Spregovorili starši pokojne Lidije, ki je umrla po lepotnem posegu v Turčiji

Število posegov na področju plastične kirurgije narašča. Slovenci in Slovenke odhajajo na lepotne operacije v Turčijo, saj so cene tam nižje. Nedavno je po liposukciji v tej državi umrla Lidija Koren Hrastnik. Za oddajo Tednik na Televiziji Slovenija so spregovorili njeni starši.

Po posegu je Lidija prevajalki in predstavnici agencije Vam Health Care pošiljala sporočila o svojem zdravstvenem stanju. Pojasnila je, da se ji ne zdi v redu, da krvavi, je razvidno iz sporočil, ki jih je na Tedniku pokazala Lidijina mama. "Poslala je sliko, da so gaze polne krvi, da se ji vrti v glavi in da težko diha, a odgovora ni dobila," pojasni mama Tatjana Koren.

"Opravila je sedem, osem klicev, ki so trajali tudi po dve minuti, in ni dobila odziva. Bila je že v neki paniki in si kar predstavljaš, kaj vse je začela študirati, in potem se je ta panika stopnjevala. Po moje se je plazila po tleh, ko je potem vendarle klicala hotelsko osebje," doda Lidijin oče Konrad Koren.

Umrla je zaradi srčnega infarkta

Nato so rešilca poklicali z recepcije hotela, v katerem je Lidija bivala po posegu. Na poti v bolnišnico je padla v komo in čez nekaj dni umrla zaradi srčnega infarkta, ki ga je sprožila pljučna embolija. Na Koroškem so jo z vsemi častmi k večnemu počitku le dan po tem, ko bi morala dopolniti 45. rojstni dan, pospremili kolegi policisti.

Njena smrt je odjeknila v javnosti in sprožila številna ugibanja in komentarje. "Krožijo komentarji na sto in en način. Vidiš razne komentarje," se boleče spominja oče pokojne.

Prav zato so se starši odločili javno spregovoriti. "Da javnosti povemo, kako nevaren je lahko ta zdravstveno lepotni turizem. Tam bodo naredili vse, kar boste rekli, samo, da pokažete denar," doda oče.

Plastični kirurg: Estetska kirurgija ni tako izi

Oglaševanja na spletu je veliko. Katerikoli zdravstveni poseg si je mogoče rezervirati že z nekaj kliki, a plastični kirurg Matic Fabjan opozarja, da "estetska kirurgija ni tako izi." "Pri liposukciji ni rezov, pride pa notri do velike destrukcije tkiva in za pacienta je to izjemno naporen poseg. Pride do notranjih, podkožnih krvavitev, nastanejo hematomi in pride do večje izgube krvi," pojasni Fabjan.

Gre za masovni turizem, ki ga promovirajo agencije. Urejajo prevoze, prehrano in prenočišče, pregled in poseg, vse to za pet tisočakov, medtem ko bi v Sloveniji za to plačali deset tisoč evrov. Takšno ponudbo je prejela tudi Lidija, in sicer na aplikacijo WhatsApp. In čeprav promovirajo 24-urno odzivnost, agencije Vam Health Care novinarji Tednika niso uspeli doklicati za odziv.

Doma se medtem še vedno sprašujejo, zakaj se je mati, žena in sestra odločila za ta korak. "Sem proti takšnim posegom, bodi takšen, kakršen si," pravi mama, oče pa: "Če je vse v redu, ni problema, če pa se nekje zatakne, se začnejo pooperativni problemi, je pa ta zgodba lahko zelo tragična, tako kot pri naši Lidiji."

Posredniška agencija in bolnišnica sta se po tragediji zavili v molk, slovenska policija pa je s posredovanjem Interpola in ob pomoči turške policije zbrala podatke in jih predala Okrožnemu državnemu tožilstvu v Slovenj Gradcu. Ali bodo preiskavo nadaljevali, pa še ni jasno, so povedali v oddaji Tednik na Televiziji Slovenija.