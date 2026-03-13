Komu koristijo posnetki Luke Dončića v lisicah?

Na družbenem omrežju Facebook je profil, ki se predstavlja kot izpostava oboževalcev košarkarskega kluba Los Angeles Lakers, za katerega igra Luka Dončić, pred dnevi objavil lažno zgodbo, da naj bi na domu slovenskega košarkarja potekale hišne preiskave in da naj bi na vrtu njegove hiše izkopali celo dele človeških trupel. Priložili so fotografijo Luke Dončića v policijskem pridržanju. Kdo v resnici širi takšne objave in kako nastanejo?

Lažni profil oboževalcev košarkarskega kluba Los Angeles Lakers je objavil novico s šokantnimi navedbami, da so na posesti Luke Dončića odkrili ostanke človeških trupel. To je še ena v vrsti tako imenovanih tovarn izmišljenih viralnih vsebin, ki so se na družbenem omrežju Facebook razpasle v zadnjih letih.

V ozadju so zelo pogosto akterji iz Vietnama

Večini je skupno to, da jih upravljajo osebe iz Azije – v konkretnem primeru imajo nadzor nad profilom na Facebooku, ki širi lažne navedbe o Dončiću, uporabniki iz Vietnama – in da vse vsebine, ki jih objavljajo na družbenem omrežju in domnevnih novičarskih straneh, na katere vodijo njihove povezave, generira umetna inteligenca.

Facebookovo orodje za preglednost razkriva, da domnevni klub oboževalcev LA Lakers upravljajo osebe iz Vietnama. Foto: Posnetek zaslona

Trditev o Dončiću in drugih ni mogoče najti nikjer drugje

Navedbe v člankih, ki jih delijo na Facebooku, je obenem mogoče najti samo na njihovih profilih na Facebooku in spletnih straneh, ki so zelo pogosto vietnamskega, indonezijskega ali malezijskega izvora, ne pa tudi v legitimnih medijih.

Enaki članki se za nameček pojavljajo na različnih spletnih straneh in na različnih profilih oboževalcev športnih ekip ali športnikov na Facebooku, kar najverjetneje pomeni, da so v ozadju večine isti akterji.

Gre za objave in besedila tako imenovanih tovarn viralnih vsebin, ki za čim večji doseg objavljajo izmišljotine, ustvarjene z umetno inteligenco, v ozadju pa so akterji iz jugovzhodne Azije. To je očitno tudi na tej fotografiji Luke Dončića v policijskem pridržanju, saj so vsi policisti Azijci, na policijskem traku pa je napis POLICIJA v vietnamščini. Foto: Posnetek zaslona

Kaj izdaja umetnointeligenčno poreklo takšnih zgodb

Kako vemo, da članke piše umetna inteligenca? To nam sicer lahko povedo vsa umetnointeligenčna orodja, kot so ChatGPT, Grok, Gemini, Copilot in druga, a namigi so pogosto skriti tudi v besedilih.

Ob slogovnih značilnostih umetnointeligenčnih zapisov, v katerih so pogoste ponavljajoče se fraze, je v besedilih, ki omenjajo specifične osebe, pogosto mogoče najti tudi pridevnik fictional oziroma izmišljen po slovensko.

Pokazatelj, da imamo opravka z izmišljeno vsebino. Foto: Posnetek zaslona

Večina umetnointeligenčnih orodij uporabnikom namreč ne dovoli, da ustvarjajo vsebine, ki bi lahko bile žaljive ali celo kazensko obremenilne za točno določene (prepoznavne) osebe. Varnostne mehanizme umetnointeligenčnih orodij zato obvozijo s posebej izbranimi besedami, ki orodja, kot je ChatGPT, prepričajo, da generirajo zgodbe o izmišljenih različicah resničnih oseb.

Spletna stran, kamor vodijo objave o Luki Dončiću in drugih športnikih na Facebooku, je februarja zabeležila skoraj 160-odstotno rast prometa. Foto: SimilarWeb / Posnetek zaslona

Dejstvo, da je mogoče v tovrstnih besedilih najti besede, kot je fictional (izmišljen), je pokazatelj, da imamo opravka z v celoti izmišljeno zgodbo, saj vir navedb v objavi oziroma objavah v resnici ne obstaja.