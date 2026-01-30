Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ž. L.

Petek,
30. 1. 2026,
18.30

41 minut

Petek, 30. 1. 2026, 18.30

41 minut

Italijansko prvenstvo, 23. krog

Tekmeci Interja upajo na čudež: nazadnje so jih premagali leta 1992

Ž. L.

Vodilni Inter bo gostoval pri skromnem Cremoneseju.

Vodilni Inter bo gostoval pri skromnem Cremoneseju.

Foto: Guliverimage

Inter na vrhu lestvice italijanskega prvenstva drži pet točk prednosti in bilo bi veliko presenečenje, če bi zasledovalci to razliko zmanjšali že ta konec tedna. Nerazzurri se bodo pomerili s Cremonesejem, ki je na medsebojnem obračunu nazadnje slavil davnega leta 1992. Napoli bo na delu v soboto, ko v Neapelj prihaja Fiorentina, Roma se v ponedeljek odpravlja v Videm, šele v torek pa bo pri Bologni gostoval Milan.

Nejc Gradišar
Sportal Nejc Gradišar se vrača iz Egipta, Lovrić na posojo

Krog se v petek zvečer odpira v Rimu. Lazio, ki izgublja stik z evropskimi mesti, na Olimpicu gosti Genoo. Ta letos še ni izgubila.

Italijansko prvenstvo, 23. krog:

Petek, 30. januar:

Sobota, 31. januar:

Nedelja, 1. februar:

Ponedeljek, 2. februar:

Torek, 3. februar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

12 - Martinez (Inter)

8 - Douvikas (Como), Paz (Como), Pulisic (Milan), Yildiz (Juventus)

7 - Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Orsolini (Bologna) 

6 - Castro (Bologna), Davis (Udinese), Höjlund (Napoli), Krstović (Atalanta), Mandragora (Fiorentina), Orban (Verona), Pellegrino (Parma), Scamacca (Atalanta), Soule (Roma), Thuram (Inter)

...

 
Napoli AC Milan Inter Milano serie A italijansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
