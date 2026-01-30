Tekmeci Interja upajo na čudež: nazadnje so jih premagali leta 1992

Inter na vrhu lestvice italijanskega prvenstva drži pet točk prednosti in bilo bi veliko presenečenje, če bi zasledovalci to razliko zmanjšali že ta konec tedna. Nerazzurri se bodo pomerili s Cremonesejem, ki je na medsebojnem obračunu nazadnje slavil davnega leta 1992. Napoli bo na delu v soboto, ko v Neapelj prihaja Fiorentina, Roma se v ponedeljek odpravlja v Videm, šele v torek pa bo pri Bologni gostoval Milan.