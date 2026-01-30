Trend minipenzije vse pogosteje tudi v Sloveniji

Služba. Redna plača. Poln koledar. V prostem času hobi z načrtom monetizacije ali podkast z življenjskimi nasveti, zvečer pa fitnes in potem še hiter pregled LinkedIna, polnega objav o napredovanjih, startupih, novih priložnosti … in kmalu opaziš, da si ves čas v teku, brez časa za razmislek, ali sploh delaš stvari, ki ti pomenijo nekaj več.

Odmor sredi življenja je tabu

Ideja odmora je še vedno neprijetna tema. Če si mlad, naj bi stiskal zobe. Če si uspešen, naj bi bil hvaležen. Če imaš službo, naj bi napredoval. A vedno več mladih ugotavlja, da težava ni v tem, da bi bili leni, temveč v tem, da preprosto nimajo časa za razmislek, ali je naslednji korak res dobra poteza ali samo nekaj, kar se od njih pričakuje.

Zato se je v svetu vzpostavil trend oziroma ideja minipenzije (ali micro-retirement v angleščini): premišljenega, časovno omejenega odmora, ki ni odpoved življenju in odgovornosti, ampak zavesten vmesni korak.

Foto: Generali

Minipenzija je torej ta priložnost in čas, da narediš nekaj, o čemer sanjaš že dlje časa.

Zakaj minipenzija?

Mladi danes v življenje ne vstopajo več po eni poti. Kariera ni več linearna, izobrazba ni več enkratna odločitev in prava izbira še zdaleč ni samo ena. Zato odmor ne pomeni odmika od prihodnosti, ampak ravno nasprotno: možnost, da se po minipenziji vrneš z več jasnosti, novimi idejami, novimi izkušnjami in novimi znanji.

Foto: Generali

Štipenzija: podpora in pogum, da narediš nekaj več

Zavarovalnica Generali letos predstavlja Štipenzijo – platformo, namenjeno mladim med 18. in 35. letom, ki razmišljajo o tem, da bi si za določen čas vzeli minipenzijo. Ne gre za nagrado ali dopust. Gre za podporo pri premišljenem in aktivnem premoru, ki mladim omogoča, da razmislijo o naslednjem koraku, si naberejo nove izkušnje ali najdejo nov fokus v življenju. Pa naj bo to izobraževanje, razvijanje podjetniške ideje ali čas za prostovoljstvo. Štipenzija ni zgolj odmor, ampak zavestna, načrtna in časovno omejena podpora.

Foto: Generali

S Štipenzijo zavarovalnica Generali posameznikom omogoča finančno podporo do šest tisoč evrov, s katero si lahko ustvarijo prostor za razmislek, učenje, raziskovanje ali razvoj ideje, ki jo sicer vedno prelagajo na kasneje. Pomembno pa je, da minipenzija ni neomejena in ni impulzivna. Ima namen, načrt in časovnico, tako kot vsak projekt.

Štipenzija izbrali do šest mladih, ki jih bodo prepričali s svojimi idejami, kako bi izkoristili minipenzijo, in jih podprli z izbranimi zavarovanji in finančno pomočjo, da svoje sanje spremenijo v resničnost.



Že imaš svojo idejo? Oddaj svoj načrt, opiši svojo idealno minipenzijo in se poteguj za Štipenzijo. V zavarovalnici Generali bodo v tem letu prek natečajaizbrali do šest mladih, ki jih bodo prepričali s svojimi idejami, kako bi izkoristili minipenzijo, in jih podprli z izbranimi zavarovanji in finančno pomočjo, da svoje sanje spremenijo v resničnost.

Foto: Generali

Včasih je dovolj, da si odmor sploh dovoliš

Štipenzija ne obljublja odgovorov. Ponudi pa nekaj, česar mnogim mladim primanjkuje: čas brez pritiska, ko lahko poiščejo pravi fokus. In morda je ravno to največja vrednost.

Naročnik oglasnega sporočila je Generali, d. d.