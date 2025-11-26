Arsenal edini stoodstoten, Atletico brez Oblaka do zmage, nov polom Liverpoola

Sredin večer je prinesel še preostalih devet srečanj petega kroga ligaškega dela lige prvakov in kar 42 zadetkov. Najbolj vroče je bilo na stadionu Emirates v Londonu, kjer je Arsenal v dvoboju do tega kroga stoodstotnih moštev ta učinek tudi zadržal in slavil s 3:1 proti Bayernu. Atletico Madrid, pri katerem Jana Oblaka zaradi poškodbe ni bilo v kadru, je gosti tretji klub brez praske, milanski Inter, in ga ugnal z 2:1. Novo blamažo si je privoščil Liverpool, ki je doma z 1:4 klonil proti PSV. V srečanjih polnih zadetkov je PSG s 5:3 ugnal Tottenham, madridski Real pa s 4:3 Olympiacos.

Liga prvakov, ligaški del (5. krog):

Sreda, 26. november:

Po pestrem torkovem večeru, v katerem smo pospremili visok poraz Barcelone v Londonu, orožje pa je pred domačimi navijači položil tudi Manchester City, so nogometni sladokusci na svoj račun prišli tudi v sredinem. Že na popoldanskih dveh tekmah so gledalci videli kar devet zadetkov. Kobenhavn je za prvo zmago v sezoni s 3:2 ugnal Kairat, Pafos in Monaco pa sta se razšla 2:2.

Bayern prebil obrambo Arsenala, a topničarji so slavili

Na stadionu Emirates v Londonu je Arsenal v dvoboju stoodstotnih moštev gostil Bayern. Obe moštvi blestita tudi v domačem prvenstvu in krepko vodita, v ligi prvakov pa sta s štirimi zmagami in razliko v zadetkih +11 zasedali prvi dve mesti na tabeli. Če so bili Bavarci napadalno nekoliko uspešnejši, pa na drugi strani granitna obramba varovancev Mikela Artete v najelitnejšem klubskem tekmovanju na prvih štirih tekmah sploh ni klonila. Bayernu je ta urok sicer uspelo streti, a to mu bo v slabo tolažbo.

Topničarji so v 22. minuti povedli prek Jurriena Timberja, Lennart Karl pa je deset minut kasneje poskrbel, da sta moštvi na odmor odšli poravnani. V drugem polčasu sta rezervista Noni Madueke (69. minuta) in Gabriel Martinelli (76.) poskrbela, da so tri točke ostale doma.

Tretje moštvo, ki se je lahko pohvalilo s stoodstotnim izkupičkom na prvih štirih srečanjih, je bil milanski velikan Inter. Nerazzuri so se tokrat podali v špansko prestolnico, kjer so se udarili z Atleticom. Jana Oblaka po poškodbi v zadnjem reprezentančnem ciklu ni blo v kadru domačih, vprašajem. Junak Madridčanov je globoko v sodnikovem dodatku postal Jose Maria Gimenez, ki je zabil v 93. minuti. Domači so sicer že v deveti minuti povedli prek Juliana Alvareza, v 54. minuti pa je edini gol za Inter zabil Piotr Zielinski.

PSV poglobil krizo Liverpoola

Ranjeni Liverpool je pred domačimi navijači izhod iz krize iskal proti nizozemskemu PSV, a doživel polom (1:4). Gostje so prek Ivana Perišića z najstrožje kazni povedli že v šesti minuti, deset minut kasneje pa je izid poravnal Dominik Szoboszlai. A PSV je v nadaljevanju tekme zabil še trikrat. Najprej je v 56. minuti goste v novo vodstvo popeljal Guus Til, Couhaib Diouech pa je z goloma v 73. in 91.minuti poskrbel za nov klavrn večer na Anfieldu.

Liverpool je visoko klonil pred domačimi navijači. Foto: Reuters

Real na krilih Mbappeja slavil, strelski šov tudi na Parku princev

Aktualni prvak PSG je doma pričakal vedno neugodni Tottenham. To srečanje je ponudilo največ zadetkov v sredinem večeru, kar osem. Strelski šov je v 35. minuti za goste odprl Richarlison, Vitinha pa je v 45. poskrbel za izenačenje ob polčasu. Randal Kolo Muani je nato v 50. minuti potrdil zakon bivšega in PSG ponovno popeljal v vodstvo, med 53. in 65. minuto pa so nato domači zabili trikrat. Najprej še drugič Vitinha, svoje pa sta dodala tudi Fabian Ruiz in Willian Pacho. Kolo Muani je v 72. minuti goste približal le na gol zaostanka, Vitinha pa se je le štiri minute pozneje podpisal pod hat-trick in z najstrožje kazni postavil končni izid srečanja.

Madridski Real, pri katerem se po tem, ko je na zadnji tekmi španske la lige vstopil s klopi, ponovno vse več govori o nezadovoljstvu in morebitnem odhodu Viniciusa, je na vročem gostovanju v Pireju po zaslugi pokra golov Kyliana Mbappeja slavil s 4:3, zmagi s 3:0 pa sta vknjižila Atalanta v gosteh pri Eintrachtu in Sportnig doma proti Club Bruggeju.

Kylian Mbappe je zabil vse štiri gole za Real. Foto: Reuters

Lestvica:

Najboljši strelci: 9 – Mbappe (Real)

6 – Osimhen (Galatasaray)

5 – Haaland (Man City), Kane (Bayern),

4 – Barnes (Newcastle), Gordon (Newcastle), Martinelli (Arsenal), Martinez (Inter), Rashford (Barcelona), Vitinha (PSG)

