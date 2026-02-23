Slovenska olimpijska reprezentanca na sprejemu v Ljubljani

Po končanih 25. zimskih olimpijskih igrah, ki so minula dobra dva tedna potekala v sosednji Italiji, nocoj na Mestnem trgu v Ljubljani poteka javni sprejem slovenskih olimpijcev. Posebne pozornosti so seveda deležni dobitniki medalj, ekipa smučarskih skakalcev, ki so jo sestavljali Nika in Domen Prevc, Nika Vodan ter Anže Lanišek.

Slovenski športniki so na letošnjih zimskih olimpijskih igrah, ki sta jih gostili mesti Milano in Cortina d'Ampezzo, osvojili štiri medalje. Skakalna ekipa je osvojila olimpijski naslov prvakov na tekmi mešanih ekip in uspešno ubranila zmago iz prejšnjih olimpijskih iger v Pekingu leta 2022.

Poleg te je slovenski skakalni as Domen Prevc osvojil naslov olimpijskega prvaka na veliki skakalnici, slovenska junakinja Nika Prevc pa je osvojila še srebrno medaljo na manjši skakalnici in bronasto medaljo na veliki skakalnici.

Foto: STA

Slovenski športniki in športnice so se najprej zbrali v prostorih Pošte Slovenije na za javnost zaprtem sprejem, na katerem so jih nagovorili predsednik OKS Franjo Bobinac, evropski komisar za medgeneracijsko sodelovanje, kulturo, mlade in šport Glenn Micallef in državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan.

Foto: STA

Zdaj na Mestnem trgu poteka še veliko bolj svečan in vesel javni sprejem, na katerem bosta olimpijske reprezentantke in reprezentante poleg Bobinca pozdravila še predsednica države Nataša Pirc Musar in ljubljanski župan Zoran Janković.

Preberite še: