarle v nadaljevanju sezone večkrat začel dvoboj od prve minute.

Na zadnji sobotni tekmi je Fulham v gosteh z 2:1 ugnal Tottenham. Gostje so že po šestih minutah vodili z 2:0, potem ko sta v polno merila Kenny Tete v četrti in Harry Wilson v šesti minuti. Za Tottenham je edini zadetek v 59. minuti dosegel Mohammed Kudus.

Derbi vodilnih na Stamford Bridgu

V derbiju 13. kroga se v Londonu merita Chelsea in Arsenal. Topničarjem gre dobro tudi brez številnih poškodovanih napadalcev. Imajo šest točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Chelseajem. Oba kluba sta v odlični formi. Med tednom sta v ligi prvakov nadigrala evropska velikana. Modri so ugnali Barcelono, topničarji pa Bayern.

Cole Palmer je poleti blestel v finalu svetovnega klubskega prvenstva. Foto: Reuters

Pri gostiteljih se bo po dveh mesecih na igrišče vrnil Cole Palmer, Arsenal pa bo skušal nadaljevati pozitiven trend, saj je na zadnjih šestih gostovanjih na Stamford Bridgu zmeraj ostal neporažen. Za mesto v napadu se potegujeta Joao Pedro in Liam Delap, po izjemnem zadetku proti Barceloni bi se lahko v začetni postavi znašel Estevao.

