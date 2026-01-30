Jan Oblak odhaja v Valencio, Real čaka na spodrsljaj Barcelone

V uvodnem dejanju 22. kroga španskega prvenstva bo Espanyol zvečer gostil Alaves. Atletico Madrid v soboto z Janom Oblakom odhaja v Valencio k predzadnjeuvrščenem Levanteju, vodilno Barcelono pa čaka gostovanje pri Elcheju. V času nedeljskega kosila bo Real Madrid pričakal Rayo Vallecano, pester krog pa bosta v ponedeljek sklenili Mallorca in Sevilla.

Nogometaši Atletica se bodo skušali v soboto na stadionu Ciutat de València odkupiti navijačem za nepričakovano domačo zaušnico, ki so jo prejeli med tednom v ligi prvakov. Takrat je madridski velikan izgubil doma z Bodo/Glimtom (1:2), s tem pa si priigrali še dve dodatni naporni evropski tekmi. Prihodnji mesec se bo udaril s Club Bruggejem. Atletico želi v prvenstvu zadržati tretje mesto, z zmago pa bi se še približal vodilnemu dvojcu Barcelona - Real.

Antoine Griezmann je v jesenskem delu dvakrat zatresel mrežo Levanteja, v soboto pa ne bo mogel pomagati soigralcem. Foto: Reuters

Atletico še vedno pogreša Antoina Griezmanna (stegenska mišica), ki je bil v tej sezoni razigran proti Levanteju. Simeonejeva četa ga je novembra doma ugnala s 3:1, Francoz pa je zadel v polno dvakrat. Levante je skromen na lestvici, po drugi strani pa je v zadnjem obdobju v boljši formi. V letu 2026 je izgubil le proti Realu. Največjo nevarnost za Oblaka bi lahko predstavljal petkratni strelec v tej sezoni Kamerunec Etta Eyong.

Vodilna Barcelona odhaja v Elche brez poškodovanega Pedrija. Med tednom si je okrepila samozavest z visoko zmago v ligi prvakov proti Köbenhavnu (4:1). Brez uspeha pa je v omenjenem tekmovanju ostal Real Madrid.

Real Madrid na lestvici zaostaja le za največjim rivalom Barcelono. Foto: Guliverimage

Beli baletniki so v sredo po veliki drami izgubili z Benfico z 2:4. Z lizbonskimi orli se bodo kaj kmalu pomerili še dvakrat, zato želi novi trener Alvaro Arbeloa čimprej ujeti zmagoviti niz, s pomočjo katerega bi začel kraljev klub mleti tekmece na način, kakršnega ima v mislih nekdanji branilec Reala.

