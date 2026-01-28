Real Madrid po drami v zadnjih sekundah brez osmine finala, razočaran tudi PSG

Osemnajst tekem, enak čas uvodnega sodnikovega žvižga. Najbolj pester večer v tej sezoni elitne lige prvakov. Po Evropi so se istočasno začeli vsi obračuni zadnjega, osmega kroga ligaškega dela, mesto v izločilnih bojih si je zagotovilo 24 ekip, neposredno uvrstitev v osmino finala pa najboljša osmerica. Dve pomembni tekmi sta imeli tudi močan slovenski pridih; Jan Oblak je ostal brez neposredne uvrstitve v osmino finala, v Madridu je novo senzacijo pripravil norveški Bodo/Glimt. Iz najboljše osmerice je v zadnjih trenutkih izpadel tudi drugi madridski velikan Real, ko je po lestvici skočil lizbonski Sporting. Pot v ligi prvakov je medtem že zaključil italijanski prvak Napoli.

Petnajst ekip si je ob koncu sedmega kroga že zagotovilo mesto v izločilnih bojih najelitnejšega klubskega tekmovanja na stari celini, med temi sta zgolj Arsenal in Bayern München povsem mirna, saj imata v žepu neposredno vozovnico za osmino finala lige prvakov.

Arsenal je z zmago nad Kairatom postal prva ekipa, ki je v novem formatu lige prvakov ligaški del zaključila s popolnim izkupičkom. Foto: Guliverimage

Neobremenjeno je lahko zadnjih 90 minut ligaškega dela odigrala tudi najskromnejša četverica te sezone. Eintracht Frankfurt, na klop katerega bo skoraj zagotovo kmalu sedel Albert Riera, Slavia Praga, Villarreal in stari znanec ljubljanske Olimpije Kairat so že pred sklepnim spektaklom ostali brez teoretičnih možnosti za napredovanje.

Toda to hkrati pomeni, da se je v kaosu odločilnega večera za preboj v play-off tekmovanja borilo kar 17 ekip. Če jim dodamo še tiste, ki so bili v igri za neposredno uvrstitev v osmino finala … Ljubitelji nogometa so potrebovali kar nekaj dodatnih zaslonov za spremljanje dogajanja po Evropi.

Bodo/Glimt presenetil tudi Atletico

Atletico Madrid Jana Oblaka je v 15. minuti z zadetkom Alexandra Sorlotha povedel proti norveškemu Bodo/Glimtu, a so Norvežani 20 minut kasneje izenačili, v 59. minuti pa celo povedli. Malček s severa, ki je v prejšnjem krogu šokiral tudi Manchester City, je s tem četo Diega Simeoneja močno oddaljila od najboljše osmerice, ki neposredno potuje v osmino finala.

Jan Oblak je bil z Atleticom na koncu daleč od neposredne uvrstitve v osmino finala. Foto: Guliverimage

V lovu na to dragoceno vozovnico se je po slabem začetku večer odlično končal za Barcelono, ki se je sicer pred domačimi navijači že v četrti minuti znašla v zaostanku proti Kobenhavnu, na začetku drugega polčasa pa je izid poravnal Robert Lewandowski. S precej sreče je v 60. miunti Katalonce v vodstvo popeljal Lamine Yamal, prednost pa je z uspešno izvedeno enajstmetrovko povečal Raphinha. Končni izid je postavil Marcus Rashford. Barcelona je skočila na peto mesto.

Napoli ostal pred vrati play-offa

Iz velikih težavah se ni uspel izvleči Napoli, ki je na tekmi za biti ali ne biti najprej zaostajal proti Chelseaju, enajstmetrovko je uspešno izvedel Enzo Fernandez, a so Neapeljčani hitro prišli do preobrata. Izid je v 33. minuti poravnal Antonio Vergara, deset minut kasneje pa je zadel še Rasmus Hojlund.

Toda Londončani so izenačili v 82. minuti pa znova povedli, pod oba zadetka se je podpisal Joao Pedro. Italijani so ligaški del sklenili na 30. mestu.

V Parizu je pravico delil Slavko Vinčić. Foto: Reuters

V Parizu razočarani obe ekipi

PSG je na neposrednem obračunu za mesto med najboljšo osmerico preko Vitinhe hitro povedel proti Newcastlu, Angleži pa so v izdihljajih prvega polčasa izid poravnali, zadel je Joe Willock. Inter je medtem povedel proti dortmundski Borusii in iz prve osmerice pahnil tako PSG kot Newcastle, nato je še višje s preobratom v Neaplju skočil Chelsea. Postalo je jasno, da remi v Parizu ne bo razveselil nikogar.

Mourinho na kolena spravil Real Madrid

Na zadnjem mestu, ki vodi neposredno v osmino finala se je znašel madridski Real, ki je v Lizboni najprej povedel, v 30. minuti je zadel Kylian Mbappe, nato pa je sledil šov Portugalcev. V 54. minuti je Benfica vodila že s 3:1, zaostanek je znova znižal Mbappe, a je pri tem ostalo vse zadnjih trenutkov tekme. Uslugo rojakov je izkoristil Sporting, ki si je v 94. minuti priigral zmago nad Bilbaom (3:2), zadel je Alisson Santos.

Jose Mourinho je veliko zmago proslavil v svojem slogu. Foto: Guliverimage

S tem je Real Madrid iz najboljše osmerice zdrsnil na deveto mesto, kazalo pa je, da bo Benfica slavila pirovo zmago, saj se je zaradi gol razlike nahajala na 25. mestu, tik pod mesti, ki vodijo v play-off. Vse dokler ni v 8. minuti sodnikovega dodatka za eksplozijo navdušenja v Lizboni poskrbel vratar Anatoli Trubin, ki je z zadetkom poskrbel, da je Benfica skočila pred Marseille. Slednji je na najbolj boleč način sklenil letošnjo evropsko pot.

