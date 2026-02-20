Brazilska zveza od Uefe in Fife zahteva ostre kazni v primeru Vinicius

Brazilska nogometna zveza (CBF) je v pismu od Evropske nogometne zveze Uefe in Mednarodne Fife zahtevala ostre kazni zaradi domnevnih rasističnih opazk proti Viniciusu Juniorju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V pismu, ki ga je poslala krovnima zvezama, brazilska zahteva stroge ukrepe in kazni, ki bi služile tudi kot opomnik za naslednje kršitelje.

"V pismu, ki ga je podpisal predsednik Samir Xaud, zveza pričakuje, da bo tudi Fifa preiskala primer in da bo Uefa sprejela vse potrebne ukrepe za identifikacijo in kaznovanje odgovornih za rasistične opazke," so zapisali na spletni strani CBF.

Kaj je spodbudilo zahtevo po ostri kazni?

Zvezdnik Reala Vinicius je bil ta teden na prvi tekmi šestnajstine finala lige prvakov po Brazilčevih besedah tarča rasističnih opazk Argentinca v dresu Benfice Gianluce Prestiannija, zaradi česar je sodnik srečanja Francois Letexier prekinil obračun.

Vinicius je svoj zadetek ob zmagi Reala (1:0) v Lizboni proslavil z neprimernim plesom ob kotni zastavici, za kar je prejel rumeni karton. Po tem pa je do njega pristopil Prestianni in ga, kot pravi Brazilec, s prekritimi usti z dresom ozmerjal z opico.

Napadalca Reala so podprli tudi njegovi soigralci, medtem ko je Prestianniju, ki obtožbe zanika, v bran stopil portugalski klub in njegov trener Jose Mourinho. Zvezdnik Reala Kylian Mbappe je med drugim zahteval, da mora Uefa Prestianniju prepovedati igranje v ligi prvakov.

Uefa že preiskuje incident, Real Madrid pa se je zavezal, da bo krovni zvezi predložil svoje dokaze o incidentu. Uradno zahtevo za preiskavo je podala tudi brazilska zveza. Predsednik Fife Gianni Infantino je na Instagramu zapisal, da "v nogometu in družbi ni prostora za rasizem".

Preberite še: