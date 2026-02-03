Nočna mora za vratarja Barcelone, Jan Oblak bo spet sedel na klop

Prvi februarski teden v Španiji prinaša četrtfinale kraljevega pokala. Branilka naslova Barcelona se bo že v torek zvečer soočila z izzivom, pri katerem je nepričakovano pogorel Real Madrid. Dva obračuna bosta na sporedu v sredo, Atletico Madrid pa bo vstopnico za polfinale lovil v četrtek, ko ga čaka vroče gostovanje pri Real Betisu. Najverjetneje znova brez Jana Oblaka.

Barcelona v četrtfinale znova vstopa kot nesporen favorit pokalnega tekmovanja. Za to je sredi januarja v prvi vrsti poskrbel Albacete, španski drugoligaš, ki je povsem pokvaril trenerski debi Alvara Arbeloe. Trenutno 13. klub španske druge lige je z zadetkom Jefteja Betancorja v 94. minuti pred svojimi navijači premagal galaktike (3:2) in si zagotovil mesto med najboljšo osmerico ekip v letošnji izvedbi kraljevega pokala.

Albacete je januarja šokiral madridski Real, a se je žreb znova poigral s španskim drugoligašem. Foto: Guliverimage

Žreb se je z Albacetejem, ki je v španski prvoligaški druščini nazadnje igral v sezoni 2004/05, poigral še enkrat in ga po madridskem Realu soočil še s katalonskim ponosom. Barcelona je najtrofejnejša ekipa tega tekmovanja, a zgodovina zadnjih let ni na njeni strani; uspešne obrambe pokalnega naslova v Španiji ni bilo vse od leta 2018, ko so sicer prav Katalonci slavili četrtič zapovrstjo. Albacete bo na domačem igrišču lovil novo senzacijo in uvrstitev v polfinale, kjer je enkrat že zaigral; v sezoni 1994/95 je bila tam boljša Valencia.

Konec sanj za Ter Stegna

V Barceloni se medtem ukvarjajo tudi z informacijo, da se v klub s posoje ekspresno vrača Marc-Andre ter Stegen, a razlogi za to niso prijetni. Nemški vratar je v iskanju minutaže, s katero bi konkuriral za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu, odšel v Girono, kjer pa mu je sreča dokončno obrnila hrbet.

Marc-Andre ter Stegen je utrpel hujšo poškodbo stegenske mišice. Foto: Guliverimage

33-letnik je ob sobotnem porazu proti Real Oviedu utrpel poškodbo stegenske mišice, ki pa se je po podrobnejših preiskavah izkazala za precej bolj zapleteno, kot je kazalo sprva. Pred Nemcem je očitno večmesečno okrevanje, Girona pa razmišlja, da bi predčasno prekinila dogovor o posoji in Ter Stegna poslala nazaj na Camp Nou. Ob tem je bolj ali manj jasno, da so sanje o svetovnem prvenstvu za nekoč izjemnega vratarja končane.

Diego Simeone ne odstopa od svoje filozofije. Foto: Reuters

Znova brez Jana Oblaka?

V sredo bosta na sporedu dva četrtfinalna obračuna, Valencia bo gostila Athletic Bilbao, Alaves pa Real Sociedad. Zadnji polfinalist bo znan v četrtek, ko se bosta na Villamarinu pomerila Real Betis in Atletico Madrid.

Jan Oblak bo vroč obračun v Andaluziji po vsej verjetnosti pospremil s klopi za rezerviste, saj Diego Simeone v tem pogledu redko odstopa od svoje filozofije rotiranja vratarjev. V kraljevem pokalu letos na ta račun priložnost dobiva Juan Musso.

Španski pokal, četrtfinale:

Torek, 3. februar:

Sreda, 4. februar:

Četrtek, 5. februar: