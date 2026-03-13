Dončić šokiran in presenečen: Tega od njega nisem pričakoval

Po imenitni predstavi Luke Dončića, ki je v dresu Lakersov prvič dosegel več kot 50 točk in se večkrat poigral z obrambo Chicaga, je odmeval tudi prav poseben besedni dvoboj. Po besedah slovenskega virtuoza ga je začel Litovec Matas Buzelis in skušal prvega strelca lige NBA s provokacijami vreči iz tira. Košarkarju Chicaga, ki sicer trdi, da je s ''trash talkom'' prvi začel Dončić, se namera ni posrečila. V Dončiću je prebudil zver, po porazu v Los Angelesu pa je Litovec skesano priznal, da se z njim ne bo več spuščal v takšne dvoboje.

Umazano govorjenje oziroma "trash talk" je pojav, ki je že dolgo prisoten v ligi NBA. Gre za zbadanje, žaljenje oziroma provociranje z nabrušenim jezikom, vselej pa se ga igralci poslužujejo z namenom, da bi ustvarili psihološki pritisk na tekmeca in s tem pomagali svoji ekipi do boljšega rezultata.

Pogosto se takšnega načina, zlasti takrat, ko je izzvan, na parketih lige NBA poslužuje tudi Luka Dončić. Tako je bilo tudi na srečanju s Chicagom, na katerem je blestel in dosegel kar 51 točk. "V tekmo smo vstopili 'na izi', nato pa je v drugi četrtini začel nekdo govoriti proti meni. To me je zbudilo," je po imenitni predstavi proti Bullsom (142:130), na kateri mu je zmanjkala le ena asistenca do kraljevskega trojnega dvojčka, priznal superzvezdnik Lakersov in pojasnil, da je bil tisti, ki je v njem prebudil zver, Matas Buzelis.

Vrhunci predstave Luke Dončića proti Chicagu:

Mladi Litovec, sicer rojen pred 21 leti v Chicagu, je s takšnim početjem šokiral in presenetil. "To me je presenetilo, saj mu pred tem nisem ničesar rekel. To ni bilo lepo z njegove strani," je dodal slovenski as, ki ni želel razkriti, o čem je tekla beseda oziroma s kakšnimi provokacijami sta se dajala tekmeca. ''Tega ne bom povedal. Če bi to povedal, bi lahko prejel tehnično napako,'' se je nasmejal Dončić, ki ga imajo sodniki, pri katerih se pogosto pritožuje, tudi v tej sezoni na piki. Prisodili so mu že 15 tehničnih napak. Če bo prejel še eno, bo moral prisilno počivati na eni tekmi, to pa bi bil lahko za Lakerse, ki se potegujejo za preboj v končnico, velik udarec.

Buzelis: Dončić je začel prvi

Luka Dončić je dosegel 51, Matas Buzelis pa 22 točk. Foto: Reuters O vsebini provokativnega zbadanja ni želel javno razpredati niti Buzelis. ''Tega raje ne bi povedal. Je pa tako, da je Dončić najprej nekaj rekel meni. Zato sem začutil potrebo, da mu odgovorim. In ne bom vam povedal, kaj mi je govoril,'' je mladi Litovec postregel z malce drugačno zgodbo in za začetek umazanega govorjenja obtožil Slovenca. Je pa priznal, da je začel Dončić po tem, ko je govoril z njim, "ubijati" Chicago. Na vprašanje, kaj se je naučil iz te izkušnje za nadaljevanje kariere, je skrušeno priznal: ''Da se verjetno ne bom več spuščal v takšne pogovore z njim.''

Buzelis je bil med srečanjem večinoma zadolžen za njegovo pokrivanje, a je pri tem doživel ogromno preglavic. Dončić mu je v drugi četrtini po vročem besednem dvoboju zaporedoma nasul kar 12 točk.

Luka Dončić bo naslednjič z Lakersi na delu v noči na nedeljo proti Denverju. Foto: Reuters

Nasploh je bil lahko Dončić zelo dobre volje, saj je z Jezerniki ujel zmagoviti ritem. To je bila četrta zaporedna zmaga Lakersov, na lestvici zahodne konference, kjer jih čakajo zahtevni izzivi proti Denverju (doma) in Houstonu (tam bodo gostovali kar dvakrat zapored), pa so se varovanci JJ Redicka povzdignili na visoko tretje mesto.